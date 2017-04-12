Финтех оказался единственной отраслью в Казахстане с трехзначными темпами роста

В 2016 году кредитный портфель игроков рынка онлайн-кредитования вырос на 356% — до 8,9 млрд тенге.

Анонсированное Рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА Казахстан») и Объединением юридических лиц «Казахстанская Ассоциация ФинТех» исследование рынка онлайн-кредитования в Казахстане продемонстрировало взрывной рост в отрасли.

Мечты сбываются

Согласно представленного исследования, портфель рынка онлайн-кредитования в 2016 году вырос на 356% — до 8,9 млрд тенге. Это примерно 0,3% от всего рынка потребительского кредитования в Казахстане. Охват отрасли онлайн-кредитования — 350 тысяч контрактов. Количество займов, выданных в ушедшем году, составило почти 240 тысяч единиц (67 тысяч в 2015 году — рост почти 358%). Совокупный портфель игроков рынка на начало 2017 года составил почти 3,1 млрд тенге. И хотя в RAEX признают, что такие внушительные темпы характерны для «низкой базы», подобная динамика вызывает когнитивный диссонанс, особенно на фоне всех других отраслей, которые либо оказались в минусе, либо показывают анемичный рост.

С 1 июля 2014 года по 1 июля 2016 года участники рынка констатируют 12-кратный рост рынка. Интересно, что 75% займов — повторные. При этом сервисы онлайн-кредитования не противопоставляют себя банкам. Речь идет о базовых различиях: в отечественном финтехе считают, что ключевое отличие заключается в аудитории и характере заимствования: если банки работают с более кредитоспособными заемщиками, с большими суммами и с большими периодами, то в сервисах онлайн-кредитования, напротив, — с менее надежными и на значительно меньшие суммы. В основном сумма кредитования ограничивается 150000 тенге. Срок кредитования — до 30 дней со ставкой 1—2% в день. При этом, эта ставка коррелируется с тем, что есть в мире. В Великобритании, например, она находится в более широком диапазоне — 1—2,5% в день.

Еще одна особенность отечественного финтех-рынка — это то, что подавляющее количество локальных игроков имеют, как правило, российские корни. По словам Адиля Мамажанова, это предсказуемо. Наработав опыт в России, компании идут на рынки, где развитие представляется довольно комфортным — от языковой среды до регуляторных норм. Немалую роль в этом вопросе играет и ЕАЭС. Генеральный директор компании «Честное слово Казахстан» Сергей Никульшин приводит еще аргументы, которые имеют технологический, и более того, социальный окрас: «Ни один банк в Казахстане не может дать заем за несколько минут. И не сможет. Кроме того, раньше общество было более социальным. Сейчас связи рушатся, занять друг у друга стало более проблематично — люди охотнее стали занимать у сторонних источников, например, в интернете. И это мировая тенденция».

По словам генерального директора «Эксперт РА Казахстан», системным драйвером быстрого проникновения онлайн-кредитования выступает ряд фундаментальных факторов: сформированный и неудовлетворенный спрос на микрозаймы, и практически не занятая ниша этого типа кредитования; снижение реальных доходов населения на фоне серьезного ужесточения условий кредитования банками; широкое проникновение интернета и достаточный уровень технологической грамотности; бурное развитие е-commerce. Наконец, в этом же списке отсутствие регулирования на этапе становления рынка, что дает ему возможность развиться и состояться.

Особенность отечественного финтех-рынка — это то, что подавляющее количество локальных игроков имеют, как правило, российские корни

От перспектив захватывает дух

Адиль Мамажанов считает, что у отечественной финтех-отрасли прекрасное будущее. По оценке Citigroup, доля цифровых финансовых сервисов в США к 2023 году достигнет 23%. Учитывая, что сейчас это всего 1%, и то, что казахстанские сервисы онлайн-кредитования идут в фарватере мировых тенденций, от подобных перспектив захватывает дух. Если только в эту стройную картину не вмешаются регуляторы. Впрочем, об этом чуть позже.

