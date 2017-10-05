Очень быстрый диск, рассчитанный на серьезные задачи. Он компактен, он универсален и привлекателен для работы в среде серьезных нагрузок.

Новинка выполнена в форм-факторе M.2, и, как заявляют в Kingston, ее производительность в два раза выше SSD с интерфейсом SATA или в сорок раз выше, чем у стандартного жесткого диска со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин. Мы протестировали устройство и попытались понять, каким категориям пользователей KC1000 NVMe PCIe может принести максимальные бенефиты.

В самой компании KC1000 NVMe PCIe позиционируют для ресурсоемких приложений и задач. Например, по мнению производителя, таковыми являются обработка видео в высоком разрешении, визуализация данных, обработка данных, аналитика в реальном времени, виртуальная и дополненная реальность, требовательные игры. Этим, понятное дело, спектр не ограничивается — фактически, речь идет о любой задаче, где «производительности традиционных устройств хранения данных оказывается недостаточно». Существуют версии исполнения 240 Gb, 480 Gb и 960 Gb. У нас на руках тот, что имеет 480 Gb на борту.

Накопитель выполнен с применением микрочипов флеш-памяти NAND MLC (многоуровневые ячейки). Задействован контроллер Phison PS5007-E7. Кстати, несколько слов о нем. Как утверждается, сам Phison проектировал этот контроллер аж 4 года. И оттого он получился ну очень хорош. Эта четырехъядерная восьмиканальная модель поддерживает протокол NVMe 1.1b и новые типы NAND. Таким образом, Phison, который ранее был известен как производитель недорогих контроллеров для бюджетных дисков, совершил качественный рывок, выйдя в «высшую» лигу. И использование его в KC1000 NVMe PCIe лишний раз доказывает это. Сразу отметим, что отзывы специалистов о контролере позитивные.

Базовые заявленные параметры KC1000 NVMe PCIe впечатляют — количество операций ввода-вывода в секунду (IOPS) достигает 290000. Быстродействие в последовательных операциях составляет 2,7 Гбайт/с в режиме чтения и до 1,6 Гбайт/с (зависит от емкости накопителя) в режиме записи. И здесь KC1000 NVMe PCIe довольно близко подобрался к реальной пропускной способности интерфейса PCI Express 3.0×4 — это примерно 3,2 Гбайт/с, при теоретической — около 8. Максимальная скорость чтения/записи случайных блоков 4 Кб для модели 480 Gb составляет 290000 IOPS, а скорость чтения/записи случайных блоков размером 4 Кб составляет 160000 IOPS. Оценка в PCMARK Vantage HDD Suite — 150000.

Несколько слов о M.2. Как известно, стандарт M.2 — это мобильная разновидность протокола SATA Express, описанного в спецификации SATA 3.2. Но в отличие от SATA Express, который не особо прижился, разъемы M.2 сегодня можно обнаружить на многих актуальных материнских платах и в ноутбуках. Почему? Стандарт оказался очень гибким, а в своем максимальном варианте M.2 поддерживает до четырех линий PCI Express, в то время как SATA Express — лишь 2. Ну и универсальность. SSD с разъемом M.2 подходят и для мобильных, и для десктопных решений.

Но вернемся к тестируемому образцу. Что еще интересного в KC1000 NVMe PCIe? Это надежность. Производитель обещает пять лет гарантии при заявленной средней наработке на отказ (MTBF), равной 2 млн часов и гарантированном объеме записи от 300 до 1000 Тбайт в зависимости от исходной емкости накопителя. Эти параметры отлично согласуются с позиционированием SSD, которое, как уже отмечалось, ориентировано на ресурсоемкие приложения и задачи. А вот с потреблением электроэнергии видимого прорыва не произошло, что впрочем, говоря по справедливости, в русле того, что устройство заточено под очень серьезные нагрузки. Потребление электроэнергии KC1000 NVMe PCIe таково: 0,11 Вт (режим простоя) / 0,99 Вт (среднее) / 4,95 Вт (максимальное при чтении) / 7,40 Вт (максимальное при записи). Для сравнения — твердотельный накопитель Kingston SSD DC400 (этот SSD ориентирован для пользователей корпоративного уровня) в режиме простоя потребляет 1,56 Вт, в режиме средней нагрузки — 1,6 Вт, максимальное потребление электроэнергии при чтении составляет 1,8 Вт, а максимальное потребление при записи — 4,86 Вт.

