5 причин перенести все в облако

Почему значительная часть компаний, однажды «попробовав» облако, полностью или частично перемещает свою инфраструктуру на облачные ресурсы?

На сегодняшний день облачные технологии хорошо зарекомендовали себя в качестве инструмента для развития и оптимизации бизнеса. Многие компании, имея разный капитал, цели и сферу деятельности начинают использовать облака для решения своих задач, таких, например, как создание резервных копий на удаленной площадке или развертывание тестовой зоны, без покупки собственных мощностей. Значительная часть этих компаний, проведя подобный тест-драйв, и вовсе полностью или частично перемещает свою инфраструктуру на облачные ресурсы и сегодня мы разберем причины такого интереса к данному классу решений. Поехали.

1. Безопасность данных

Многие считают, что информация — это самое дорогое (конечно же, после кадров) что есть у компании и, разумеется, терять ее не хочется никому. А как показывает практика, хранение данных в облаке гораздо более безопасно, чем на локальных ПК сотрудников или даже серверах компании, в первую очередь благодаря специализированному оборудованию. Дело в том, что сервис-провайдеры снабжают свои стойки в дата-центрах мощными и дорогими системами хранения данных (СХД), которые обладают несколькими степенями защиты, а также возможностью репликации на уровне массива, что дает возможность восстановления даже в случае катастрофы. И, конечно же, в обязательном порядке применяются схемы резервного копирования.

2. Экономия средств

Одной из основных причин для перемещения инфраструктуры в облако служит, конечно же, значительная экономия средств. Развертывание собственных мощностей — это всегда дорого. И не важно, идет ли речь о том, чтобы построить серверное помещение с нуля или дооборудовать имеющееся. Такая задача состоит не только в покупке дорогого оборудования и создании специальных условий его эксплуатации, таких, как кондиционирование и резервное питание, но также и о покупке программных лицензий и найме квалифицированного персонала. Многие скажут, что такие вложения окупаются, пускай даже спустя несколько лет, но на деле это не так. Помимо серьезных разовых вложений существуют ощутимые постоянные траты, например, зарплата специалистам, ну и конечно же ремонт оборудования, и его апгрейд. В итоге, гораздо дешевле арендовать мощности у сервис-провайдера, особенно если речь идет о запуске временного проекта.

3. Мобильность сотрудников

Для одних компаний, в связи с особенностями бизнеса, жизненно необходима возможность работы сотрудников буквально из любой точки мира, и при этом важно чтобы они пользовались всеми корпоративными ресурсами. Для руководителей других компаний возможность просматривать отчетность в режиме онлайн, находясь в постоянных командировках, является приятным плюсом. В любом случае мобильность сотрудников — это одна из причин, по которой все больше представителей бизнеса переводят свои структуры в облака. Ведь, по сути, чтобы сотрудники полноценно работали, им просто нужен доступ в интернет.

4. Непрерывность работы

Облачные сервис-провайдеры корпоративного сегмента, предлагая свои услуги, гарантируют доступность ресурсов 99,982%. Эта цифра прописывается в Соглашении об Уровне Обслуживания (SLA), вина за нарушение которого полностью ложится на исполнителя. Такая уверенность в собственных силах обусловлена совокупностью нескольких факторов, таких, как использование передовых технологий в сфере виртуализации и показатель надежности дата-центра. Например, функция непрерывной доступности (Fault Tolerance), реализованная флагманом рынка виртуализации, компанией VMware, обеспечивает непрерывность работы даже в случае выхода из строя сервера — все виртуальные машины просто начнут работать с другого хоста, а пользователь ничего не заметит. Что касается надежности дата-центров, то она подтверждается сертификатами от международной общепризнанной организации Uptime Institute, высоким показателем считается уровень соответствия Tier 3.

5. Масштабируемость ресурсов

В условиях современного бизнеса серьезным преимуществом любой компании является возможность быстро реагировать на изменения рынка. Облачные технологии предоставляют огромные возможности масштабирования ресурсов, это позволяет, например, запустить новый проект, развернув в рамках существующей виртуальной структуры дополнительный офис буквально за один день. Или, при временных пиковых нагрузках, за пять минут добавить такие ресурсы, как процессорная мощность, оперативная память и место для хранения файлов, а потом так же легко их убавить. Для такой же операции в собственной серверной пришлось бы потратить значительные средства и время.

Заключение

Мы разобрали только основные преимущества размещения ресурсов на облачных площадках. Разумеется, в реальности этот список гораздо больше и каждая компания рассматривает такой проект переноса исходя из собственных представлений оптимизации и потребностей бизнеса. Стоит добавить, что принимая решение, которое чаще всего напрямую влияет на работу всей компании, самым важным вопросом является выбор поставщика услуг. Для достижения максимально качественного результата, полностью отвечающего требованиям заказчика, необходимо учесть много факторов, таких как опыт работы сервис-провайдера, техническую составляющую и компетентность, подтвержденную сертификатами и реализованными проектами в данном направлении.