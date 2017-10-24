Как банку выстроить правильную платформу для вывода продуктов на дистанционные каналы

Объединить различные дистанционные каналы обслуживания в рамках мультиканальной платформы, которая бы также обеспечила быстрый ввод новых продуктов — непростая задача.

Сегодня к дистанционным банковским сервисам приковано огромное внимание, которое подогревается спросом со стороны потребителей. АО «Народный Банк Казахстана», разумеется, оказался в общем тренде, но, следует сказать, что до того момента, как в банке решили сформировать стратегию в этом вопросе, уже имелись дистанционные каналы — интернет-банкинг, мобильные каналы. Но каждый канал реализовывался отдельно. Таким образом, перед банком стояла непростая задача: объединить эти бизнес-процессы в рамках мультиканальной платформы. Но это еще не все. Мультиканальная платформа должна была обеспечить быстрый ввод новых бизнес-процессов, услуг и продуктов.

Замысел проекта базировался на утвержденной ИТ-стратегии банка. В рамках нее была сформирована целевая ИТ-архитектура, центральным звеном которой являлась система класса Business Process Management (BPM) — система автоматизации внутренних и внешних бизнес-процессов. А бизнес-процессы — это продукты и услуги для клиентов банка: процессы получения кредитов, выдачи депозитов, выпуска новых карт и т.д., для реализации предоставления которых требуется взаимодействие с десятками информационных систем банка.

Перед Народным банком стояла непростая задача объединения различных дистанционных каналов обслуживания в рамках мультиканальной платформы, которая бы также обеспечила быстрый ввод новых продуктов

Какие еще критерии предъявляли в банке к мультиканальной платформе? Основная бизнес-логика исполнения процессов должна быть сконцентрирована на одной платформе. Ведь ранее BPM-платформа обслуживала только отделения банка, часть логики была реализована на бэк-платформе, а часть — на фронтальной. В банке понимали, что для того, чтобы бизнес-процессы были доступны на всех каналах, необходимо было, в первую очередь, «спустить» логику с фронтальной части на middleware.

Второй критерий — система должна была давать возможность строить интерактивные интерфейсы, то есть те, которые работают проактивно, обеспечивают высокий прогнозный уровень. Третий критерий — платформа должна работать в среде высоконагруженных систем, отличаясь невысокой ресурсоемкостью.

Наконец, стоимость. В банке признают, что совместно с системным интегратором EPAM в прошлом году сделали анализ стоимости BPM-систем. В итоге было принято оптимальное решение: команде специалистов банка и системного интегратора EPAM предстояло модернизировать используемую BPM-систему на основе платформы для интеграции и разработки приложений InterSystems Ensemble, расширив используемый BPM-функционал системы, за счет добавления поддержки нотации BPMN 2.0 к существующим подходам к разработке исполняемых бизнес-процессов.

История развития BPM-решения в банке

В банке давно и успешно используют технологии InterSystems: история сотрудничества восходит к 2008 году, когда в АО «Народный Банк Казахстана» стартовал проект Специальный Программный Модуль (СПМ) — BPM-система, которая была разработана разработчиками банка на основе интеграционной платформы InterSystems Ensemble, при поддержке консультантов InterSystems. На тот момент у BPM-решения на InterSystems Ensemble ни по быстродействию, ни по масштабируемости аналогов не было. С момента внедрения CПМ все бизнес-процессы разрабатываются с высокой глубиной автоматизации.

Затем на InterSystems Ensemble было разработано электронное хранилище документов, которое обеспечивает хранение образов документов и интерфейсы, для доступа к ним из систем банка.

С 2011 года в банке работает система AnyWay для управления терминалами самообслуживания, которая также базируется на технологиях компании InterSystems.

В 2017 году разработчиками банка с помощью консультантов InterSystems реализован новый проект — мультиканальная система «Платежный шлюз», которая автоматизирует взаимодействие поставщиков услуг с каналами приема платежей (отделения банка, интернет-банкинг, терминалы самообслуживания и т.д.).

В банке давно и успешно используют технологии InterSystems: ни по быстродействию, ни по масштабируемости у BPM-решения на InterSystems Ensemble аналогов не было

За все это время в банке сложилось четкое представление о сильных сторонах BPM-решения на технологиях InterSystems: производительность — до 100 тысяч запросов в день; нетребовательность к вычислительным ресурсам — машины, которые обслуживают систему в банке — вполне рядовые. Далее. Объектный подход, который поддерживается в технологиях InterSystems для хранения данных, реализации бизнес-логики, бизнес-процессов и интеграционных компонентов, значительно ускоряет разработку и интеграцию приложений. Платформа работает очень надежно и не требует постоянного внимания администраторов. В этом году в банке уже запустили несколько бизнес-процессов на канале интернет-банкинга, при этом, система настолько хорошо сбалансирована, что в АО «Народный банк Казахстана» не констатируют увеличение нагрузки на вычислительные мощности.

