Умные здания в Казахстане: построить некому продать

Мы попытались показать максимально полную картину того, как сегодня обстоит дело с системами для интеллектуальных зданий в Казахстане и каковы их перспективы.

«Мираж — это действительность, только в другом месте», — говорит некий Даниил Рудый — автор этого выражения. И эта фраза очень точно «легла» на общее послевкусие, которое сложилось по мере продвижения «вглубь» материала: «умные» дома — это действительность, только в другом месте. Далеко от Казахстана.

Понятие «интеллектуальное здание» («умный дом») родилось в США в начале 1980-х годов и очень быстро стало модным. Отрасль формировалась стихийно и, по словам профессора Табунщикова, члена-корреспондента РААСН (Российская академия архитектуры и строительных наук — прим. редакции), большого специалиста в этом вопросе, «пока специалисты ломали головы над его концепцией, строители и инвесторы спешили объявить таковым любую постройку, где установлена система контроля доступа или пожарная сигнализация». «Но все-таки интеллектуальное здание — понятие совсем иного масштаба. Создание оптимальной среды для бизнеса, обеспечение комфортных условий деятельности, снижение расходов на эксплуатацию — это основные критерии концепции интеллектуального здания», — пишет он. Иными словами, интеллектуальным следует называть здание, оснащенное средствами автоматического контроля над всеми системами жизнеобеспечения.

Первым «интеллектуальным» по праву считается «Дом трона» японского профессора Кена Сакамуры в Токио, построенный в конце 1980-х годов. Датчики погоды открывали окна, когда дул свежий бриз, и включали кондиционер, когда становилось жарко. Если радио играло слишком громко, окна автоматически закрывались, чтобы не потревожить соседей, а если звонил телефон, компьютер снижал звук аудиосистемы.

Ну, а самым известным и «раскрученным» стало «интеллектуальное» здание, которое было построено для Билла Гейтса. Как сообщается, в здании осуществляется компьютерный контроль и управление всем инженерным оборудованием, поддерживается оптимальный микроклимат в каждом помещении. При входе в жилище каждый посетитель получает специальный электронный значок, который обеспечивает подключение ко всем информационным службам дома. В дальнейшем этот значок сообщает датчикам, где находится гость, чтобы дом смог выполнить все его пожелания. В темное время суток каждого сопровождает движущаяся световая волна, при этом, чем дальше светильник находится от человека, тем меньше его яркость.

В Европе, которая включилась в гонку несколько позже, существует даже организация, которая ставит своей целью развитие и распространение концепции «интеллектуального здания» — Европейская Группа Интеллектуальных Зданий (EIBG). Кстати, Старому свету тоже есть, чем похвастаться. Один из предметов гордости — открытый для эксплуатации еще в 1992 году международный аэропорт Мюнхен II является вторым по величине в Германии после Франкфуртского, занимает обширную территорию и включает более 120 зданий. Ядро системы — распределенная система управления аэропортом. Эта система контролирует более 112000 точек (максимальная емкость — 200000 точек) и интегрирует 13 крупных подсистем от девяти различных поставщиков. Она обеспечивает контроль над всеми компонентами, в том числе энергетической установкой комплекса, функциями по перемещению пассажиров в пределах терминала, управлением внутренними системами освещения, системой освещения взлетно-посадочных полос, систем транспортировки багажа, лифтами (эскалаторами) и посадочными переходами. Несмотря на то, что аэропорт был построен еще в прошлом веке, многие решения до сих пор являются уникальными.

Что делает умные здания действительно умными?

Томас Хартман, известный специалист в этой отрасли, скомпилировал перечень того, что требуется, чтобы здания действительно были «умными». Вот его личный список важных технологических аспектов, с которых необходимо начинать обсуждение концепции умного дома:

— комфорт и качество воздуха;

— система вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, ориентированная на человека (система HVAC);

— индивидуальный контроль микроклимата и обратная связь;

— автоматическая оптимизация системы и проверка ее эффективности;

— связь с IT-инфраструктурой здания.

