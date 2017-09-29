Клиенты облачных решений

Облачные решения для корпоративных клиентов значительно отличаются друг от друга. Мы расскажем, как выбрать решение, подходящее для выполнения ваших бизнес-задач.

Облачные технологии активно проникают во многие сферы нашей жизни. Это касается как личных потребностей (сохранить файлы в облачном хранилище, загрузить фотографии в облако, создать учетную запись почты, календаря и заметок), так и бизнес-задач (аренда вычислительных ресурсов или приложений в облаке, хостинг, виртуальный рабочий стол и другие). Но рассматривая облачные решения именно для корпоративных клиентов, мы видим, что они значительно отличаются друг от друга, так как у индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса и крупных компаний разные задачи и цели использования облачных ресурсов.

Облачные решения для бизнеса

Частное лицо — обычный пользователь интернета — использует облачные технологии для личных целей. Его цель — оптимизация времени и собственных ресурсов, для этого он использует облачные хранилища, сервисы совместной работы и синхронизации документов, онлайн-приложения и другие сервисы.

Корпоративный клиент ставит целью реализацию бизнес-задачи любой сложности и для этого использует набор облачных ИТ-услуг, которые в большинстве случаев включают в себя:

— виртуальные вычислительные мощности;

— виртуальные сети;

— виртуальные хранилища;

— приложения и сервисы.

Используя «облачную» терминологию, перечисленные услуги могут предоставляться по одной из трех моделей: IaaS (инфраструктура как услуга), SaaS (программное обеспечение как услуга), PaaS (платформа как услуга).

Так как у малого бизнеса и корпоративных заказчиков различные задачи и цели, то всех облачных провайдеров можно разделить на классы по уровню предоставления услуг и позиционированию на определенную категорию клиентов. Соответственно, облачные решения для каждой категории будут разными.

Облачные услуги для малого бизнеса

Задачи малого бизнеса для решения в облаке: небольшие информационные системы, выход из строя которых не скажется критичным образом на бизнес-процессах компании, а также не принесет существенных финансовых потерь.

Критерии выбора облачной площадки: автоматизированный сервис, удобная панель управления, невысокая цена, простота запуска услуги. Надежность, стабильность, отказоустойчивость и наличие резервного копирования не имеют первостепенной важности.

Типовая услуга: массовый хостинг виртуальных серверов — VPS/VDS.

Примеры задач для решения в облаке:

— сайты, интернет-магазины, лендинги и другие типовые веб-ресурсы;

— площадка для тестирования приложений и реализации пилотных проектов;

— среда для HTML-разработки и отладки;

— терминальные серверы и удаленные рабочие столы.

Облачные услуги для корпоративных клиентов

Задачи корпоративных клиентов для решения в облаке: сложные многопользовательские информационные системы, каждая минута простоя которых критично сказывается на бизнес-процессах компании и приводит к серьезным убыткам. Часто работа таких систем связана с партнерами и клиентами заказчика, ущерб от временной потери сервиса влечет последствия также и для них.

Критерии выбора облачной площадки: решения корпоративного уровня — аренда виртуальной инфраструктуры или виртуального дата-центра, высокий уровень надежности, строгое исполнение SLA, индивидуальный подход, современные технологии. Отказ от хостинг-провайдеров, выбор только поставщиков корпоративных IaaS-решений.

Типовая услуга: IaaS-решения корпоративного уровня, аренда виртуальной инфраструктуры, виртуальных хранилищ, резервное копирование в облако.

Примеры задач для решения в облаке:

— перенос ИТ-инфраструктуры компании в облако;

— размещение в облаке ERP-систем;

— размещение платформы для разработки;

— развертывание сложных CRM-систем;

— размещение отдельных вычислительных систем операторов связи.

Преимущества и недостатки корпоративных IaaS-решений

Решения для корпоративного сегмента некорректно сравнивать с облачными услугами, ориентированными на малый бизнес, так как сложность и критичность выполняемых задач предъявляют особые требования к физической инфраструктуре поставщика, политикам безопасности, персоналу, вопросам интеграции и т. д.

К преимуществам корпоративных решений можно отнести:

— современную аппаратную платформу и надежные ЦОД для ее размещения;

— гипервизоры высокого уровня;

— широкие возможности масштабирования;

— индивидуальные настройки под потребности клиента;

— полная интеграция с существующей инфраструктурой;

— высокий уровень технической поддержки.

Но существуют и минусы, которые для корпоративных заказчиков незначительны, а для малого бизнеса станут причиной выбора более простых решений хостинг-провайдеров:

— высокая цена;

— низкие возможности автоматизированного самообслуживания;

— относительно долгое время развертывания виртуальной инфраструктуры;

— бумажная волокита;

— малое количество дополнительных услуг «из коробки» (предустановленная ОС и приложения, автоматическое резервное копирование, внешний IP-адрес и т. п.).

Модель услуг для корпоративного клиента IaaS или SaaS

Именно эти две модели пользуются наибольшей популярностью у среднего и крупного бизнеса.

Модель IaaS зарекомендовала себя как отличное решение для выноса корпоративной ИТ-инфраструктуры в облако провайдера, она обеспечивает отличную интеграцию, высокую надежность и практически безграничную масштабируемость. Заказчики выбирают IaaS, когда хотят сократить время запуска проекта, минимизировать капитальные вложения, обеспечить надежную работу своих критичных сервисов и безопасное хранение данных.

В свою очередь SaaS подходит для решения какой-либо определенной задачи, так как позволяет быстро развернуть приложение в облаке, предоставить к нему доступ из любой точки мира, а также переложить на облачного провайдера заботы по обновлению и обеспечению безопасности работы с сервисом.

Заключение

Облачные решения для разных уровней бизнеса имеют значительные отличия, от выбора поставщика услуг зависят дальнейшие возможности развития вашей компании. Выбирая дешевое решение, вы рискуете столкнуться с деградацией сервиса при растущих нагрузках или полным отказом в обслуживании на некоторое время. Плюсы корпоративных IaaS-решений позволяют быть уверенными в скорости и надежности выполнения ваших бизнес-задач, а также получить все преимущества от переноса ИТ-инфраструктуры компании в облако провайдера.