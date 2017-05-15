Облачные технологии. Основные понятия и типы облачных сервисов

Что скрывается за однотипными аббревиатурами типа XaaS?

Просматривая новости облачных технологий, читатели сталкиваются с разными определениями и обозначениями, смысл которых может быть понятен не сразу. Не говоря уже об однотипных аббревиатурах облачных сервисов, в которых порой путаются даже специалисты, работающие в сфере IT. Поэтому мы решили собрать в одном месте базовые определения, знание которых поможет читать материалы на тему облачных технологий и понимать их, не отвлекаясь на поисковики или Wikipedia.

Для удобства мы разделили термины на несколько категорий, кратко описав самое важное в каждой из них. Конечно, в нашей статье приведены далеко не все определения, но даже этого списка хватит, чтобы относительно свободно ориентироваться в мире облачных технологий.

Облака. Общие термины

Облачные вычисления — если говорить простым языком, это сценарий, согласно которому пользователю предоставляется доступ к вычислительным ресурсам, таким как серверы, сети, системы хранения данных, приложения и сервисы, посредством сети, чаще всего через интернет.

Публичное облако — инфраструктура, предоставляющая возможность использования облачных вычислений большому кругу пользователей. Обычно принадлежит коммерческой организации.

Частное (приватное) облако — как следует из самого названия, является инфраструктурой, принадлежащей одной организации и позволяющей использовать облачные вычисления исключительно в ее целях.

Гибридное облако — совмещает признаки частного и публичного облака. При таком подходе часть инфраструктуры принадлежит клиенту, а часть арендуется. Связь двух структур обеспечивается с помощью технологий передачи данных.

Аппаратная часть

Центр обработки данных (ЦОД) — специализированное отдельно стоящее здание для размещения различного серверного и сетевого оборудования, доступ к которому осуществляется через интернет. Помимо обеспечения резервирования питания и каналов связи, в таком здании обязательно работает квалифицированный персонал, обеспечивающий постоянный мониторинг и обслуживание всех систем.

Сервер — специализированный компьютер, используемый для работы приложений и сервисов, обеспечивающих работу ИТ-инфраструктуры.

Кластер — несколько серверов, соединенных каналами связи и представленных пользователю в виде одного аппаратного ресурса.

Системы хранения данных (СХД) — программно-аппаратное решение, позволяющее консолидировать все дисковое пространство в рамках одной системы. Помимо общей отказоустойчивости и постоянного мониторинга собственного состояния СХД поддерживают множество полезных функций, таких, например, как репликация данных на уровне массива.

Репликация — процесс копирования данных с целью их синхронизации на один или несколько объектов. Позволяет обезопасить информацию от потери в случае выхода из строя оборудования.

Сетевой коммутатор ( Switch) — устройство, позволяющее соединять несколько узлов компьютерной сети. Работает на уровне L2 модели OSI.

Сетевой маршрутизатор ( Router) — устройство, имеющее несколько сетевых интерфейсов и позволяющее передавать данные между различными сегментами сети. Правила, на основании которых будет осуществляться передача пакетов, настраиваются администратором. Работает на уровне L3, модели OSI.

Виртуализация

Виртуализация — технология, позволяющая предоставлять вычислительные ресурсы, абстрагированные от аппаратной части и при этом логически изолированные друг от друга. То есть на одном физическом сервере можно создать много виртуальных, которые будут работать независимо.

Гипервизор — программа, позволяющая реализовать технологию виртуализации. С помощью гипервизора происходит управление и настройка виртуальных машин, а также сетей, программных коммутаторов и маршрутизаторов.

Виртуальная машина — аналог физического компьютера, реализованный в виртуальной среде. Понятия «виртуальная машина» и «виртуальный сервер» имеют отличия только в конечном назначении, а по сути являются одним и тем же.

Услуги в сфере облачных технологий

Отдельно стоит описать основные сервисы, предоставляемые на базе виртуальных технологий. Большая группа таких сервисов объединяется под аббревиатурой XaaS, которая расшифровывается «что угодно как сервис». В основе всех этих услуг лежат основные три: PaaS, SaaS, IaaS.

PaaS ( Platform as a Service — платформа как услуга) — такой вид облачных вычислений, который предоставляется заказчику в виде готовой программной платформы, включающей в себя различные инструменты, и позволяет настраивать их. По сути, эта платформа может быть чем угодно: средой тестирования, системой управления базами данных или автоматизации процессов управления. При этом такая платформа управляется и обслуживается сервис-провайдером.

