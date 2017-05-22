Обзор смартфона ASUS ZenFone 3 Zoom

ZenFone 3 Zoom стал последователем представленного в 2015 году Zenfone Zoom.

В наши дни смартфон — действительно персональный и мобильный компьютер. Эта категория товаров из года в год уверенно растет в продажах, что привлекает больше производителей и все более вызывает интерес и потребность у конечных покупателей. Одной из важных составляющих современных смартфонов является их фотографическая часть. Последним трендом в этой области стала установка двух тыловых модулей камер. Разные производители используют такую систему для разных целей — у кого вторая тыловая камера снимает в черно-белом цвете, расширяя динамический диапазон, другие — для захвата в кадр большего пространства, а известная «фруктовая» компания использует 2 модуля с различной оптикой для реализации 2-кратного оптического зума.

Тайваньская Asus в 2015 году анонсировала оригинальный смартфон Zenfone Zoom, главной особенностью которого стала изящная фото-система с подвижными линзами в достаточно компактном корпусе, что позволило достигать настоящего 3-кратного оптического увеличения снимаемого кадра. Это был флагман с соответствующей ценой, ну а сегодня мы обозреваем его последователя — ZenFone 3 Zoom (ZE553KL), также известный как ZenFone Zoom S, который самим производителем не позиционируется как «самый крутой» в линейке смартфонов Zenfone. Этому воспрепятствовало использование системы (процессора) Snapdragon 625, не являющейся топ-предложением от Qualcomm, и сенсор изображения камеры IMX362, также не представляющий «вершину творения» от Sony. В остальном, характеристики смартфона очень достойные, а если точнее:

— Дисплей: 5,5″ AMOLED 1920×1080. Максимальная яркость 500 нит

— Покрытие дисплея: Стекло Corning Gorilla Glass 5 с закругленными краями (2,5D) и олеофобным слоем

— Система (процессор): Qualcomm Snapdragon 625 (8 ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 2ГГц)

— Объем ОЗУ: 4 Гб

— Встроенной памяти: 64 или 128 Гб

— Основная тыловая камера: 12 Мп сенсор Sony IMX362, оптика из 6 линз, диафрагмой f/1.7, фокусным расстоянием 25 мм и с оптической стабилизацией

— Тыловая теле-камера: 12 Мп, оптика из 5 линз, фокусное расстояние 59 мм

— Фронтальная камера: 13 Мп сенсор Sony IMX214 c диафрагмой f/2.0

— Фокусировка тыловых камер: Тройная (TriTech) — фазовая, лазерная и контрастная

— Поддерживаемые слоты: Гибридный разъем для двух SIM карт или одной SIM карты с картой памяти

— Аккумулятор: 5000 мАч с поддержкой функции зарядки других устройств

— Операционная система: Android 6.0

— Беспроводные интерфейсы: LTE, WiFi, Bluetooth 4.2

— Сканер отпечатков пальцев: Есть, на задней стороне

— Корпус: Металлический каркас с металлической задней стенкой

— Габариты и вес: 154×77×7,9 мм / 170 грамм

Начнем с дизайна. ZenFone 3 Zoom существует в трех расцветках, в нашем случае это темно-синий окрас. Корпус изготовлен из металлического сплава с задней металлической спинкой. Конструкция очень прочная и внушает надежность, на таком же высоком уровне и качество сборки. Сейчас модно использовать в смартфонах закругленные края переднего защитного стекла — это красиво смотрится, приятно держится, но для сохранности устройства рекомендуется защищать его чехлом. Габариты обозреваемого типичны для 5,5-дюймовых смартфонов, а вот толщина в 8 мм при таких характеристиках — это хороший результат.

На передней стороне сверху размещены датчик освещенности, глазок камеры, светодиодный индикатор и разговорный динамик. В нижней — стандартные клавиши ОС Android без подсветки. Поначалу, отсутствие подсветки может казаться недостатком, но по мере пользования к этому быстро привыкаешь и после даже не замечаешь этой особенности.

На правой грани — клавиши регулировки громкости и питания, на левой — гибридный слот для карт SIM / microSD. На нижней стороне расположены основной звуковой динамик, разъем USB Type-C и 3,5 мм аудиоджек.

На задней стороне в левом верхнем углу расположено продолговатое стекло, защищающее оптику обеих камер, под ним — двойная диодная вспышка и окошко лазерной системы фокусировки. В наиболее оптимальном месте, выше середины, расположен сканер отпечатков пальцев. Указательный палец находит его быстро за счет огранки и небольшой утопленности в корпусе. Работает он, к слову, быстро и точно.

