Рустам Маметов, «АлмаТел Казахстан»: мы единственные в СНГ, у кого есть реальный 4К-кейс

О перспективах кабельного и спутникового телевидения, контенте в 4К и формировании спроса на высокое качество «картинки».

Рустам Маметов, B2C-директор компании «АлмаТел Казахстан», в интервью Profit.kz рассказал о том, как развивается Ultra HD в Казахстане, почему опыт компании высоко оценили на конференции Digital TV&Video in Russia, о том, как развивается «спутниковый» проект от «Алма ТВ» и зачем компания пошла в ритейл.

— Рустам, расскажите, пожалуйста, о конференции Digital TV&Video in Russia. Могли бы вы выделить основные тренды, которые обсуждались в ее рамках? Какие топики вызвали наиболее горячие дискуссии? Как бы вы оценили перспективы развития отрасли?

— Эта конференция была очень интересной, живой. Главный наш посыл, когда мы решили принять в ней участие, был посмотреть на то, что делается в нашем бизнесе в СНГ и на Западе — а на конференции был заявлен большой пул участников из Европы. Были вендоры и производители контента и, разумеется, операторы. Кстати, ехали мы на это мероприятие со своим кейсом, особо не рассчитывая на какой-то успех, но, забегая вперед, скажу, что ошиблись. По факту получилось, что наш кейс публикой был воспринят очень хорошо. Более того, по результатам опроса мы оказались на втором месте по его актуальности среди всех спикеров конференции.

Главный вопрос, который витал на Digital TV&Video in Russia — ключевой — быть или не быть этому рынку. И были разные мнения — от того, что это, мол, слишком сложно, дорого и мы ко всему этому не готовы, до того, что некоторые делегаты просто не видят в этом какого-то резона.

— Мы говорим с вами об Ultra HD?

— Да, именно, о 4К. С другой стороны, на противоположной чаше весов звучали мнения о том, что это следующий, фундаментальный этап развития телевидения. Кстати, я вспоминаю, что когда на рынок выходило телевидение в HD (High-Definition — телевидение высокого разрешения), то были дискуссии один в один — что, мол, зачем нам это надо, здесь нет перспективы, рынок не готов, а затраты, при этом, очень высоки и т.д. То есть, вы понимаете меня — пессимизма в части 4К на Digital TV&Video in Russia было предостаточно. Ведь по большому счету каждый технологический скачок — это стресс для операторов. Разумеется, долго обсуждали и то, кто должен быть локомотивом этих эволюционных процессов. Полемика получилась интересной и конструктивной, а кумулятивное мнение такое: рынок будет, никуда 4К не денется, точнее, развиваться он будет, в том числе, и за счет 4К. И еще пришли к единому мнению, что все участники рынка — от вендора и производителя контента до оператора — должны вместе его формировать. В одиночку эту задачу мы не решим.

— Рустам, вот здесь было бы логично поговорить о вашем кейсе, который вы представили на конференции, и который вызвал такой резонанс.

— Я повторю то, о чем говорил выше — все должны быть задействованы в процессе на пути к 4K. Но пока все говорят об этом, мы в «Алма ТВ» уже имеем практический опыт работы в этом направлении. Теперь фабула: мы заключили соглашение с компанией Samsung Electronics — и здесь наши интересы совпали, так как одно из основных направлений вендора — это 4К. При этом я должен добавить, что это и в русле мировых тенденций — доля телевизоров, поддерживающих 4К, растет. И это уже даже не линейный рост. Так вот, возвращаясь к этой синергии — мы разработали с Samsung Electronics пакетное предложение, где с одной стороны — их телевизоры, поддерживающие 4К, а с нашей стороны — спутниковое ТВ с премиальным пакетом каналов, вещающих, в том числе, и в 4К. Таким образом, каждый покупатель телевизора 4K от Samsung получает оборудование для спутникового ТВ от «Алма ТВ», а также упомянутый премиальный пакет. Получилась классическая стратегия «win-win». Но это не все. Сейчас мы активно идем в ритейл-сети. Я бы хотел отметить, что понимание того, что нужно идти в этом направлении созрело давно, но процесс шел медленно, ни шатко — ни валко. А тут в какой-то момент произошел взрыв — за пару месяцев нам удалось сделать мощную совместную кампанию с интересным результатом. Если вернуться к конференции Digital TV&Video in Russia, то мы оказались единственными на ней, у кого есть такой кейс. Это было приятно, мы фактически стали ее хедлайнерами.

