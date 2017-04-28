BaaS: облачный подход к резервному копированию

Обычно для обеспечения непрерывности создания бэкапов, надежности их хранения и необходимой скорости восстановления в случае сбоя, требуются серьезные затраты.

В среде IT-специалистов есть поговорка: «Системные администраторы делятся на два типа — на тех, которые еще не делали бэкап, и тех, кто уже делает». Действительно, многие недооценивают важность резервного копирования, пока не столкнутся с необходимостью восстановить удаленные данные, потеря которых может грозить убытками или, например, затормозить старт нового проекта. В любом случае в каждой компании есть критичная информация, которую нельзя терять ни при каких обстоятельствах.

Правильный подход к организации системы резервного копирования и восстановления в каждом конкретном случае индивидуален, но есть несколько основных действий, которые необходимы для всех:

— Определить, какую информацию нужно бэкапить.

— Рассчитать показатели RTO (время на восстановление данных) и RPO (точка восстановления).

— Выбрать схему резервирования.

— Определить инструменты для копирования и восстановления.

— Организовать хранение резервных копий.

На первый взгляд все просто. Но на деле для того, чтобы обеспечить непрерывность создания бэкапов, надежность их хранения и необходимую скорость восстановления в случае сбоя, требуются серьезные трудозатраты и ощутимые вложения в инфраструктуру. Вследствие этого в последнее время все большей популярностью пользуется услуга BaaS (Backup as a Service), которая заключается в предоставлении сервис-провайдером заказчику возможности резервного копирования в облако. В этой статье мы расскажем, что это за услуга и кому она нужна.

Что такое BaaS

BaaS (Backup as a Service) — резервное копирование как услуга. При использовании этого сервиса данные клиента через интернет или выделенный канал связи копируются в ЦОД, на системы хранения данных сервис-провайдера и хранятся там.

Существует несколько способов предоставления BaaS, сегодня мы рассмотрим самый востребованный и распространенный. Заключается он в предоставлении заказчику возможности бэкапить любые данные — начиная от файлов и баз данных, заканчивая виртуальными машинами и хостами — с помощью клиент-серверного программного обеспечения. Другими словами, клиенту предоставляются дистрибутивы программных агентов, которые он может установить в своей структуре и создавать резервные копии в облако. Стоит обратить внимание, что в зависимости от типа данных (обычные файлы, почтовые ящики Exchange и т. д.) будут предоставлены разные агенты. При этом серверная часть находится на стороне сервис-провайдера.

При таком подходе заказчик самостоятельно может:

— устанавливать клиентское ПО;

— выбирать данные, подлежащие резервированию;

— настраивать расписание резервного копирования и глубину хранения;

— восстанавливать данные из бэкапа.

Также некоторые сервис-провайдеры в качестве дополнительной услуги могут предоставлять резервную площадку для восстановления данных, если по каким-то причинам заказчик не может развернуть бэкап у себя: например, в случае выхода из строя оборудования. Разумеется, данная опция касается виртуальной структуры и оплачивается отдельно.

Плюсы BaaS

Плюсы использования решения BaaS состоят в совокупности преимуществ облачных технологий и конкретного ПО, специально разработанного для резервирования и восстановления данных. При наличии достаточной компетенции сервис-провайдера и использовании соответствующего ПО среди основных плюсов для заказчика можно выделить:

— единую консоль для управления бэкапами как с физических, так и с виртуальных серверов;

— программные агенты для работы с большинством приложений;

— функцию дедубликации (удаление повторяющейся информации), работающую на стороне заказчика (благодаря этому снижается нагрузка на канал связи);

— отсутствие необходимости приобретения и внедрения собственной системы резервирования данных, что существенно экономит средства;

— высокий уровень сервиса в соответствии с SLA.

Это далеко не весь список возможностей BaaS. Реализация резервного копирования в каждой компании имеет разный уровень сложности и критичности, и в каждом случае плюсы и минусы будут индивидуальны.

Как использовать BaaS

BaaS можно использовать не только как основное решение, но и как дополнение к существующей конфигурации резервирования данных, например, как часть системы «3-2-1», суть которой заключается в следующем:

— Данные должны быть в трех экземплярах, один из которых используется в работе.

— Для хранения необходимо использовать два разных медианосителя.

— Одна из копий должна храниться удаленно.

В этом случае резервные копии создаются сразу в двух местах — локально и в облаке. Такой подход считается наиболее безопасным для данных, но в то же время наиболее трудоемким и дорогим, особенно если речь идет о сложной и большой инфраструктуре. Ну и, конечно, такая безопасность нужна далеко не всем.

Заключение

Вопрос давно уже заключается не в том, нужно ли резервировать данные, а в том, как их резервировать. Возможностей создания бэкапов на данный момент уже действительно очень много — от использования самописных скриптов до мощных платформ резервирования, и у BaaS есть неплохие шансы занять лидирующие позиции среди этих решений. Такая система внедряется за один день, а надежность и удобство использования обеспечиваются узкой специализацией сервис-провайдера и компании-разработчика ПО.