В общем, сейчас трудно кого-либо удивить таким, уже ставшим стандартным, но удачным дизайном. К тому же, новинка от Asus похожа на последний «яблочный» смартфон за счет схожей системы камер и их расположения. Тем не менее, смартфоном приятно пользоваться и это более важный аспект в использовании.

Переходя к обзору начинки, начнем с дисплея, который получился очень и очень приличным. Он выдает сочное изображение и глубокий черный цвет, чем и хороша технология OLED, а в ясный солнечный день позволит работать со смартфоном за счет высокой максимальной яркости. «Заляпанность» экрана сводится к минимуму благодаря хорошему олеофобному покрытию. Разрешение у «Zoom» — стандартные 1920×1080, что, по нашему мнению, является оптимальным вариантом для смартфонов с дисплеем диагональю до 6 дюймов — тексты и изображения выглядят четко и гладко.

Общая производительность системы комфортная: открываются и переключаются приложения шустро, камера снимает быстро, подтормаживаний не наблюдалось. Snapdragon 625 и 4 Гб оперативной памяти вполне достаточно даже для игр, ну а в тесте AnTuTu Benchmark такое сочетание набирает 63 045 баллов. При этом нет проблем с перегревом, что является достоинством экономичных ядер Cortex-A53.

Для своих смартфонов Asus разработала собственный интерфейс операционной системы под названием Zen UI. Он изобилует различными настройками вроде изменения вида значков, шрифтов, размеров и прочего, а также большим набором полезных и не очень приложений. Главное, что работает он стабильно.

Самое интересное — работа тыловых камер. Реализована она так: по умолчанию работает камера с широкоугольным объективом, а при необходимости — нажатие на иконку переключает систему на вторую камеру с другим фокусным расстоянием, которая и обеспечивает 2,3-кратное оптическое увеличение. В целом, основная (не зум) камера выдает чуть более высокое качество получаемых изображений за счет большего количества света, проходящего через диафрагму, — особенно это хорошо видно на фотографиях, сделанных в не слишком освещенных условиях. А зум камера может пригодиться для съемки отдаленных объектов. Тройная система фокусировки работает очень хорошо в обоих режимах. Набор режимов съемок — вполне типичный, а вот полезным для некоторых может оказаться ручной режим, где можно самому настраивать такие параметры как экспокоррекцию, светочувствительность, баланс белого, точки фокусировки и возможность сохранения снимков в формате RAW. В целом, фотографическая часть у ZenFone 3 Zoom вышла вполне достойной.

Фронтальная камера снимает качественные «селфи». Для освещения объекта съемки в момент спуска электронного затвора, дисплей полностью заливается ярким белым фоном, имитируя вспышку. Для представительниц прекрасного пола полезным может оказаться режим «Улучшение портрета», который устраняет дефекты кожи и прочие недостатки, позволяет настраивать размер глаз и прочее. Работает это в реальном режиме, т.е. при съемке на экране сразу видны вносимые изменения и в любой момент можно сделать кадр.

Что действительно впечатлило, так это время автономной работы ZenFone 3 Zoom. Комбинация из дисплея AMOLED, энергоэффективной системы Snapdragon 625 и аккумулятора в 5000 мАч позволяет смартфону работать без подзарядки 2 дня в режиме активного использования разговоров и частого использования приложений для общения, просмотра интернет и видео. На полную зарядку нужно около трех часов. Приятным дополнением является и то, что этим смартфоном можно заряжать другие через кабель-переходник c USB Type-C на USB Type-A, идущим в комплекте.

В итоге, ZenFone 3 Zoom произвел очень приятное впечатление. У него хороший, зарекомендовавший себя дизайн, тонкий металлический корпус, точный сканер отпечатков пальцев, замечательный дисплей, хорошие камеры с оптическим зумом и удивительно длительное время автономной работы. Производительности системы вполне достаточно для комфортной работы в современных играх и приложениях. Открытыми остаются вопросы доступности в продаже и цены. Пока точные сроки поступления в Республику Казахстан неизвестны, но ожидаются в ближайшее время. Если посмотреть цены в Российской Федерации, то смартфон с весьма привлекательной конфигурацией из 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти стоит 29 990 рублей, что при текущем курсе будет около 164 000 тенге. При такой цене есть интересные конкуренты, но сочетание характеристик у ZenFone 3 Zoom смотрится наиболее сбалансированным.