Откровения майнера: фермы, криптовалюты, рентабельность

Реальная история казахстанца о майнинге, необходимом оборудовании и окупаемости.

Алтынбек, который попросил не называть свою фамилию, в отличие от теоретиков, которые заполонили СМИ — реальный майнер. Человек, который «съел собаку» в этом деле, человек, который владеет уникальной реальной статистикой и готов поделиться информацией о прибыльности майнинга с Profit.kz.

— Алтынбек, начнем с простого вопроса. Поговорим о погоде?

— Погода на майнера очень сильно влияет. Потому что большинство майнеров охлаждают фермы посредством принудительного охлаждения. И для максимального результата открывают окна — если ферма стоит в квартире. Или на балконе, где ставится вентилятор, который выдувает этот горячий воздух, ведь ферма выделяет много тепла — средняя температура видеокарты в майнинге где-то 65 градусов. Некоторые карты греются гораздо больше — до 80 градусов. Это нормально. Поэтому, чем холоднее карты — тем лучше: выше производительность, стабильность, соответственно. Таким образом на нас погода и влияет — чем прохладнее на улице, тем лучше для майнера.

— В предварительной беседе ты упоминал, что майнеры скупили все вентиляторы в Казахстане. Это шутка?

— В Казахстане ни одной торговой сети нет мощных и хороших вентиляторов — они просто исчезли. Возможно, в этом виноваты и майнеры.

— Алтынбек, ну про погоду мы поговорили, разогрелись. Как ты пришел к майнингу, как окунулся в эту пучину?

— На днях был год, как я этим занимаюсь. А началось все с того, что ко мне пришел знакомый, на тот момент он только закончил школу. И он предложил мне заняться майнингом. Меня это заинтересовало, начал «курить» эту тему, смотреть в Youtube. Изучал тему майнинга и на специализированных сайтах. Стало очень интересно, решил попробовать. У меня на тот момент было около 5 тысяч долларов, купил на эти деньги оборудование и собрал 3 фермы.

— По 6 видеокарт?

— Нет, не по 6. На тот момент не было хороших видеокарт в наличии, я купил — и это может быть была моя ошибка (а может и не ошибка, ведь некоторые майнеры до сих пор любят эти карты), — есть такая модель у AMD — RX390. У них есть огромный минус — потребляют много энергии и сильно греются.

Запустил я ферму, процесс пошел. Тут нужно отметить, что год назад майнить было не так выгодно, как сейчас. То есть, если честно, я рассчитывал окупиться за год — и это хорошая прибыль — при вложении 5 тысяч ты «вытаскиваешь» свои инвестиции. Со временем я все больше погружался в эту тему, в конечном счете, в ноябре прошлого года я докупил еще карт, начал наращивать мощность. Докупил карт еще и в марте. В конечном счете, я вложил 10 тысяч долларов. У меня получилось 5 ферм: есть фермы по 4, по 5 карт, я их «раскидал» по возможности. Всего у меня получилось 22 карты. Это средненько, не так много, но доходность неплохая. К апрелю я полностью окупил свои вложения. Кстати, апрель, май и июнь были очень хорошими для майнинга — криптовалюты активно росли, тогда прибыльность стала бешеная, большое количество майнеров подключились к работе как раз в эти месяцы — в конце мая, в июне. Если бы сейчас (начало августа — прим. редакции) сохранялась такая прибыльность, то инвестиции окупались бы за пару месяцев.

— А каков средний срок службы такой фермы? 2–3 года? Ведь, насколько я понимаю, карты работают на износ...

— Да, на износ. Я покупал топовые карты, они идут с трехгодичной гарантией. И, естественно, когда у меня ушли по гарантии 2 карты, то есть, они вообще сгорели — это из 22 карт хорошо — процент отказов небольшой. Но производители «просекли» эту тему...

— И стали уменьшать гарантийные сроки для изделий?

— Да, и еще они выпустили специальные майнинговые модели — на базе 1060 — это p106 — тут 6 Гб ОЗУ, и еще эта карта отличается тем, что у нее нет портов для подключения мониторов.

Что касается гарантии — то майнинг подразумевает работу видеокарты в режиме 24/7, и они работают на полную мощность. Поэтому, во-первых, производители ограничили гарантийный срок на некоторые модели. И стали делать майнинг-версии карт, о которых я уже сказал выше. А гарантийный срок был ограничен до 3 месяцев. Я считаю, что это нормально, производители же не идиоты.

— Получается, что если количество видеокарт, которые выходят из строя, увеличится, это сведет на нет всю прибыльность майнинга?