— Хорошо, а насколько востребован формат 4К в Казахстане? Созрел ли потребитель?

— Здесь не все так радужно. Люди, потребители, конечно, слышали о 4К, об Ultra HD. И на этом все. Я бы привел мнение Стива Джобса, когда он говорил о спросе и предложении на современных рынках. То есть, тут не работает классическая схема. Взять те же смартфоны: если бы производители ориентировались на спрос, то мы бы до сих пор ходили с кнопочными телефонами (смеется). Так что рынок нужно формировать, он и сам не знает что ему нужно. Применительно к нашей теме — то же самое было и с цифровым ТВ, и с упомянутым HD — никто не собирался бежать в офис и менять свой «аналог» на «цифру». До тех пор, пока вы не покажете потенциальному клиенту те преимущества, которые несут новые технологии на практике — качество картинки, звука и т.д. Как долго 4К будет пробивать дорогу и формировать рынок? Думаю, что 3-4 года.

— Каков технологический фундамент для внедрения Ultra HD? Существует ли соответствующая база в Казахстане?

— Мы связываем 4К, развитие этой технологии исключительно с технологией HEVC. Это прорывная технология, которая на голову выше всего того, что имеется сейчас. Мы первые в Казахстане и на территории СНГ, кто вышел с этой технологией на рынок. И более того, как нам сказали на конференции, мы можем претендовать на роль первого коммерческого оператора, который вышел с этой технологией в мире. Это льстит, конечно. Но если посмотреть глубже, то почему так произошло? Не потому, что мы такие умные — нам просто проще — мы выходим на новый для себя рынок с новой технологией, а коллегам из России, например, обладающим большой абонентской базой, приходится непросто — нужно перестраиваться, менять абонентское оборудование. Этот процесс может затянуться на годы.

Что касается других каналов доставки, то у «кабеля» тоже есть очень хорошие перспективы — мы уже обеспечили во многих городах доставку сигнала 4K по кабелю. И это работает. ОТТ? Здесь, думаю, время для 4К еще не настало. Достаточно сказать, что в среднем на один канал требуется 35 Мбит/с пропускной полосы. Причем, это должно быть очень высокое качество канала. В мобильных сетях мы ждем прихода 5G, а в кабельной сети — дальнейшего развития телекоммуникационной инфраструктуры, как магистральной, так и последней мили. То есть, из всех каналов доставки HEVC выглядит самым оптимальным и многообещающим.

— С другой стороны, в городах спутник не прижился: мы видим кабель, ОТТ, MMDS, которая постепенно уходит со сцены...

— Ну, о том, что мы подали 4К в кабельную сеть в ряде городов, я уже говорил. Вскоре мы дадим 4К в кабельную сеть по всей республике. И я бы сказал, что здесь есть хороший потенциал — постепенно мы будем сокращать количество аналоговых каналов в пользу цифровых. Про ОТТ я уже тоже говорил: здесь вопрос в том, чтобы решить проблему с пропускной способностью телекоммуникационных сетей. Так что нужно немного подождать — нужна эволюция.

— Кстати, а каковы ваши успехи в части развития спутникового ТВ?

— Тут есть что сказать — мы подключили 10000-го абонента! Мы набрали обороты, создали сеть партнеров — теперь все будет развиваться по экспоненте.

— Понятно. А как дорого вам обойдется Ultra HD?

— Недешево, просто поймите: один канал 4K занимает полосу, которую занимают 30 стандартных каналов. Фактически один канал в 4К забирает столько полосы, сколько один стандартный ТВ-пакет.

— Какова палитра предложения на рынке со стороны производителей контента в Ultra HD? Не возникнет ли ситуации, когда небольшой его спектр будет являться сдерживающим фактором для развития спроса?

— Мы постоянно мониторим ситуацию, видим, что появляются интересные каналы в 4К, на той же конференции, о которой мы говорим, я заметил большие подвижки в этом вопросе. Я разговаривал со многими производителями, и они в один голос говорят, что очень и очень скоро начнут производить такой контент. Меня это вдохновляет. Уже сейчас доступны около 10 каналов на русском языке и в скором времени на рынок выйдут европейские каналы.