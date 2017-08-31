Как облако влияет на трансформацию операционной модели компании

Важно понимать, что каким бы сверхтехнологичным ни было облако, без собственной стратегии развития компания вряд ли добьется желаемых результатов.

Перенос ИТ-инфраструктуры на облачную площадку провайдера — привычное дело для большинства компаний. И если раньше у многих клиентов возникали вопросы: «А что если?..», «А вдруг?..», что явно указывало на сомнения, то сегодня организации чаще интересуются стоимостью проекта и сроками реализации.

Роль облака в трансформации операционной модели

Влияет ли облако на операционную модель компании? Безусловно да.

Отметим, что операционная модель — это абстрактное представление применяемых способов и порядка реализации корпоративной стратегии в повседневной деятельности компании. Она определяет уровень интеграции и стандартизации бизнес-процессов, необходимый для создания и предоставления товаров и услуг компании ее клиентам

Сегодня организации уделяют внимание технологическим инициативам, и для большинства из них облако — это возможность использовать масштабирование и гибкость, столь необходимые для полноценного развития бизнеса. И несмотря на то что облако может быть недешевым по цене (зависит от сложности проекта), даже при таком раскладе полученные расходы оказываются значительно ниже, чем при реализации проекта в формате on-premise. В силу широких возможностей облака использовать локальные инсталляции на стороне компании становится экономически нецелесообразно. При этом важно понимать, что каким бы сверхтехнологичным ни было облако, без собственной стратегии развития компания вряд ли добьется желаемых результатов.

Шесть шагов к масштабируемой облачной инфраструктуре

Чтобы получить максимум преимуществ от облака, необходимо определиться со стратегией его использования и уделить внимание следующим пунктам:

— Планирование: разработайте план использования облака, при этом учитывайте особенности бизнеса компании.

— Взаимодействие: определите приоритеты и найдите компромиссы в вопросах скорости, стоимости и рисков. Уделите особое внимание обучению и будьте в курсе новых возможностей облака.

— Выявление приоритетов: начинайте с менее сложных и дорогостоящих проектов, поэтапно, шаг за шагом решая поставленные задачи. Поскольку возможности облака и приоритеты компании постоянно меняются, применяйте максимально гибкую стратегию развития. Помните о необходимости тестирования и используйте лучшие практики работы с облаком.

— Выработка стратегии: уделяйте внимание облачной архитектуре, делая акцент на простоту и легкость в работе.

— Модернизация: адаптируйте задачи под требования проекта, чтобы получить максимум преимуществ от использования облака, и не забывайте о возможности автоматизировать процессы.

— Сотрудничество: cформируйте команду технических специалистов, открытых для взаимодействия и решения новых задач. И помните: работа с облаком может потребовать наличия различных уровней знаний.

Подводя итоги

Представляя собой гибкий, удобный и многофункциональный инструмент, облако позволяет решать различные задачи, будь то построение виртуальной инфраструктуры IaaS, организация резервного копирования и восстановления, шифрование данных, защита от DDoS и другое. Помимо перечисленных облачных решений IaaS c дополнительными управляемыми сервисами может закрывать нормативные и законодательные вопросы, обеспечивая, например, соблюдение организацией таких требований, как хостинг, соответствующий стандарту PCI DSS, или аренда облачных ресурсов в соответствии с ФЗ-152.