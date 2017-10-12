Со стороны облачного провайдера за каждым тарифом стоит сложный подсчет стоимости конкретной услуги.

Расчет стоимости облачной инфраструктуры прост и понятен: набирается необходимый пул ресурсов и вносится ежемесячный платеж согласно тарифу. Со стороны клиента все максимально просто, но со стороны облачного провайдера за каждым тарифом стоит сложный подсчет стоимости конкретной услуги. Из чего складываются затраты на облако, не так очевидно.

Центр обработки данных (ЦОД)

Для размещения сотрудников компании необходим офис, для размещения оборудования облачного провайдера нужен ЦОД. Причем, чтобы гарантировать уровень сервиса, большинство провайдеров выбирают только дата-центры уровня TierIII и ежемесячно оплачивают аренду модуля машинного зала или отдельной стойки. В стоимость аренды включены такие важные для нормальной работы оборудования параметры, как климатическая система, системы беспрерывного электропитания, безопасности, пожаротушения, мониторинга и другие. В некоторых случаях за счет объема заказываемых услуг дата-центр может сделать скидку, сократив размер абонентской платы за аренду.

Высокая стоимость услуг ЦОД определяется реализацией отказоустойчивости работы всех его компонентов: большинство систем дублируется, а стабильность и оптимизация работы обеспечивает специальное программное обеспечение для контроля энергоэффективности, динамического распределения нагрузки, отображения состояния работы в реальном времени и система оповещения об авариях. ЦОД обслуживает квалифицированный персонал — десятки специалистов из различных областей: электрики, инженеры систем кондиционирования, системные и сетевые администраторы, управляющий персонал, охрана и многие другие.

Оборудование

Перечень необходимого оборудования для построения виртуальной инфраструктуры измеряется десятками позиций — сюда входят серверы, системы хранения, сетевое оборудование, аппаратные средства защиты и т. д.

Если для реализации собственного ИТ-проекта при выборе оборудования мы руководствуемся соотношением цены и качества, то для облачного провайдера эта задача значительно шире. Необходимо просчитать совокупную стоимость владения и экономическую эффективность. При выборе сервера анализируется его производительность, энергопотребление, возможность интеграции с другими системами, техническая поддержка, программное сопровождение и еще множество параметров, соотношение которых и позволяет принять решение о покупке и инсталляции. Зачастую выбор падает на топовые решения, потому что именно они будут давать максимальную производительность на юнит пространства в ЦОД, а также позволят на протяжении долгого времени быть надежной платформой для предоставления облачных услуг.

Такой подбор касается не только серверов, но и остальных элементов инфраструктуры — только надежное и производительное оборудование корпоративного класса от известных производителей: Cisco, NetApp, Dell, Juniper и других.

Дополнительной статьей расходов является организация каналов связи к предоставляемой виртуальной инфраструктуре, для этого заключаются договоры с несколькими операторами связи, чтобы дублировать магистральные каналы.

Программное обеспечение

Для построения локальной корпоративной инфраструктуры компания закупает только операционную систему (Microsoft Window Server, например) и прикладное программное обеспечение, которое является основой информационных систем (Microsoft SQL Server, 1C, Citrix Presentation Server и другие), системы управления и мониторинга желательны, но не обязательны.

Облачный провайдер в первую очередь выбирает и покупает платформу виртуализации, такую как VMware vSphere или аналогичную от других разработчиков. Чтобы использовать все возможности платформы, требуется максимально возможная лицензия, которая рассчитывается по числу процессоров: чем больше серверов, тем выше итоговая стоимость решения. К этому необходимо добавить лицензии на ОС, если она предоставляется в составе виртуальной машины, программное обеспечение для предоставления пользователю портала самообслуживания VMware vCloud Director, для мониторинга и распределения нагрузки.

Ежегодно продлеваются сервисные контракты с производителями оборудования и программного обеспечения, чтобы иметь возможность в кратчайшие сроки устранять аварии и поддерживать систему в актуальном состоянии, — свежие прошивки, новые версии ПО, обновления безопасности и т.п.

Персонал

Чтобы ИТ-отдел компании состоял из нескольких человек, которые отвечают за работу локальной сети, офисной техники и информационных систем, в штате облачного провайдера должны работать десятки специалистов. Закупка оборудования, администрирование аппаратной и сетевой платформы, настройка системы виртуализации, техническая поддержка, бухгалтерия и кадры, маркетинг, продажи, управление — это лишь часть функций, которые выполняют сотрудники облачного провайдера, чтобы пользователь получил готовую стабильную и производительную инфраструктуру в облаке.

Помимо затрат на заработную плату, отдельный бюджет расходуется на повышение квалификации персонала, получение сертификатов, исследовательскую деятельность и разработку новых решений, участие в конференциях и семинарах.

Заключение

Облачный провайдер берет на себя большую часть расходов, связанных с развитием и расширением ИТ-инфраструктуры, причем делает это качественно и максимально эффективно. Клиенту достаточно вложить средства в разработку стратегии миграции в облако, подготовить собственную инфраструктуру для переноса, обучить персонал работе с виртуальными сервисами, заключить договор и оплачивать ежемесячную абонентскую плату.

Облачная инфраструктура IaaS — гибкий, удобный и многофункциональный инструмент, ответственность за работу которого лежит на провайдере, а заказчик может целиком сосредоточиться непосредственно на бизнес-задачах своей компании.