В RAEX видят экспоненциальную динамику с точки зрения объемов кредитования в онлайн-сервисах: в течение 3—4 лет объем рынка может достигнуть суммы в 170 млрд тенге, а клиентами подобных сервисов могут стать до 3 млн казахстанцев.

По мнению Андрея Игнатенко (генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan.kz), по итогам текущего года компании онлайн-кредитования выдадут займов на сумму не менее 16-18 млрд тенге. В качестве драйверов генеральный директор MoneyMan.kz называет сокращение некоторыми банками собственных филиальных сетей, совершенствование законодательства в сфере регулирования микрофинансового рынка, усиление конкуренции на рынке, а также рост уровня проникновения интернета в Казахстане.

Оценки Алексея Сидорова («Кредит24») схожи с теми, что привел Андрей Игнатенко: «Мы ожидаем, что рынок вырастет на 100%».

Впрочем, есть и проблемы. Отрасли катастрофически не хватает денег. Нашумевшее прошлогоднее заимствование «Кредит24» в размере 2 млн долларов США — первый бенчмарк для отрасли. И, судя по всему, не последний.

«Большая проблема — это фондирование. Денег в отрасли не хватает», — говорит Адиль Мамажанов. На практике это значит, что экспансия игроков рынка может просто «захлебнуться». Здесь самое время поговорить об упомянутых рисках, исходящих от регуляторов.

Регуляторные риски

На землю участников рынка могут посадить... регуляторы. Давид Тедиашвили из Грузии, представляющий сервис онлайн-кредитования 1click.ge, и который тоже присматривается к рынку Казахстана, рассказывает, что в свое время в республике упустили возможность саморегуляции на уровне ассоциации финтех-компаний. И регулятор решил сделать это сам, определив максимальную ставку для сервисов онлайн-кредитования на уровне менее 6% в месяц. «Грузия — это хороший кейс, который показывает, как не должно быть», — говорит Давид Тедиашвили.

Ерлан Смайлов, исполнительный директор «Казахстанской Ассоциации ФинТех», согласен с коллегами из Грузии: «Важнейшей задачей нашей ассоциации является саморегулирование». Генеральный директор Рейтингового агентства RAEX дополняет: «Рано или поздно государство начнет регулировать отрасль. Участники не против, но просят у регуляторов время созреть рынку. Как это происходит, например, в России».

Скучно и тесно

Финтеху в Казахстане становится скучно. Несмотря на то, что авторы исследования, да и оценки игроков рынка, говорят о том, что отрасль будет расти как минимум двузначными темпами, наиболее прозорливые смотрят дальше. Одна из таких компаний — «Кредит24», которая, по словам ее генерального директора Алексея Сидорова, готова «десантироваться» на рынки Юго-Восточной Азии. По словам руководителя сервиса онлайн-кредитования, компании уже сейчас тесно на рынке Казахстана. А экспансия на рынки стран Центральной Азии не столь привлекательна. «Все ближайшее окружение в Центральной Азии, перспективы которого мы изучили, привело нас к мысли, что нам здесь будет очень скоро так же тесно, как и в Казахстане сейчас», — говорит он.

По словам Алексея Сидорова, рынки Юго-Восточной Азии — это прекрасный плацдарм для компании — стабильно растущие экономики, невысокая конкуренция, высокий уровень проникновения интернета и мобильной связи, а также высокая плотность населения.

Заметки на полях

Очевидно, что финтех стал главным выгодополучателем в кризис, который затронул почти все отрасли экономики Казахстана. И даже темпы роста электронной коммерции существенно снизились. Но как долго продлится этот «праздник жизни» для игроков отрасли? Как ни странно, тут все зависит не только от регуляторов, но и от самих участников рынка. Точнее от того, насколько быстро они наберут критическую массу для саморегуляции отрасли. Пример Грузии показывает, что в противном случае все может закончиться для них печально...