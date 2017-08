Почему современные компании выбирают облако для решения своих задач?

Облачные услуги дают возможность компании сконцентрироваться на профильных задачах бизнеса, а не тратить время и усилия на организацию и поддержку инструментов и технических решений.

Облачные технологии работают на бизнес, и это уже стало нормой. Каждое предприятие выбирает подходящее решение в зависимости от тех задач, которые необходимо решать как в данный момент, так и в перспективе. Одним жизненно важна отказоустойчивость инфраструктуры, другим как воздух необходима мобильность сотрудников, а третьим — все это сразу. В любом случае облачные вычисления помогают улучшить эффективность работы, предоставляя бизнесу ряд преимуществ. В этой статье мы познакомим вас с основными причинами, по которым компании начинают пользоваться облачными сервисами и услугами.

1. Гибкость

Аренда виртуальной облачной инфраструктуры (VI) может стать настоящим спасением для предприятий, деятельность которых зависит от постоянно меняющихся нагрузок. Неважно, являются такие изменения предсказуемыми или нет, всегда есть вероятность, что при очередном скачке активности пользователей сервисы компании просто упрутся в производительность локального оборудования. Вычислительные ресурсы в облаке легко и быстро масштабируются, позволяя гибко реагировать на изменения нагрузки.

2. Возможность аварийного восстановления

Бизнес все чаще становится зависим от непрерывности работы сервисов и приложений. Существует много инструментов, позволяющих восстановить критичные данные или отдельные узлы инфраструктуры, которые, однако, не помогут в случае отказа всей системы. Облачные технологии позволяют создавать резервные площадки аварийного восстановления, на которых в случае глобальной аварии запустятся жизненно важные для предприятия серверы. Стоит отметить, что такой аварией может быть не только наводнение или пожар, но и человеческий фактор.

3. Администрирование ПО

Не важно, каким облачным сервисом или услугой пользуется компания, администрирование и обновление программного обеспечения всегда будет в зоне ответственности поставщика услуги. Очевидно, что в случае с SaaS (Software as a Service) или PaaS (Platform as a Service) этот плюс будет достаточно существенным. Но даже в случае использования IaaS (Infrastructure as a Service) освобождение клиента от администрирования платформы виртуализации позволит сэкономить время и сконцентрироваться на основных задачах.

4. Обслуживание оборудования

При размещении своих сервисов в облаке вам больше не придется думать о железе. Ремонт, обслуживание и замена вышедшего из строя оборудования будет головной болью поставщика услуги. Дополнительно стоит отметить, что сотрудники облачного провайдера также обеспечивают своевременное техническое обслуживание и постоянно ведут мониторинг аппаратной части облака, чтобы свести к минимуму вероятность поломок.

5. Капитальные затраты становятся операционными

Одной из основных причин переноса сервисов компании в облако заключается в том, что аренда облачных ресурсов гораздо более выгодна по сравнению с решениями onpremise. Помимо этого для большинства предприятий очень заманчиво выглядит возможность замены капитальных затрат операционными. Другими словами, ежемесячная плата облачному провайдеру для кошелька предприятия безболезненней, чем единовременная покупка дорогого оборудования и программного обеспечения.

6. Взаимодействие сотрудников

Использование облачных сервисов и инструментов дает возможность объединять сотрудников в команды, даже если они находятся в разных уголках света. Это позволяет быстрее достигать результата и повышает общую эффективность работы предприятия. В условиях современного бизнеса возможность совместного доступа к приложениям и файлам без привязки к географическому положению является не просто приятным бонусом, а скорее необходимым условием выживания в конкурентной среде.

7. Работа из любого места

Облако позволяет работать везде, где есть Интернет. Большинство облачных сервисов имеют мобильные версии клиентов, поэтому совершенно неважно, какое устройство вы используете для работы. Внедрение таких инструментов в бизнес-процессы компании позволяет сотрудникам рассчитывать свое время более точно и находить для себя комфортный баланс между работой и личной жизнью. Такой подход значительно повышает производительность коллектива, а значит, полезен для компании.

8. Документооборот

Раньше для обмена файлами сотрудники пересылали их друг другу по электронной почте, из-за чего возникала постоянная путаница с версионностью документов. При таком подходе рано или поздно возникал хаос. Облачные сервисы позволяют хранить все файлы централизованно, обеспечивая доступ к информации для сотрудников и партнеров компании, где бы они ни находились.

9. Безопасность данных

Хранить данные в облаке сервис-провайдера зачастую гораздо безопаснее, чем на локальном сервере или ноутбуке. Поставщики облачных услуг специализируются на создании надежной и отказоустойчивой инфраструктуры, поэтому риск потери данных по вине вышедшего из строя оборудования стремится к нулю. В случае использования облачных сервисов потеря рабочего ноутбука ограничится затратами на покупку нового, а данные, которые обычно стоят гораздо дороже, останутся в облаке — целые и невредимые.

10. Конкурентоспособность

Переход в облако дает компаниям любого уровня и масштаба доступ к инструментам и технологиям корпоративного класса. Для небольших предприятий такие инструменты могут стать серьезным конкурентным преимуществом. Сохраняя скорость принятия решений внутри бизнеса в связи с отсутствием бюрократических проволочек и при этом обладая техническими возможностями «больших» конкурентов, такие компании могут значительно улучшить свои показатели эффективности.

Заключение

На базе облачных технологий сейчас реализовано огромное количество инструментов и услуг, и каждая компания может выбрать именно те, которые необходимы бизнесу здесь и сейчас. Небольшие компании и стартапы в основном пользуются бесплатными сервисами по хранению данных, обеспечению рабочего пространства, облачными CRM-системами и другими подобными инструментами. В то время как крупные компании переводят в публичные облака свои сервисы, арендуя у провайдеров виртуальную инфраструктуру. И в том и в другом случае облачные услуги направлены на то, чтобы позволить клиенту сконцентрироваться на профильных задачах своего бизнеса, а не тратить время и усилия на организацию и поддержку инструментов и технических решений.