SaaS ( Software as a Service — программное обеспечение как услуга) — это, наверное, самый распространенный вид сервиса, работающий на базе облачных технологий. Заключается он в предоставлении заказчику в пользование каких-либо программ, которые расположены в облаке сервис-провайдера. В качестве яркого примера можно привести ящик электронной почты Google или, например, пакет Microsoft Office 365.

IaaS (Infrastructure as a Service — инфраструктура как услуга) — тип облачной услуги, который заключается в аренде заказчиком пула вычислительных ресурсов сервис-провайдера в качестве виртуальной инфраструктуры. Это могут быть виртуальные серверы, системы хранения данных, различные сетевые элементы, а также любая совокупность этих компонентов.

Но помимо базовых существует много других облачных услуг. Давайте взглянем на них поближе:

DRaaS (Disaster Recovery as a Service — аварийное восстановление как услуга) — услуга по предоставлению заказчику возможности восстановления работоспособности собственной виртуальной структуры в облаке сервис-провайдера в случае аварии или катастрофы. Услуги такого типа помогают исключить влияние серьезных сбоев на бизнес, а значит, наиболее востребованы компаниями, для которых работа приложений и сервисов является критичным параметром.

BaaS (Backup as a Service — резервное копирование как услуга) — услуга по предоставлению заказчику площадки и инструментов для организации процедуры резервного копирования данных в облако. Реализация этого сервиса зависит от многих факторов, таких как объем резервируемых данных, пропускная способность каналов связи, а также схема резервирования и глубина архива. Это удобно для компаний, в которых есть большой объем критично важных данных, но организация собственной надежной системы резервирования является нерентабельной.

BaaS (Backend as a Service — бэкэнд как услуга) — набор готовой серверной функциональности, который позволяет упростить и ускорить разработку приложений. Другими словами, это полноценная среда разработки, размещенная в облаке, а значит, позволяющая пользоваться всеми плюсами технологии, такими как, например, неограниченная масштабируемость.

MaaS ( Monitoring as a Service — мониторинг как услуга) — относительно новый тип облачной услуги, который заключается в организации мониторинга собственной инфраструктуры с помощью программных средств, размещенных в облаке сервис-провайдера. Как и во многих других случаях, такое решение позволяет использовать самые продвинутые программные инструменты, при этом не покупая их и не организовывая администрирование.

DBaaS ( Data Base as a Service — база данных как услуга) — сервис, позволяющий клиентам подключаться к базе данных, расположенной в облаке. При этом стоимость решения рассчитывается исходя из объема базы и количества подключений клиентов. Основными плюсами такого решения, конечно, будут масштабирование и отсутствие необходимости обеспечивать безопасность данных.

HaaS ( Hardware as a Service — оборудование как услуга) — услуга по предоставлению вычислительных мощностей из облака. По сути, вместо покупки железного сервера клиент может взять его в аренду, при этом находиться оно будет на площадке сервис-провайдера, что обеспечит резервирование питания и своевременное обслуживание.

NaaS ( Network as a Service — сеть как услуга) — услуга по предоставлению сетевой инфраструктуры в качестве альтернативы собственной сети. Возможности NaaS позволяют пользоваться инструментами маршрутизации, а также увеличивать или уменьшать пропускную способность канала.

STaaS ( Storage as a Service — хранилище как услуга) — это услуга по предоставлению дискового пространства в облаке. Для пользователя такое решение выглядит как дополнительный логический диск или просто сетевая папка. Плюсом STaaS является наличие резервирования как обязательного условия у любого сервис-провайдера.

DaaS (Desktop as a Service — рабочий стол как услуга) — услуга, которая заключается в предоставлении пользователю удаленного рабочего стола. В отличие от локального, удаленный рабочий стол может обладать действительно мощными техническими характеристиками, это позволяет использовать приложения различного уровня без привязки к возможностям своего настольного ПК.

CaaS ( Communications as a Service — коммуникация как услуга) — услуга по предоставлению средств коммуникации в облаке. Другими словами, этот сервис позволяет организовать телефонию, передачу мгновенных сообщений или, например, возможность проводить видеоконференции силами сервис-провайдера.

CaaS ( Container as a Service — контейнер как услуга) — тип услуги, который в последнее время становится все более популярным. Заключается он в предоставлении клиенту возможности организовать, запустить или остановить контейнер с помощью веб-интерфейса или средств API.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели основные понятия, позволяющие лучше ориентироваться в мире облачных технологий, а также разобрали большую часть услуг, предоставляемых на их основе. Надеемся, что эта информация будет вам полезна.