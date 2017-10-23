Как «убить» ваш принтер самым верным способом

Принтер — это сложный механизм. Как не превратить его в бесполезный кусок железа и пластика?

Что такое принтер? Помимо того, что это печатающее устройство, позволяющее реализовывать ваши самые смелые задумки, это еще и сложный механизм, в котором происходят настоящие «космические» процессы. При этом, важнейшая его часть — картридж. Без него принтер — это бесполезный кусок железа и пластика.

Оригинальный картридж HP буквально нашпигован самыми современными технологиями, это результат кропотливой работы ученых, инженеров — сотен и тысяч специалистов. И порядка 70% всех технологий печати сосредоточено именно в нем. Хотите узнать какая магия происходит в вашем картридже, когда вы привычно отправляете задание на печать?

Магия печати происходит в картридже

Итак, вы отправили задание на печать. Первым делом в принтере, работающем по принципу электрофотографической печати (лазерной), происходит притягивание тонера электрическим потенциалом с помощью специального валика (девелопера), расположенного в бункере с тонером (о тонере мы поговорим чуть позже и более подробно). Вместе с девелопером в тонерном отсеке присутствует специальное дозирующее лезвие (ракель), которое снимает с него лишний тонер, оставляя только необходимое количество. Пока происходит этот процесс, барабан с органическим фотопроводящим покрытием (фотобарабан) заряжается отрицательным потенциалом, который отталкивает тонер, имеющим такой же потенциал. Третий этап — лазер, который воздействует на фотобарабан, изменяя магнитный потенциал в тех местах, где будет печать, и на которые с девелопера в дальнейшем должен будет перенестись тонер. Далее в работу включается бумага — в месте контакта фотобарабана с ней находится еще один ролик, называемый роликом переноса, который придает бумаге положительный заряд. Частички тонера, войдя в соприкосновение с положительно заряженной бумагой, переносятся на нее. Цикл печати завершается термическим закреплением тонера на бумаге. Вуаля — ваша страница готова.

Разумеется, это очень простое, схематическое объяснение работы картриджа для лазерной печати. На самом деле, картридж состоит из большого количества сложных технологических элементов, которые в HP дорабатывают и улучшают. Достаточно сказать, что ежегодно в HP инвестируют сотни миллионов долларов в инновации, и многие из них позже реализуются в картридже. Кстати, несколько обещанных слов о тонере. Новая разработка HP — JetIntelligence — это почти идеальный тонер, имеющий сферичную форму размером 3 микрона. Размер и форма имеют важное значение в процессе печати, так как одинаковые частицы тонера делают процесс прогнозируемым, т.е. печать будет всегда точной и четкой. Ядро тонера — мягкое, легкоплавкое, что позволяет запекать тонер при более низкой температуре. И это экономит электроэнергию и ускоряет печать. Внешняя оболочка — твердая — обеспечивает прецизионное размещение тонера. И еще новый тонер делает изображение насыщеннее и ярче. Главный месседж, который тут хотелось бы донести — тонер — это не просто порошок, а картридж — не просто коробка для тонера. Это сложные системы, которые не подлежат разборке и перезаправке. Любое вмешательство в замкнутую высокотехнологичную систему, которой и является оригинальный картридж HP, ни к чему хорошему не приведет — слаженность работы механизма будет безвозвратно утеряна.

Кстати, в HP отмечают, что частички тонера обладают такими микроскопическими размерами, что даже в хорошо проветриваемом помещении они могут находиться в воздухе в виде взвеси до нескольких дней. Полагаем, не нужно пояснять, насколько это может быть вредным? Настоящий картридж HP — это гарантия того, что тонер не попадет в воздух, которым вы дышите сам по себе, ведь в нем используются самые современные материалы, уплотнители, между валами — минимальные зазоры, а вся конструкция — это очень точная сборка, обеспечивающая 100-процентную подгонку к частям принтера, исключая вероятность протекания тонера на печатные материалы или — еще хуже — на ваши руки и одежду. Сможет ли изделие, которое производится на безымянных заводах и имеющее название «совместимый» картридж хотя бы на милю приблизится к таким высоким стандартам? Не стройте иллюзий — это априори невозможно. А теперь поговорим о том, как самым быстрым способом «убить» ваш лазерный принтер.

Гарантия печатной техники

Вы должны знать, что использование неоригинальных расходных материалов в принтерах HP автоматически лишает вас гарантии. Логика HP здесь очень простая — в компании не хотят нести ответственность за поделки, которые называются «совместимыми», и того больше — поддельные картриджи. Кстати, чуть позже мы расскажем, как безошибочно распознать таковые. Скажете, что это рекламный трюк? Посмотрите на результаты независимых исследований от авторитетных лабораторий SpencerLab и Photizo, которые, в свою очередь, опираются на масштабные исследования среди пользователей принтеров HP:

— По заявлениям трех из четырех специалистов по сервису, использование картриджей сторонних производителей в принтерах и МФУ HP сокращает их срок службы.

