За и против: регулирование ICO

Нужно ли регулировать ICO? Как государственное регулирование ICO или его отсутствие влияет на бизнес?

Initial Coin Offering (ICO) — инструмент, с помощью которого стартапы привлекли более миллиарда долларов в 2017 году, — был и остается вне законодательного регулирования. Вместе со свободой для бизнеса такая ситуация создает риски для инвесторов. Регулировать эмиссию токенов уже взялись США, Китай и несколько других стран, однако говорить о едином сложившемся тренде еще рано.

Пока Алматы готовится принять первую крупную конференцию, посвященную развитию блокчейна и ICO, разберемся, как государственное регулирование ICO или его отсутствие влияет на бизнес.

Когда государство регулирует ICO

Мировые юрисдикции по-разному подходят к регулированию криптовалютных краудсейлов. Но есть и общие черты. Государственный контроль означает, что в законе появляются:

Правовое положение эмитента токенов

Правовое положение владельца токенов

Правовое положение площадок для проведения ICO



Последствия для организаторов ICO Руководители проектов будут вынуждены соответствовать требованиям, которые предъявляет конкретная юрисдикция, чтобы выйти на ICO. Компания обязана указать правила, по которым выпускаются и продаются токены. Простыми словами: нечистые на руку компании не выпустят токены, не «напустят пыли в глаза» и не соберут средства.

Последствия для инвесторов Во-первых, инвесторам придется столкнуться с явным снижением количества проектов, выходящих на ICO, но в этом нет ничего страшного. Почему? Потому что правила и стандарты отпугивают скамы. Во-вторых, инвестор сможет защитить свои права в суде.

Большинство мировых экспертов признают, что сфера ICO действительно нуждается в разумном регулировании. «Регулирование ICO внесет больше ясности в этот процесс. Особенно для тех, кто хочет организовать собственный краудсейл токенов», — считает основатель Ethereum Виталик Бутерин.

При этом главной целью такого регулирования специалисты называют защиту инвесторов от недобросовестных компаний. «ICO, несомненно, нуждается в регуляции. Прежде всего, с целью защиты инвесторов. Без должного регулирования высок риск потерять вложения. После того, как законодательная база будет создана в большинстве развитых государств, количество ICO сократится, но их качество существенно увеличится», — говорит старший партнер консалтинговой компании GMT Legal, спикер Blockchain & Bitcoin Conference Almaty Дмитрий Мачихин.

Когда государство не регулирует ICO

Большинство государств в мире еще не приступили к контролированию криповалютных краудсейлов. Это отражается как на качестве проектов, так и на защищенности инвесторов.



Последствия для организаторов ICO Полная свобода действий. Выпуск токенов не попадает под законы о выпуске ценных бумаг или других активов. Это значит, что компании могут не создавать whitepaper, не прописывать правила обращения токенов, не давать инвесторам никаких обещаний. Другое дело, что в таком случае можно не дождаться инвестиций.

Последствия для инвесторов Огромный выбор проектов и никаких гарантий. Если эмитент токенов окажется недобросовестным и откажется выполнять обязательства, инвестор не сможет защитить свои права в суде. Иными словами, возрастает риск потерять вложения.

Некоторые инвесторы и предприниматели, несмотря на отсутствие государственного контроля ICO в своей юрисдикции, считают, что краудсейлы должны подчиняться определенным стандартам качества. Поэтому появляются специальные площадки для проведения ICO, которые вырабатывают собственные правила. Инвесторы гораздо больше доверяют стартапам на таких площадках.

Но даже законы не гарантируют добросовестного выполнения компаниями своих обязательств. Некоторые стартапы все равно ищут лазейки в законодательстве, чтобы обойти невыгодные для них условия.

«Я долго следил за разными ICO, и у меня возникла серьезная озабоченность по поводу регулирования этого инструмента. Большинство стартапов сейчас создают очень запутанные пути обхода регулирования ICO. Вместо этого им следовало бы задуматься над тем, чтобы соблюдать правила, а не обходить их», — считает управляющий партнер венчурного фонда Blockchain Capital и председатель благотворительного фонда Bitcoin Foundation Брок Пирс.

