VMware vDS – логический коммутатор облачной инфраструктуры

Возможности и функции vSS и vDS во многом схожи, но существуют отличия, которые делают vDS более гибким для сетевых администраторов.

Одним из основных компонентов виртуальной инфраструктуры, построенной на решении vSphere от VMware, является виртуальный L2-коммутатор vSwitch. Довольно продолжительное время администраторам vSphere был доступен только стандартный коммутатор vSphere Standard Switches (vSS), способный работать лишь с одним физическим хостом ESXi. Из-за этого ограничения требовалось устанавливать vSS на каждый сервер и индивидуально настраивать, например при создании группы портов для дополнительного VLAN ее необходимо продублировать на каждом хосте.

В версии vSphere 4.0 разработчики добавили новый тип коммутатора — vNetwork Distributed vSwitch (vDS), один экземпляр которого способен работать со всеми серверами ESXiодновременно. Также vDS позволяет осуществлять мониторинг состояния сетевых компонентов инфраструктуры и имеет функции по управлению трафиком.

Возможности и функции vSS и vDS во многом схожи, но существуют отличия, которые делают vDS более гибким для сетевых администраторов.

Еще одной важной особенностью распределенного коммутатора VMware vSphere Distributed Switch является возможность резервного копирования и восстановления сети в случае сбоя. Сетевой администратор может осуществлять перенос vDS в другую виртуальную инфраструктуру, производить миграцию путем сохранения и восстановления настроек.

Плюсы и особенности централизованного управления

Централизованное управление делает настройку сети VMware vSphere быстрой и удобной. Можно сравнить с протоколом VTP от Cisco, когда при настройке на сервере VTP новой сети VLAN она становится доступной всем коммутаторам в домене. При использовании vDS настройка всех хостов производится из одной панели управления vCenter, доступ к которой можно организовать из management сети.

Управление коммутатором через vCenter имеет еще одно важное преимущество: каждый хост сохраняет на себя копию параметров vDS и регулярно ее обновляет. В случае падения vCenter хосты продолжают работать с заданными параметрами. В это время администратор может спокойно восстановить работу без какой-либо деградации ее качества. Дополнительные сложности могут возникнуть только при необходимости внести изменения в настройки сети, пока vCenter недоступен, придется подключить виртуальные машины к стандартному коммутатору на хосте и производить изменения на нем.

Чем меньше ручных настроек производит сетевой администратор vSphere, тем ниже вероятность допустить ошибки. Настройка vSS производится индивидуально для каждого хоста. Когда их два-три, осуществлять контроль и мониторинг параметров не представляет сложности, но если число серверов измеряется десятками, то распространение конфигурации начинает занимать много сил, времени и ответственности.

Не стоит забывать, что программно-определяемый механизм vDS предоставляет целый ряд дополнительных функций для повышения производительности и надежности сети, таких как механизмы фильтрации трафика и контроля сетевых операций ввода-вывода.

Что выбирают облачные провайдеры — vSS или vDS?

Облачные провайдеры, предлагающие услуги IaaS, выбирают vDS, так как он обладает большей гибкостью и содержит в себе такие возможности, как:

— централизованная настройка сети пула хостов ESXi

— расширенные функции для сетевых администраторов

— контроль и мониторинг сетевых элементов инфраструктуры IaaS

— резервное копирование, восстановление и миграция настроек сети

— управление трафиком

По сравнению с vSS, который доступен в любой версии vSphere, даже бесплатной, использовать vDS можно только купив лицензию Enterprise Plus — самую дорогую в линейке VMware. Зрелый облачный провайдер не использует пробные или бесплатные версии платформ виртуализации, так как только старшие лицензии позволяют получить максимум функций для создания надежной, эффективной и производительной виртуальной инфраструктуры.

Лицензированная платформа и техническое сопровождение vSphere позволяют получать регулярные обновление, исправляющие ошибки, добавляющие новые возможности и расширяющие лимиты на те или иные элементы инфраструктуры, в том числе и vDS. Так, например, с версии vSphere 5 администратору доступна возможность зеркалирования портов и добавлен протокол обнаружения канального уровня, а vSphere 6.5 увеличила максимальное число хостов на один виртуальный коммутатор с 1000 до 2000.

Заключение

При создании собственной виртуальной инфраструктуры на компанию ложится бремя покупки дорогих лицензий vSphere Enterprise Plus — только с ними можно реализовать централизованное управление сетями хостов ESXi и использовать дополнительные функции. Другой вариант решения этой задачи — аренда виртуальной инфраструктуры IaaS у облачного провайдера, который берет на себя закупку всех необходимых лицензий и оборудования, а также отвечает за его настройку и эффективную эксплуатацию. Клиент получает готовый к внедрению в собственную инфраструктуру продукт.