— Более 60% специалистов по сервису сообщили о том, что они ремонтируют принтеры НР намного чаще, если в них используются картриджи сторонних производителей.

— Техники также в три раза чаще обслуживают принтеры вследствие использования картриджей сторонних производителей.

В лабораториях в унисон говорят, что оригинальные картриджи HP — это самый простой способ организовать бесперебойную печать и избежать дорогостоящего преждевременного ремонта, который может обойтись гораздо дороже стоимости самого принтера. Наконец, это способ забыть о существовании принтера в вашем офисе — ведь если все работает идеально и вы получаете качественные отпечатки тогда, когда захотите, зачем вам вообще думать о принтере?

Качество

Производители совместимых картриджей уверяют потребителя, что их изделия отвечают самым высоким стандартам. Но на практике зачастую происходит обратное. И здесь, чтобы не быть голословными, опять приведем результаты исследований лабораторий SpencerLab и Photizo:

— При использовании лазерных картриджей сторонних производителей 47% пользователей сообщали о проблемах с качеством печати в лазерных принтерах и МФУ HP.

— Качество более чем 40% проверенных страниц, полученных при использовании картриджей сторонних производителей, было ограниченным или вовсе непригодным для дальнейшего использования. Страницы же, отпечатанные оригинальными картриджами HP, были приемлемы для любых целей применения, по меньшей мере, в 95% случаев.

— Результатом использования цветных картриджей сторонних производителей в рамках испытаний стали неточные цвета по сравнению с цветами, которые можно было получить с использованием оригинальных картриджей HP.

— Стойкость отпечатков, полученных с помощью оригинальных расходных материалов HP, более, чем в 50 раз превышает стойкость печати, достигаемой с использованием картриджей сторонних производителей.

И еще из этой же оперы:

— 16% пользователей картриджей сторонних производителей столкнулись с неисправностями, протеканием, преждевременным израсходованием тонера.

— При проведении испытаний, у более, чем 40% картриджей сторонних производителей отмечались неисправности во время использования или при самом первом запуске печати.

Вывод понятен — оригинальные картриджи HP — это единственный способ обеспечить гарантированное и стабильное качество печати. Особенно это касается корпоративного сегмента — даже в банках зачастую используются какие-то подделки в угоду качеству печати. Такой подход вызывает недоумение.

Деньги любят счет

Еще один миф, который с удовольствием распространяют производители совместимых картриджей в том, что, мол, они существенно выигрывают в стоимости печати. Но это лишь нарядная обложка, за которой нет никакого анализа. Сделаем это за них, взяв за основу аргументы от SpencerLab и Photizo.

Выводы исследователей предельно понятны и однозначны: оригинальные картриджи HP обеспечивают максимальную денежную отдачу, так как картриджи сторонних производителей не могут обеспечить аналогичное сочетание надежной работы, впечатляющего качества и производительности, простоты приобретения и высочайших показателей в области охраны окружающей среды. Парадокс еще и в том, что стоимость картриджей сторонних производителей может в итоге превысить стоимость оригинальных тонер-картриджей HP LaserJet на 20%, а объем печати с использованием оригинальных картриджей HP, в среднем, на 50% превышает объем печати, обеспечиваемый картриджами сторонних производителей. И да, тут самое место еще раз вспомнить про гарантию...

Лайфхак: как не дать провести себя

Здесь мы поговорим о том, как распознать поддельный картридж, как не стать жертвой мошенников, которые в своих преступных целях эксплуатируют высочайшую репутацию HP. Первое — проверяйте защитные голографические наклейки. Отличить подделку от оригинала очень просто — настоящие голограммы характеризуются наличием 3D-эффекта, который ни с чем не спутаешь. Второе — злоумышленники иногда используют оригинальную упаковку повторно, поэтому проверяйте упаковку на качество. Заметить это не сложно. Третье — цена. Оригинальный картридж HP никогда не будет стоить дешево. Но если вы все-таки сомневаетесь, то есть еще один способ — это мобильное приложение HP Mobile Authentication. Отсканируйте QR-код и получите мгновенный результат. А если смартфона нет под рукой — введите серийный номер продукта по этой ссылке www.hp.com/go/ok.

Итак, резюмируем. Оригинальные картриджи HP — это бескомпромиссное решение для тех пользователей, для которых критически важно сочетание надежности, качества печати, ценности, которые создают для вашего бизнеса безупречные отпечатки, для кого важна бесперебойная работа парка печатающих устройств. Не вводите себя в заблуждение, «покупаясь» на дешевые совместимые картриджи — внешняя обертка обманчива...

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