Регулирование ICO в ключевых юрисдикциях

Китай

Предпринимателям в Китае пришлось столкнуться с суровой правдой жизни: в стране запрещены любые ICO. Это произошло после того, как ЦБ КНР провел исследование краудсейлов токенов и заключил, что 90% из них просто обманывают вкладчиков.

Запрет касается китайских компаний и зарубежных организаций, действующих на территории Китая. Больше того: ЦБ запретил всем кредитным организациям сотрудничать с ICO-проектами. Компании, которые завершили ICO после 4 сентября 2017 года, обязаны вернуть все привлеченные средства обратно их владельцам.

Последствия для стартапов и инвесторов: ничего хорошего для них в этом запрете, конечно, нет. Но бизнес всегда найдет выход: организаторы ICO уйдут в другие юрисдикции, а инвесторы продолжат вкладывать средства в те стартапы, которые считают выгодными. Разве что китайских стартапов в их числе не станет.

США

США теперь официально приравняли выпуск токенов в результате ICO к выпуску ценных бумаг. Теперь деятельность ICO-проектов регулируется законом о ценных бумагах. Поэтому эмитента могут привлечь к гражданской и уголовной ответственности. Инвесторы предупреждены о рисках.

Последствия для стартапов и инвесторов: стартапы, желающие выйти на ICO, обязаны зарегистрировать токены и следовать правилам законодательства. Инвесторы официально защищены законом. Позиция США в вопросе регулирования ICO очень важна, поскольку другие страны могут перенять их опыт.

Сингапур

Главный регулирующий финансовый орган страны — MAS — позаимствовал опыт США. С 1 августа 2017 года регулятор контролирует эмиссию цифровых токенов законом о ценных бумагах. Эмитенты обязаны зарегистрировать токен и получить лицензию. Посредники, которые организовывают вторичное обращение токенов, тоже должны получить разрешение.

Последствия для стартапов и инвесторов: нейтральная позиция Сингапура в отношении криптовалют больше не распространяется на токены. Теперь стартапы вынуждены соблюдать установленные правила, но это повысит качество компаний, выходящих на ICO. Инвесторы получили долгожданную защиту государства.

Комментарии мировых экспертов о регулировании ICO в мире

Тим Дрейпер, миллиардер и инвестор в блокчейн-проекты, еще до возникновения регулирования ICO в США написал SEC открытое письмо: «Если ICO проводится с целью сбора средств или их управления, то такие компании должны регистрироваться в SEC. Если же ICO проводится с целью трансформирования общества и все средства идут на развитие и поддержку этой цели, то такие компании не обязаны регистрироваться в SEC», — написал Тим Дрейпер.

Эксперт мирового уровня по блокчейну и криптовалютам, спикер Blockchain & Bitcoin Conference Almaty Дмитрий Мачихин считает, что США своими действиями хотели защитить вклады инвесторов. «В США взялись регулировать ICO, приравняв эмиссию токенов к выпуску ценных бумаг, но при этом не спешат контролировать криптовалюты в большинстве штатов. Почему так происходит? Ответ простой — защита инвесторов. Этот вопрос власти США посчитали наиболее актуальным и острым. При этом, на мой взгляд, регулировать ICO проще, чем криптовалюты», — считает Дмитрий Мачихин.

Доктор Юлиан Хосп, эксперт, входящий в десятку ведущих мировых спикеров по блокчейну и криптовалютам, признает полезность законодательных инициатив в отношении ICO, но считает, что большинство участников рынка смогут обойтись и без них. «Стремление некоторых юрисдикций проводить регулирование ICO — это, конечно, хорошо. Но, я думаю, что среднестатистический инвестор сможет быстрее понять, насколько опасно ему вкладывать средства в тот или иной краудсейл токенов», — утверждает Юлиан Хосп.

Государственное регулирование ICO и его влияние на бизнес и инвесторов — открытый вопрос, который подлежит гораздо более детальному обсуждению. Посещение профильных мероприятий способствует более глубокому пониманию темы. 28 сентября на Blockchain & Bitcoin Conference Almaty соберутся ведущие мировые эксперты в области блокчейна и криптовалют. Они детальнее обсудят законодательные нюансы ICO в конкретных юрисдикциях, расскажут как запустить свое ICO и научат грамотному инвестированию в токены.

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Подробнее о мероприятии — на сайте Blockchain & Bitcoin Conference Almaty.