Большая часть конструкторов осознает потребность в том, чтобы инженерные системы здания легко интегрировались в местную IT-инфраструктуру. Но этого недостаточно. Как считает эксперт, в эту информационную сеть должны интегрироваться и сами системы здания. «Команда проектировщиков обычно останавливается на услугах, которые действительно хорошо вписываются в схему обеспечения контроля. При этом страдает функция обеспечения комфорта, снижается эффективность системы обнаружения сбоев в работе, а жильцы не имеют достаточного доступа для ее контроля. Недостаточна и степень интеграции этой системы в стандартную телекоммуникационную платформу, без чего невозможна эффективная работа персонала технического обслуживания. Здания оказываются целиком и полностью под присмотром владельцев, арендаторов и персонал технического обслуживания, по сути, работает по старинке», — отмечает он.

«Умный» дом по-казахстански

На примере жилого комплекса «Highvill Астана» (Блок F) мы рассмотрим, какие решения применяются в части концепции «интеллектуального» здания — внутри квартиры и за ее пределами (информация взята из открытых источников) в этом широко рекламируемом флагманском жилом комплексе. Для начала, безопасность — в ЖК объединили систему сканирования отпечатка пальца и карточный вход в один цифровой замок. В качестве инновационного решения в части коммуникаций в ЖК предлагается новая услуга — электронный почтовый ящик, который компилирует традиционную почту с цифровыми решениями. Например, при получении почты, на видеодомофон приходит электронное уведомление с паролем для изъятия.

Рассказывается на сайте ЖК и о централизованном проекте — общедомовой системе очистки воды. Поступая в центральный резервуар, вода проходит несколько этапов очистки, в том числе очистку через карбоновый фильтр и систему UV стерилизации. Вторую степень очистки вода проходит в квартире через установленный внутри квартиры четырехступенчатый фильтр. Будет использоваться в блоке F и система вторичного использования воды — вся использованная вода будет скапливаться в специальном резервуаре, проходить многоступенчатую степень очистки, хлорирования и стерилизации и повторно использоваться в санузлах.

Наконец о внутриквартирных элементах концепции. В ЖК используется улучшенная система управления Wall Pad. С ее помощью жильцы смогут осуществлять контроль расхода электроэнергии, управлять световыми панелями, дополнительными ТВ на кухне и в ванной и т.д. Разумеется, Wall Pad отвечает и за поддержание микроклимата в квартире.

Но, несмотря на такое богатство функционала, который в диковинку казахстанцам, этот ЖК вряд ли соответствует полной картине, описанной Хартманом.

По мнению Дмитрия Шустера, директора офиса Cisco в Казахстане, спрос на интеллектуальные решения формируется там, где есть хозяин, который умеет считать деньги и который ищет экономическую эффективность: «К сожалению, хозяин, о котором мы говорили, начинает проявлять активность много позже начала строительства. Что касается подрядчиков, а мы общались со многими, часто все упирается в то, что им эта „умность“ вовсе не интересна. У них есть бюджет, есть сроки и есть техническое задание. Все остальное просто не входит в KPI — тут можно общаться сколько угодно на тему „умности“, но часто это ни к чему не приводит». Он считает, что реальный спрос на «умные» офисы появится лишь тогда, когда появится критическая масса компаний, которым будет интересен этот сервис.

«Сегодня, — продолжает директор офиса Cisco в Казахстане, — в концепции „умных“ домов появляется все больше и больше систем, компонентов, разнообразных датчиков — этакий „зоопарк“. Cisco видит себя интегратором этих систем, как разработчик платформы, которая объединяла бы разрозненные системы». Главная цель — собрать все информационные потоки в рамках одной шины. Продукт уже имеется — это специальная модель коммутатора Digital Building. «Кстати, наши западные коллеги проводили расчет экономической эффективности подобных решений и выяснили, что интеграция, например, системы LED-освещения в Digital Building позволит существенно снизить капитальные расходы — на 10%, а операционные — на 38%. Понятно, что эти цифры не всегда могут быть применимы к нашей действительности, но преимущества очевидны, тем более, что это в тренде общего курса на энергоэффективность», — отмечает Дмитрий.