Как будем тестировать

В качестве оппонента KC1000 для тестирования мы выбрали Kingston SUV400, емкостью 120 Gb, который был установлен в нашем тестовом стенде. Его спецификации, в свою очередь, таковы:

— Процессор: Intel Core i7 — 6700K, 4GHz

— Материнская плата — ASROCK Z170M Pro4S

— Видеокарта — GeForce GTX950

— ОЗУ — 16 Gb

В качестве бенчмарка для тестирования выступают Iometer от Intel и Anvil’s Storage Utilities 1.1.0. Iometer, вероятно, самая именитая утилита для подобных тестов — практически безальтернативно используются для тестирования дисков. А по второй следует сказать, что, несмотря на свой небольшой размер и «шустрость», выдает она много полезной информации: от последовательных скоростей до операций со случайным доступом, причем с разной глубиной очереди команд и большой вариативностью по размеру блоков. Еще одной ее полезной особенностью являются кумулятивные индексы производительности, причем, как отдельно по чтению и записи, так и общий. Их мы и будем принимать в расчет. Настройки для утилит и в том, и в другом случае — дефолтные.

Подводим итоги

Итак, тесты завершены. Сразу сделаем оговорку, мы допускаем, что для полноты теста было бы замечательно в качестве оппонента выбрать SSD, емкостью 480 Gb. Впрочем, кардинально картина вряд ли изменилась бы, ведь мы наблюдаем принципиальное отставание SATA III от героя публикации. Рассмотрим полученные результаты детально. Итак, Kingston SUV400 (см. Скриншот 1). В тесте чтения Anvil’s Storage Utilities 1.1.0 присвоил диску 1527 баллов, в тесте записи — 1415. Общий балл (сумма баллов, полученных в тестах чтения и записи) — 2943.

Посмотрим на то, что выдал Anvil’s Storage Utilities 1.1.0 в части KC1000 NVMe PCIe (см. Скриншот 2). По аналогии с Kingston SUV400, KC1000 NVMe PCIe получил 4454, 429 и 4883 баллов, соответственно. Отрыв от конкурента почти в 1,7 раз (70%). Причем, наибольший отрыв заметен по параметру «чтение».

Iometer оказался более информативен, на то он и патриарх всех подобных бенчмарков. На скриншоте (см. Скриншот 3) показаны результаты тестирования Kingston SUV400. Заметно существенное отставание диска по всем параметрам от KC1000 (см. Скриншот 4). В среднем по трем наиболее важным показателям тестирования (количество операций ввода-вывода в секунду, скорость передачи данных, среднее время доступа) преимущество главного героя составляет 70%.

Выводы

KC1000 NVMe PCIe — это очень быстрый диск, рассчитанный на серьезные задачи. Он компактен, он универсален и очень привлекателен для работы в среде серьезных нагрузок, в корпоративном сегменте. Он строится на отличном контроллере. И обладает очень большой наработкой на отказ — 2 млн часов. Предлагаем сравнить стоимость 1 Gb в KC1000 NVMe PCIe и в уже упомянутом SSD Kingston DC400 480G. Оба ориентированы на корпоративную аудиторию, имеют емкость 480Gb. В первом стоимость 1 Gb составляет 220 тенге, во втором — 163. Разница, как мы видим, небольшая и, определенно, она будет сокращаться.

Итак, глядя на KC1000 и иже с ними, начинаешь осознавать, что время традиционного 2,5-дюймового формфактора SATA III для SSD исчерпано. Его преимущества сходят на нет, а значит, следующие несколько лет пройдут под знаком M.2 и SSD с этим стандартом.

Благодарим представительство Kingston в Казахстане за предоставленное на тест устройство.