Бизнес-ангелы «взорвут» стартап-движение в Казахстане

В Казахстане предлагают создать ассоциацию бизнес-ангелов для объединения инвесторов и минимизации рисков.

В распоряжение Profit.kz поступило исследование венчурного рынка, в котором его составители критикуют существующую практику со стороны квазигосударственных структур в этом вопросе, а также предлагают создать законодательный базис для создания института бизнес-ангелов.

По словам авторов исследования, АО «Национальное агентство по технологическому развитию» за период 2013-2017 гг. из 981 поданной заявки было профинансировано 199 на общую сумму 5,08 млрд тенге. Гранты выделяются на проекты в различных сферах. Например, в 2016 году ТОО «Арго16» получило порядка 5 млн тенге на разработку программного комплекса для создания и использования мультиплатформенных мультимедийных учебников. В 2015 г. крестьянское хозяйство «Кайынды» получило грант в размере 20,8 млн тенге для организации производства органоминерального удобрения, биогаза на основе утилизации отходов животноводческого производства с применением возобновляемых источников энергии. При этом авторы исследования отмечают, что особое удивление вызывает финансирование проектов, не связанных с развитием инноваций. Так, в 2016 году агентством было выделено 53,8 млн тенге ТОО «Akhmet Corporation» для покупки оборудования по производству пончиков. В кратком описании проекта говорится, что «на данный момент в отечественном рынке агропромышленного, продовольственного, кондитерского производства такого предложения не существует и поэтому проект уникален и конкурентоспособен по любым меркам рыночной экономики». «Описание и размер гранта, существенно превышающего гранты на реальные инновационные стартапы, вызывает серьезное сомнение в целесообразности использования бюджетных денег и соответствие проекта целям и задачам НАТР. Являются ли подобные проекты, действительно, инновационными?», — справедливо вопрошает Евгений Хон, заместитель директора по международному сотрудничеству Центрально-азиатского института стратегических исследований.

Помимо НАТР, отмечается в исследовании, в стартапы инвестирует и кластер Almaty Tech Garden. Впрочем, здесь тоже есть место для критики со стороны Центрально-азиатского института стратегических исследований. «Ежегодно 40 команд получают гранты в размере 20 тыс. долларов США, а прошедшие последующий отбор лучшие проекты получат инвестиции до 100 тыс. долларов США. Вместе с тем, конкретных данных о компаниях, прошедших данные программы и получивших стартовые инвестиции на сайте кластера отсутствуют», — говорится в документе.

Наконец, финансированием проектов занимается и Фонд развития предпринимательства «Даму». Но авторы исследования отмечают и здесь некоторые особенности, которые делают данный вид финансирования непривлекательным. Например, размер максимальной суммы гранта составляет 3 млн тенге, что в некоторых случаях может быть недостаточным для создания успешной компании.

Венчурные фонды

НАТР в период с 2004 по 2012 гг. профинансировало 18 проектных компаний (на сумму 5,1 млрд тенге) и 13 венчурных фондов (7,1 млрд тенге), из которых 5 — зарубежные и 8 — отечественные. Осуществив выход из 7 венчурных фондов с доходностью 145,5 млн тенге, на сегодняшний день НАТР имеет вклады в 3 отечественных и 3 зарубежных фондах на общую сумму 4,869 млрд тенге. В соответствии с заключенными договорами и соглашениями ожидается, что агентство осуществит выход из оставшихся проектов до 2020 года. Вместе с тем, одним из сдерживающих условий является необходимость иметь собственный стартовый капитал, так как НАТР предоставляет грант до 80% от заявленных затрат.

Катастрофически не хватает «ангелов»

В этой связи, для Казахстана может быть полезным изучение зарубежного опыта, отмечается в исследовании, использование которого позволит увеличить число бизнес-ангелов и активизировать их деятельность. В частности, интересен опыт Турции, где государственные меры позволили увеличить рынок ранних инвестиций более чем в два раза. По состоянию на 2015-й в списке EBAN (Европейская сеть бизнес-ангелов) Турция находилась на 6-м месте из 32 стран Европы по объемам инвестиций в стартапы.