По мнению директора отдела продаж и маркетинга Apple Town, Ким Сонг Хван, спрос в сегменте жилой недвижимости пока концентрируется в «элитных» кругах. «То есть, у нас пока наличие автоматизированных систем и технологий „умный дом“ считаются элементами роскошной жизни. Причем, как показывает наш опыт продаж, для покупателей элитного жилья наличие элементов системы „умный дом“ не является определяющим или важным фактором при выборе квартиры. Скорее воспринимается как приятный бонус. Видимо, это происходит потому, что пока действительно мало покупателей, готовых оценить все преимущества проживания в таких зданиях в связи с отсутствием соответствующего опыта», — считает он. Отметим, что в ЖК «Apple Town» в Алматы система «умный дом» внедрена по примеру аналогичных систем в Южной Корее. Она включает контроль инженерных сетей, обслуживание лифтов, домофонов, систему пожарной безопасности, видеонаблюдение, автоматический контроль освещения, водоснабжения фонтанов и другое.

Наталья Леонова, продуктовый менеджер компании «TELETASK Kazakhstan», которая является представителем в Казахстане бельгийский компании-поставщика оборудования домашней автоматизации с 30-летним опытом работы, говорит о стандартах в этой отрасли: «В Европе данная практика — уже норма для строительства жилых зданий: имеется стандарт KNX (коммуникационная шина, широко используемая для автоматизации зданий — прим. редакции). В Казахстане — это все еще новинка». Тем не менее, по ее словам, интерес к концепции есть: «Спрос хороший, но, к сожалению, стоит не дешево — эти решения „не для всех“».

В то же время, Дмитрий Шустер считает, что даже если речь и пойдет о таком стандарте, то создавать его с нуля в Казахстане не имеет смысла. Но стоит задуматься о стандарте, который определяет само понятие «интеллектуальности» здания: «Такой стандарт будет кардинально менять сам процесс проектирования здания».

Что же касается массового жилья (эконом-класса), то здесь все остается на том же уровне, что и 30-40 лет назад — в эпоху массового строительства в СССР.

«Умная» квартира из «хрущевки»

Очевидно, что успех «интеллектуального» здания — это вопрос не только денег и спроса на такие решения, ведь технологии дешевеют очень быстро, — а еще и наличия компетенций при проектировании. Достаточно ли их у казахстанских специалистов?

Дмитрий Шустер считает, что не нужно драматизировать ситуацию: «Думаю, что если задача будет поставлена, то такие компетенции найдутся. И довольно быстро».

По мнению директора отдела продаж и маркетинга Apple Town, в Казахстане проектирование и строительство интеллектуальных зданий находится на начальном этапе своего развития. Согласен он и с тем, что сейчас пока еще реализовано довольно мало проектов в данной категории. «Недостаток опыта реализованных проектов, конечно, не позволяет говорить о наличии огромного количества отечественных высококвалифицированных специалистов. На начальном этапе нам самостоятельно приходилось обучать местных сотрудников управляющей компании. Но, на мой взгляд, это только дело времени. Совсем скоро эти технологии прочно и незаметно войдут в нашу жизнь, как совсем недавно пришли смартфоны на замену кнопочным мобильным телефонам», — продолжает он. По мнению эксперта, государственное регулирование данного вопроса, безусловно, важно. Однако более действенными были бы не «карательные» методы (ужесточение СНиПов, норм и прочего), а поощрительные, например, снижение налогов для компаний, внедряющих энергосберегающие технологии, льготное кредитование или субсидирование, возврат средств, затраченных на внедрение таких технологий и т.д.