— Из строя они не выходят, тут особенность такая, на моем опыте — если карта проработала в течение гарантийного срока (3 месяца — прим. редакции), то с ней ничего не произойдет, она и дальше работает. В противном случае, она превращается в «кирпич», перегорает, — ну, например, от скачка напряжения. Либо у них перегорают кулеры, что приводит к снижению эффективности охлаждения. Опять таки, за этим нужно следить: профилактическая чистка, продув — периодически этим нужно заниматься. Некоторые снимают кулеры, меняют термопасты. Есть те, кто сильно не заморачивается и просто сдувают с них пыль.

— Насколько понимаю, это не основная твоя деятельность — скорее хобби. Ты знаешь майнеров из Казахстана, для которых это единственный источник дохода?

— У нас есть чат, и среди тех, кто в нем участвует, есть такие люди — те, кто этим живет. Но лично я с ними не знаком. Типичная картина среди майнеров такая — есть основная работа, а майнинг — это хобби, приработок, причем, неплохой приработок — в некоторых случаях говорят, что я, мол, майню раз в 5 больше своей основной зарплаты.

— Интересно. А сколько вообще в Казахстане майнеров? Сотни, тысячи?

— На данный момент — несколько сотен есть. У нас есть чат, о котором я говорил, в нем участвуют 150-160 человек. Но кто-то приходит, кто-то уходит. Я думаю, по Казахстану 2-3 сотни, наверное, наберется. На самом деле, это не так много.

— Представим себе такую ситуацию — я захотел майнить. Что мне нужно сделать? Может, как-то пошагово... Нужны какие-то специальные знания?

— Хотя бы простейшие навыки по сборке ПК, быть не полнейшим чайником. Хотя сейчас в майнинге столько чайников... Иной раз такие вопросы задают, думаешь: человек, зачем ты сюда пришел, но это не твое. Есть базовые знания, но если ты умеешь собирать компьютер — это плюс, ведь, по сути — ферма — это комп. Единственное, что там особенного — много видеокарт добавляешь. И вся разница. То есть, системный блок просто «засунут» в коробку, на борту одна видеокарта. А тут смысл в том, что это системный блок, просто он открытый, что лучше для обдува. Есть и корпуса майнинговые — заводские модели — они уже со своей вентиляцией продуманной идут, в закрытом корпусе, установлены хорошие кулеры. То есть, смысл в том, чтобы был хороший теплоотвод.

— Получается, что университетов не нужно заканчивать?

— Главное, чтобы руки росли из нужного места.

— Ты затронул тему специальных решений. Насколько я понимаю, в Китае есть производители, которые специализируются исключительно на фермах. Что выгоднее — собрать собственную ферму или купить готовую?

— Склоняюсь к тому, что выгоднее самому собрать. По крайней мере, мне, так как я занимаюсь продажей комплектующих. Но я не особо знаю стоимость подобных решений — не интересовался. Но логика простая — тут и наценка за сборку, и логистика — по-моему, все-таки выгоднее самому.

— А какие ты сейчас майнишь криптомонеты?

— Самые популярные сегодня — «эфир», «эфир классик», zcash и т.д. Причем, можно делать в дуале — разные комбинации, хотя их и не много. Но самый прибыльный сейчас — «эфир» и siacoin.

— А биткоин, получается, не так прибылен?

— А биткоин видеокартами не майнят. Там специальное оборудование — «Асики» — сейчас очень популярные, очень востребованные. Есть майнеры, которые майнят в промышленных масштабах, пусть и не так как в России — там вообще есть «шахты» большой мощности. Другой вопрос в доступности этих решений.

— Такие фермы стоят дорого?

— Не то, чтобы дорого — их просто нет — на нашем рынке новинки появляются с большим опозданием. И в отличие от видеокарт, такие системы могут с течением времени стать абсолютно бесполезными — когда они перестанут быть такими прибыльными, с ними ничего не сделаешь, — просто выкинуть и все. В то время как многие майнеры видеокартами тешат себя мыслями, что если вдруг «лавочка» закроется, то можно распродать это оборудование — можно продать материнскую плату, процессор, ОЗУ, питание, видеокарту, если она живая и еще «дышит». По какой-то остаточной стоимости все это можно «слить». Под тот же домашний комп.

— Кстати, о лавочке. Нет такого ощущения, что это пузырь? И что скоро все закончится?

— Мне кажется, наоборот, все только начинается. То есть, криптовалюты только зашли в нашу жизнь — это только начало. Идет формирование чего-то, но еще непонятно чего. В любом случае, со временем технологии блокчейна будут применяться повсеместно, единственное, это будет не в том виде, в котором есть сейчас. Основная же проблема пампов и дампов, которые происходят на криптобиржах — то, что это никак не регулируется. То есть, происходит то, что было в начале прошлого столетия на биржах в Америке. Почему? Там также люди пампили.

