Кейс: облака в университете

С переходом на облако университет получил 100% охват аудитории почтовым сервисом, сэкономил время и затраты.

Отсутствие возможности предоставить доступ к корпоративной почте из-за ограниченных имеющихся ресурсов поставило Казахский национальный университет имени аль-Фараби перед необходимостью перейти на облачные технологии. Университет запустил пилотный проект на одном из крупнейших факультетов, установив Office 365 ProPlus, и в результате получил мобильность пользователей, возможность удаленной групповой работы, создание электронной культуры для студентов и преподавателей. Также данное решение позволило высвободить большой объем технических ресурсов, сократить задачи администрирования и сэкономить время и средства бюджета.

Казахский национальный университет имени аль-Фараби с момента своего развития строил ИТ-платформу на продуктах Microsoft, но с ростом парка компьютерной техники увеличилась нагрузка на ИТ-специалистов, и встал вопрос об эффективном управлении ИТ-инфраструктурой. Для этой цели был внедрен программный продукт System Center Configuration Manager, который позволил перейти к модели централизованного администрирования, повысить безопасность и доступность, а также снизить нагрузку обслуживания ИТ-инфраструктуры.

Образовательный процесс, ограниченный технологиями

Вместе с тем Университет испытывал значительные трудности при работе с почтовой системой из-за ее ограниченного объема и доступности. С развитием облачных технологий команда Университета увидела возможность получить существенные преимущества для образовательного процесса при переносе почтовой системы в облако.

Благодаря совместным усилиям специалистов из Казахстанского подразделения Softline и команды КазНУ, на механико-математическом факультете был установлен Office 365 ProPlus в срок всего за один месяц. Обучающие тренинги позволили 300 сотрудникам быстро начать пользоваться новыми приложениями, в то время как отдел маркетинга рассказал студентам и преподавателям о преимуществах использования данного продукта.

«Данное решение поможет студентам постоянно быть на связи, иметь возможность международной практики, а также быть в курсе всех событий благодаря корпоративному порталу»

— Жанл Мамыкова,

директор Института информационных технологий и инновационного развития

Казахского национального университета имени аль-Фараби

Сотрудничество благодаря облачным технологиям

Переход на облачные технологии и электронную почту обеспечил совместную работу и сотрудничество между студентами и преподавателями, 100% охват аудитории почтовым сервисом гораздо большего объема и доступность к нему из любого местонахождения, повышение мобильности пользователей и создание электронной культуры. Также данное решение привело к высвобождению большого объема технических ресурсов, сокращению задач администрирования и экономии бюджета.

Результаты пилотного проекта были настолько успешны, что Университет принял решение обеспечить доступ к облачной корпоративной почте для каждого студента (в рамках плана O365 для образования) к концу января 2017 года.

Жанл Мамыкова, директор Института информационных технологий и инновационного развития Казахского национального университета имени аль-Фараби, рассказала об основных преимуществах для образовательного процесса: «Данное решение поможет студентам постоянно быть на связи, иметь возможность международной практики, а также быть в курсе всех событий благодаря корпоративному порталу. Облачные технологии помогают сотрудникам и преподавателям всегда иметь доступ к своим данным в любом месте и в любое время, не волнуясь о потере важных документов благодаря высокой отказоустойчивости Office 365 ProPlus».

«Более того, — отмечает Жанл, — используя Skype for Business, студенты и преподаватели могут не только проконсультироваться по возникшим вопросам, но и вести конференции с иностранными профессорами, совершенствуясь в той или иной области».

Следующий шаг: Аналитика

Университет остался очень доволен результатами внедрения Office 365 ProPlus (один из первых университетов в Казахстане, который перешел на облако), и в качестве следующего шага, по словам Жанл Мамыковой, рассматривает построение информационно-аналитической системы управления учебным процессом университета на базе программного продукта Microsoft Power BI.