Директор офиса Cisco в Казахстане не согласен с экспертом. По его словам, какие-то преференции, льготы интересны лишь в тех странах, где стоимость энергии высокая. «Полагаю, что спрос будет формироваться еще и со стороны статусности таких „умных“ решений. Это должно быть модно», — считает он.

Впрочем, есть сегмент, который, по мнению господина Ким Сонг Хван, в обсуждаемой парадигме может развиваться быстрее. «Можно предположить, что строительство коммерческих зданий с „интеллектуальной“ начинкой может развиваться более быстрыми темпами, по сравнению с жилыми комплексами. Это связано с высокими резервами энергосбережения. В этом заинтересованы как сами владельцы, так и управляющие компании», — поясняет он.

Таким образом, несмотря на фрагментарные успехи, можно констатировать, что критическая масса компетенций в Казахстане в этом вопросе еще не возникла. Причем, вероятно, данная ситуация характерна как для строительных компаний, так и в инжиниринге. Многие респонденты, с которыми я беседовал, отмечают и низкий спрос на подобные решения. В этой части мы не будем тревожить Хартмана с его определением, а поговорим о том, что можно предложить в качестве компромисса — элементы «умного» дома в отдельно взятой «хрущевке». Понятно, что превратить многоквартирный дом, построенный в 70-х годах прошлого века в «умный» — невозможно. Но привить спрос на отдельные решения — вполне. Действительно, тема очень актуальная, да и потенциальный рынок велик: жилой фонд в Казахстане — это более 5 млн квартир (точнее 5,15 млн).

IoT спасет мир?

На мировом рынке много стартапов, которые пытаются решить эту нетривиальную задачу. И здесь приходится сталкиваться с ограничениями, которые характерны для помещений, которые изначально не были спроектированы с прицелом на подобный апгрейд. Поэтому эти решения идут внутрь квартиры, чаще всего, решая какие-то задачи, не связанные с базовой внутридомовой инфраструктурой: управление светом, электропитанием, мониторинг, безопасность, управление климатом (точнее, системой кондиционирования конкретной квартиры), контроль внутридомовых коммуникаций — протечки, отопление и т.д. Все это завязывается на связку смартфон-приложение со всеми вытекающими из этого возможностями. Часто системы могут апгрейдиться, а производители предлагают бесшовную интеграцию с новыми датчиками. Этакий вечный конструктор. Понятно, что данная концепция базируется на потребности жителя квартиры. Но есть и другой подход, где спрос генерируется со стороны коммунальных компаний, поставляющих услуги жильцам, а также со стороны жильцов, заинтересованных в более высоком уровне контроля своих расходов на услуги ЖКХ.

Здесь решения направлены, скорее, на оптимизацию бизнес-процессов. Те же счетчики — чем не точка приложения? Установив решения, которые автоматизируют передачу данных в центральную информационную систему компании ЖКХ, можно снизить общедомовое потребление более чем на 30%, так как исключаются переплаты и перерасчеты. Это большой пласт, который охватывает потребности компаний, поставляющих в квартиры электроэнергию, газ, горячую и холодную воду, тепло. Процесс в этом секторе по определению будет идти быстрее, так как мотивирован хорошими дивидендами.

Этот тезис доказывает компания «Орион Система» с торговой маркой «OrionM2M», которая специализируется на разработке программного и аппаратного обеспечения M2M- и IoT-решений, обладающая собственными мощностями с производительностью до 10 тыс. единиц продукции в месяц, а также собственным центром разработки (R&D). Более того, относительно недавно компания объявила о начале нескольких пилотных проектов в ЖКХ. Сам по себе прецедент, который создает «Орион Система», для концепции «умных» зданий и домов крайне интересен, поэтому мы обратились в компанию за комментариями.