Роль Ensemble в банке в деле развития дистанционных каналов ключевая — фактически она решает все интеграционные задачи в рамках проекта — это и обработка бизнес-процессов, и оркестровка, и хранение сообщений, сопутствующей информации. Платформа InterSystems Ensemble при этом проста в установке и администрировании, нетребовательна к аппаратному обеспечению. И да, это не набор каких-то компонентов, как у некоторых других производителей и которые нужно дополнительно покупать, устанавливать и администрировать, а единая платформа с общими средствами разработки и администрирования, в которую встроены средства интеграции, автоматизации бизнес-процессов, сервер приложений, мультимодельная СУБД, которая поддерживает широкое разнообразие типов данных с объектными, NoSQL и SQL-моделями, и технологии для анализа данных.

Василий Качалов, менеджер по развитию бизнеса EPAM, руководивший группой, помогавшей банку внедрять решения InterSystems, отмечает, что, по сути, BPM-решение, разработанное на платформе InterSystems Ensemble прекрасно работало почти 7 лет в АО «Народный Банк Казахстана», и лишь в прошлом году встал вопрос о том, что он должен нарастить функционал. «Речь идет о поддержке BPMN 2.0 — нотаций бизнес-процессов, с той целью, что бы бизнес-процессы создавали не только разработчики, но и бизнес-аналитики и архитекторы», — говорит он.

Мгновенный эффект

В банке отмечают, что эффект от внедрения BPMN 2.0 сказался практически мгновенно, а само внедрение состоялось бесшовно, ведь в банке не внедряли новую платформу, а лишь улучшали существующую. Поговорим об эффектах, которые отмечают в банке.

Во-первых, появилась возможность переиспользования бизнес-процессов, причем, переиспользование и на уровне самого бизнес-процесса, и на уровне отдельно взятых компонентов конкретного бизнес-процесса. Второе — BPMN 2.0 позволяет создавать и редактировать бизнес-процессы и компоненты на его основе не только программистам, но и бизнес-аналитикам, системным аналитикам. В банке отмечают, что теперь новые бизнес-процессы разрабатываются в несколько раз быстрее. Получили в банке хороший эффект и с точки зрения мультиканальности — в кратчайшие сроки в рамках проекта по модернизации BPM-решения банка на каналы интернет-банка выведены три новых бизнес-процесса, разработанные в нотации BPMN 2.0.

В банке остались довольны использованием Agile — модернизация BPM-решения прошла в кратчайшие сроки

Первый опыт работы в Agile

При разработке решения использовалась гибкая методология разработки — Agile. Учитывая, что команда разработчиков состояла из специалистов банка и представителей интегратора, этот опыт кажется весьма интересным.

Василий Качалов из EPAM комментирует этот процесс: «Предложу взгляд со стороны нашей компании. Мы понимали, что в банке принято придерживаться консервативных подходов, в том числе и к управлению проектами. Но когда мы предложили банку сделать этот проект, используя Agile, это было воспринято очень хорошо. Мы провели много тренингов, люди заряжались этой философией. В итоге две команды слились в одну — это сработало».

В банке подтверждают, что это был первый опыт, и он полностью себя оправдал: фактически, в кратчайшие сроки (6 месяцев) в банке модернизировали BPM-решение, реализовали четыре новых бизнес-процесса, провели пилотные испытания и задокументировали их.

Взгляд в будущее

В банке очень высоко оценивают историю сотрудничества с InterSystems и намерены развивать его дальше. Вадим Федоров, региональный директор по продажам InterSystems в странах СНГ и Балтии дополняет: «У нас с банком много лет идет крайне плодотворное сотрудничество, продолжаются новые проекты, в частности, в 2017 году был реализован проект „Платежный шлюз“ на технологиях InterSystems, который позволяет реализовать задачу сбора платежей в рамках мультиканальной инфраструктуры. Интересен нам и опыт, который был получен в рамках модернизации BPM-решения в части интеграции BPMN 2.0 с InterSystems Ensemble. Для нашего заказчика очень важно, что процесс разработки новых бизнес-процессов существенно упростился, а это значит, что ИТ еще быстрее и эффективнее решает задачи бизнеса».