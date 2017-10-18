Четыре вопроса для Воложа

За пять минут, которые были у сооснователя «Яндекса», мы поговорили, кажется, о самом злободневном — от низкой доли поисковика в Казахстане до блокчейна и искусственного интеллекта.

Визит Аркадия Воложа в Казахстан был приурочен к открытию в Алматы и Астане Яндекс.Лицея. В Южной столице Яндекс.Лицей открыт на базе знаменитой РФМШ. Ее, кстати, в свое время и закончили Аркадий Волож и Илья Сегалович — основатели «Яндекс». И это весьма символично. Мы воспользовались возможностью задать несколько вопросов генеральному директору компании «Яндекс» в режиме пит-стоп.

— Аркадий, если ориентироваться на данные Liveinternet.ru, то доля поиска «Яндекс» в Казахстане драматически падает. Например, еще 3 года назад это было 22%, а сейчас — менее 15%.

— Дело в том, что в Казахстане нас не пускают на мобильные устройства. А как вы знаете, они сейчас доминируют в интернете. Их все больше и больше. В то же время, количество десктопных устройств стагнирует — не растет. В России мы решили эту проблему — в этом году было постановление Антимонопольного комитета и наша доля на мобильных устройствах стала расти. А что касается десктопного поиска в России, то у нас рекордная доля за всю историю «Яндекса» — 66%. И она растет.

— С другой стороны, в Казахстане есть претензии к качеству поиска «Яндекса». Выдача часто нерелевантна, особенно в части приоритезации локальных ресурсов.

— Как вы знаете, мы недавно открыли офис в Казахстане, и теперь вплотную займемся качеством. Я думаю, что уже очень скоро вы увидите перемены к лучшему.

— Сейчас одна из самых хайповых тем — блокчейн, криптовалюты. Что вы думаете об этом?

— Блокчейн как технология — это хорошо, интересно, это распределенный регистр. Фактически эта технология может принести в интернет массовую авторизацию документов. Еще раз повторю, как технология — это замечательная вещь, которая будет, надеюсь, распространяться повсюду. А дальше на ней можно будет сделать много чего. Сегодня про блокчейн, как правило, говорят в связке с криптовалютами. Хотя это немного другая вещь: блокчейн — это один остров, криптовалюты — другой. Но на то, как они пересекаются, смотреть очень интересно. Мы, в «Яндексе», кстати, давно занимаемся криптовалютами: Яндекс.Деньги — это одна из первых криптовалют, правда, это все-таки централизованный регистр.

— Вы согласны с Илоном Маском, что искусственный интеллект может быть опасен для человечества и что его нужно регулировать?

— Любое новое вызывает волну энтузиастов и волну пессимистов. Я считаю, что искусственный интеллект нужно бояться для того, чтобы ничего плохого не произошло. При этом уверен, что, по умолчанию, все, что новое — это хорошо. Ведь, то, что придумывается — улучшает старые и неэффективные процессы. А благодаря скептикам это самое «новое» проверяется на возможные риски. Благодаря таким людям, как Маск, мы, человечество, сделаем все, чтобы искусственный интеллект работал на благо, а не во вред.