Итак, ассортимент продукции единственной отечественной компании-производителя M2M-решений в Казахстане — это OrionMeter (учет потребления холодной/горячей воды, газа, электроэнергии с дальнейшей передачей данных через сеть «OrionM2M» поставщику услуг), OrionGPS (контроль за людьми, животными, транспортными средствами) и OrionSecurity (датчики безопасности), OrionLighting (Система дистанционного управления уличным освещение и платформа Smart City). Данные с датчиков передаются по собственной сети компании, построенной на базе стандарта LoRaWAN («OrionM2M» является членом LoRa Alliance). «На сегодняшний день в Алматы запущены пилотные проекты с компаниями ТОО „Алматинские тепловые сети“ и ГКП „Холдинг Алматы Су“. В Астане совместно с партнерами были запущены пилотные проекты в компаниях: АО „Астана РЭК“, ТОО „АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ“ и ГКП „Астана Су Арнасы“», — рассказывает Profit.kz коммерческий директор компании Андрей Зырянов.

В компании считают, что преимущества для энергопередающих компаний, водоканалов и ЖКХ очевидны и прекрасно согласуются с трендом в сторону «умных» решений. Это и автоматизация рутинных процессов, и возможность фактически мониторить все счетчики в онлайн-режиме. Далее — огромная экономия. «Как показывает наша практика — исключаются хищения, фальсификации и превышения нормативов», — раскрывает детали Андрей Зырянов. Таким образом, если опираться на слова коммерческого директора компании, то есть сильная мотивация к установке таких счетчиков и со стороны потребителей.

Немаловажный момент — эффективный срок эксплуатации оборудования. ЖКХ — не только энергоемкий сектор, но еще и «дорогой» с точки зрения инвестиций, поэтому длительный срок эксплуатации оборудования — это один из ключевых параметров. В «OrionM2M» понимают это: радиомодемы, которые производит компания, это устройства, рассчитанные на длительную работу в неблагоприятных средах в автономном режиме — до 10 лет. Стоимость их невысока, при простоте установки и эксплуатации, высокой проникающей способности радиосигнала и большого радиуса действия (город — до 15 км, открытая местность — до 100 км). Еще один фактор, который является крайне важным — стоимость эксплуатации сети, по которой передаются данные. Здесь у компании тоже есть весомые аргументы. «Выбор стандарта LoRaWAN обусловлен его высокой конкурентоспособностью и нелицензируемым диапазоном. Допустим, чтобы покрыть весь Алматы сетью LoRaWAN, потребуется лишь 40 небольших базовых станций, которые являются необслуживаемыми. ZigBee потребует тысячи станций, GSM/3G/4G/LTE — сотни. И их еще нужно обслуживать», — поясняет коммерческий директор компании.

В компании считают, что от синергии, которую предлагают в OrionM2M, выиграют все: потребители, которые будут получать детализированные и корректные счета за конкретно потребленное количество воды, газа и электроэнергии; поставщики, которые смогут сократить свои потери и автоматизировать бизнес-процессы; разработчики и интеграторы, которые смогут создавать совершенно удивительные истории и проекты. Собственно, это и есть тот приз, который и компании, и разработчики, и потребители услуг ЖКХ могут получить от «умной» концепции.

Вместо резюме

Мы попытались представить максимально полную картину, опираясь на инструменты, которые были в нашем распоряжении: не все строительные компании согласились прокомментировать ситуацию. Хотя первоначально идея участвовать в проекте вызвала энтузиазм. Но после, как говорится в журналистской среде, это было «спущено» на тормозах. А ведь в списке были и лидеры рынка, например, компании BI Group и «БАЗИС-А», которая, как указано на официальном сайте компании, является, цитируем «крупнейшей строительной организацией и застройщиком Казахстана». Меньше всего хотелось бы думать, что компаниям, к которым мы обращались за комментариями, просто нечего сказать.