«Ангелы» не спят

В Центрально-азиатском институте стратегических исследований предлагают конкретные меры для легализации бизнес-ангельского сообщества в Казахстане. Среди них такие, как создание законодательной базы, ряд четких критериев, которые смогли бы формализовать инвестора типа «бизнес-ангела», а также компании, которые подпадают в перечень доступных для инвестирования со стороны бизнес-ангельского сообщества. Детальная проработка принципов вполне оправдана, так как в этом же документе предлагается реализовать ряд налоговых преференций для этого типа инвесторов. Например, уменьшение подоходного налога на определенный процент от суммы, инвестированной бизнес-ангелом (во Франции — 25%, в Турции — 75%), уменьшение налога на прирост капитала на определенный процент от инвестированной суммы (в некоторых случаях налог не взимается), уменьшение налога на дивиденды (в Италии — до 50%), уменьшение налога на имущество (во Франции — до 75%) и т.д.

Наконец, в Центрально-азиатском институте стратегических исследований считают, что ключевой момент в снижении рисков и увеличении доходности капитала — это формирование диверсифицированного портфеля инвестиций. «За основу нами предлагается взять наиболее распространенную в Европе модель 1 к 1, что значит на 1 доллар инвестиций со стороны бизнес-ангела приходится 1 доллар инвестиций государства, при условии, что бизнес-ангел подпадает под определенные критерии опытности — 2 года членства в бизнес-ангельском сообществе, определенный портфель и т.д.», — поясняет Евгений Хон.

Подобная модель, по словам авторов исследования, имела высокую результативность в Турции. Для поощрения процессов синдикации и со-инвестирования Турция создала так называемый фонд фондов, средства которого позволяют правительству размещать капитал в партнерстве с частными инвесторами. С 2014 по 2015 г. правительство Турции внесло порядка 120 млн евро в эти фонды. Кстати, опыт инвестирования был настолько успешным, что в 2016 году Европейский инвестиционный фонд, Секретариат казначейства Турецкой Республики, Организация по развитию МСБ Турции и Индустриальный банк развития Турецкой Республики основали Турецкий фонд роста и инноваций (ТФРИ), капитализация которого составляет 200 млн евро. В соответствии с целями фонда, 40% средств планируется инвестировать в фонды и бизнес-ангельские сообщества, специализирующиеся исключительно на ранней стадии, а 60% будут вложены в фонды, ориентированные на стадии от расширения и позже.

Без ассоциации никак

По мнению авторов исследования, Ассоциация бизнес-ангелов Казахстана (АБАК) может объединять заинтересованные в сотрудничестве сообщества бизнес-ангелов (БАС), акселераторы, бизнес-инкубаторы и другие заинтересованные стороны процесса. Также АБАК может аккумулировать данные об основателях и их стартапах, вести мониторинг развития, что будет способствовать прозрачному обмену информацией и минимизирует риски мошенничества. И здесь тоже требуется ряд мер. Среди них, прежде всего, создание и улучшение законодательной базы в Казахстане, улучшение бизнес- и инвестиционного климата в стране, международное взаимодействие и т.д.

В Центрально-азиатском институте стратегических исследований ожидают, что легализация бизнес-ангельского сообщества ускорит процессы инновационного финансирования в Казахстане. БАСы также упростят процесс предварительного анализа рисков и перспектив, не вынуждая каждого инвестора проводить эту работу самостоятельно. По данным Most Business Incubator, в 2016 г. в Казахстане объем инвестиций в стартапы составил порядка 20 млн долларов США. Реализация предложенных мер позволит в ближайшие 2-3 года увеличить этот объем в 3-3,5 раза — до 60-70 млн долларов США.