— Только называлось это иначе...

— Но по сути — это одно и то же. Сейчас этот процесс никак не регулируется, поэтому есть большой риск вложить деньги в криптовалюты и потерять их. За счет того, что ты неудачно закупился, например. А недавно произошел случай с биржой BTC-e, у меня там тоже были небольшие сбережения. Получается, они исчезли...

— То есть, их уже не вернешь?

— Надеемся, но получается, это зависит от того, заработает биржа или нет. Они пишут, я читал комментарий в Твиттере, что вернут все до копейки. Пишут, что да, у них проблемы с ФБР какие-то, обвинения. С другой стороны практика показывает, что они работают с 2011 года, у них уже бывали трудности — и взламывали их, но, вроде как, они возвращали все деньги.

— И все-таки. Если заняться этим серьезно, вложить существенные суммы. Сколько можно на этом зарабатывать? Сотни, тысячи, десятки тысяч долларов в месяц?

— Зависит от того, сколько вы вложили. И в какое оборудование. Если в биткоине, например, майнить, то там — да, прибыли немалые. Но оборудование дорого стоит. В среднем я считал для себя, что окупаемость в течение года — это нормально. Это все можно посчитать на калькуляторе. Назовите проект, в который можно вложить деньги, чтобы они через год к тебе вернулись, да еще и прибыль принесли такую?

Вот даже сейчас — спад, но меня доходность устраивает — где-то в районе 1,5 доллара с карты в сутки. Упадет до доллара — ничего страшного. По крайней мере, для меня. А есть люди, которые заняли деньги, на них купили фермы, есть даже те, кто кредиты берет — для них, конечно, это катастрофа. Сейчас, кстати, много говорят о том, что майнинг умер — это как раз те люди, которые взяли деньги в долг, купили фермы, сейчас идет просадка по прибыльности и они попадают в затруднительное положение...

— Вот пример, отчасти доказывающий твои размышления — на Olx.kz я насчитал 28 объявлений о продаже ферм...

— Я считаю, что это нормальное явление — естественный отбор — кто-то не потянул, кто-то отсеялся по другой причине. Знаю также кучу людей, которые скупают карты...

— На вторичном рынке? Подешевле?

— Кто-то да, но, на самом деле, подешевле никто не хочет продавать, при том, что появилось много объявлений, но цены не сказать, что хорошие. Они хотят вернуть те же деньги, что затратили.

— Получается, что майнеры взвинтили цены на карты — они стали совершенно неприлично стоить. Алтынбек, а сколько нужно потратить на ферму из 6 видеокарт?

— Скажу в долларах — в среднем где-то 2,5-3 тысячи долларов. И это если самому заниматься. А если купить готовую — то чуть-чуть дороже, долларов на 500.

— Как ты видишь майнинг в перспективе через 5-10 лет. Он вообще будет существовать?

— На самом деле, нет. В перспективе — он не будет существовать. Точнее, он будет существовать, но в какой-то другой форме. Майнинг видеокартами, я рассчитываю, сохраниться еще 2-3 года. Если что-то изменится, я буду готов переключиться, буду на волне, тема интересная, за ней будущее — за криптовалютами.

— А в чем сам хранишь деньги?

— Часть в криптовалютах, часть в долларах. Вкладываю деньги в перспективные монетки. Единственный момент, что сейчас непонятно что происходит с биржами — оказывается, их можно нагло взять и закрыть, поэтому нужно найти мультивалютный кошелек, сидеть, ждать роста. Практика показывает, что тот же эфир полтора года назад стоил центы, а полтора месяца назад — 400 долларов. Даже сейчас его можно продать за 220 долларов. А если ты купил его за центы — это прибыль сотни тысяч процентов. Ну, а если о хранении — то в долларах. Фиатные доллары — живые деньги.

— И экономика. Давай поговорим на языке цифр.

— Непосредственно за электричество — а это основная статья расходов в майнинге — у меня уходит на 22 карты около 160-170 долларов месяц. Притом, что доходность на данный момент около 1000 долларов. То есть, чистой прибыли — около 800 долларов. Так что майнить — это выгодно.

— Мог бы дать совет начинающему майнеру?

— Советовал бы подумать, сможет ли он этим заниматься, взвесить за и против. Ни в коем случае не «лезть» в кредит, не брать деньги взаймы. И немного дружить с головой, уметь все делать, понимать, ведь есть риски все потерять.