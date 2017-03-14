Юрий Бондарь, SAP: зачем бизнесу анализ данных

Распространенное мнение о том, что системы бизнес-анализа необходимы лишь крупным компаниям, на самом деле ошибочно — в действительности, такой инструмент нужен даже небольшому онлайн-ритейлеру.

Инструменты бизнес-аналитики — важный актив для бизнеса любого масштаба, от крупной металлургической компании до небольшого онлайн-ритейлера. Они систематизируют работу с данными и помогают принимать взвешенные решения. О том, что такое бизнес-аналитика, какие преимущества она дает бизнесу и какие решения в этой области предлагает SAP, в интервью Profit.kz рассказал Юрий Бондарь, заместитель генерального директора SAP СНГ.

— Кому и для чего нужна бизнес-аналитика? Для каких компаний она наиболее актуальна (размеры, отрасли)? Целесообразно ли использование бизнес-аналитики в небольших компаниях?

— Думаю, что начать стоит с определения. Что же такое бизнес-аналитика? Это способ работы с информацией, нацеленный на повышение скорости принятия управленческих решений. Бизнес-аналитика помогает собрать данные из множества источников и на их основе сделать необходимые выводы. Самые простые примеры бизнес-аналитики — бухгалтерский баланс, подсчет складских остатков. Примеры посложнее — рыночные котировки акций, оценка эффективности маркетинговых кампаний. Без преувеличения можно сказать, что аналитика важна для всех компаний. Очень сложно принять решение, видя перед собой только набор транзакций, проводок или итогов продаж. Инструменты бизнес-анализа помогают посмотреть на объем данных углубленно, в любом нужном разрезе.

На мой взгляд, распространенное мнение, что системы бизнес-анализа необходимы лишь крупным компаниям, на самом деле ошибочно. В действительности, такой инструмент нужен даже небольшому онлайн-ритейлеру. Для примера возьмем магазин по продаже электроники в сети. Обычно у таких магазинов нет своих складов, поэтому они должны собирать данные о наличии продукции у дистрибьютеров. Помимо этого, в магазин поступает информация о новых заказах, актуальных рыночных ценах. Только проанализировав весь этот массив данных, ритейлер может принимать эффективные управленческие решения и формировать индивидуальные конечные предложения для клиентов.

Что касается отраслей, то традиционно потребность в бизнес-аналитике выше в ритейле, телекоме, банковской сфере — там, где ведется работа с большим объемом данных и большой аудиторией. В капиталоемких индустриях, таких как металлургия, энергетический или нефтегазовый секторы, объем данных может быть меньше, но зато ценность принятого решения выше. Так, например, анализ процесса плавки в металлургии позволит снизить затраты на возврат изделия в случае брака.

Если говорить о клиентах нашей компании, использующих аналитические системы, то одним из крупнейших пользователей решений SAP BusinessObjects как раз является капиталоемкое предприятие — Магнитогорская металлургическая компания.

— Как менялся спрос на решения в области бизнес-аналитики в последние годы? С чем это связано?

— С ростом объема данных растет и потребность в их анализе. Понятно, что когда нечего анализировать или когда источники данных недостоверны, принимать решения на их основе не только бесполезно, но и опасно для компании. Если же источники данных сформированы и их достоверность высока, следующим шагом как раз становится внедрение инструментов бизнес-анализа, визуализации данных. Сейчас развитие компаний определяется трендом цифровой трансформации. Поиск новых возможностей получения дохода требует активного использования высокотехнологичных инструментов, в том числе — бизнес-аналитики. На мой взгляд, Казахстан является лидером по цифровизации бизнеса в СНГ. Количество уже накопленной и готовой к анализу информации впечатляет. Например, каждая транзакция с контрольно-кассового аппарата напрямую отражается в учетных системах Министерства финансов. Таким образом, все движения финансового рынка прозрачны и доступны для анализа. Это большая заслуга Казахстана и значительный шаг вперед в формировании цифрового государства.

— Расскажите о решениях SAP в области бизнес-аналитики. В чем их преимущества? Какие задачи эти инструменты помогают решать вашим клиентам?

— Решения SAP для бизнес-аналитики можно разделить на несколько классов. Во-первых, инструменты визуализации данных — такие, как BusinessObjects, SAP Lumira, SAP Design Studio. Второй тип — инструменты планирования и консолидации. Третий — системы прогнозирования, позволяющие моделировать различные сценарии и оценивать возможное развитие событий в любых областях бизнеса, будь то финансы, производство, закупки или сбыт. И, наконец, инструменты для анализа финансовых данных и рисков.

Особое внимание мы уделяем повышению качества и скорости принимаемых решений. Для этого SAP предлагает новую платформу для сбора и анализа данных BW/4HANA, которая позволяет собирать информацию как из систем SAP, так и из решений других вендоров. Благодаря этому у компании формируется единый источник точной и актуальной информации, «единая версия правды», основа, на которой можно строить бизнес-аналитику.

— Компании каких отраслей пользуются решениями SAP для бизнес-аналитики в регионе СНГ? Где в СНГ аналитика востребована больше всего?

— Очень много таких примеров в ритейле. Например, крупнейшее хранилище бизнес-информации построено в X5 Retail Group — десятки терабайт данных, которые используются в оперативном управлении бизнесом. Система бизнес-аналитики SAP BI на платформе HANA создана в «Детском мире». В капиталоемких индустриях уже многие годы отраслевым стандартом является инструмент для визуализации данных SAP BusinessObjects. И, конечно, как и во всем мире, одним из главных потребителей аналитических систем является государственный сектор, где традиционно объем данных большой, а потребность в их анализе высока. В Казахстане, например, инструменты бизнес-аналитики SAP активно использует Министерство финансов, анализируя с их помощью данные портала «е-Минфин».

— А как можно измерить эффективность инструментов бизнес-аналитики?

— Важно понимать, что сам по себе инструмент визуализации данных или планирования не обеспечит эффективную работу компании. Необходимо, чтобы все источники данных и степень их достоверности соответствовали решаемой бизнес-задаче. Например, если мы хотим снизить количество неликвидной продукции на складе и повысить товарооборачиваемость, сначала необходимо наладить учет товара. И на основании этой информации уже можно принимать обоснованные управленческие решения. Как правило, наиболее достоверным источником данных является система автоматизации предприятия — своего рода цифровая кровеносная система компании. В ней хранятся все данные для принятия решений. Именно она и является залогом эффективной бизнес-аналитики.

— Известно, что сейчас наблюдается нехватка квалифицированных аналитиков. Считаете ли вы, что проблема актуальна? Борется ли SAP с этой проблемой?

— Нехватка специалистов — реальная проблема, и SAP помогает компаниям и госсектору Казахстана справляться с ней. Мы за системный подход: в стране с 2005 года работает наша глобальная программа Университетский Aльянс SAP (SAP University Alliance), в ней участвуют свыше 2 650 учебных заведений по всему миру, а это более 3 млн студентов и 8 тысяч преподавателей из 90 стран. Программа объединяет вузы, студентов и представителей бизнеса. В частности, в Казахстане Университетский Aльянс SAP вносит значительный вклад в образовательную реформу страны. Также SAP работает над выстраиванием партнерской экосистемы, и Казахстан здесь занимает довольно активную позицию, развивая собственную ИТ-экспертизу в стране. На мой взгляд, именно такой комплексный подход и поможет преодолеть «кадровый голод».

— Какие глобальные тренды появятся в бизнес-аналитике в будущем?

— Новым взглядом на бизнес-аналитику сегодня является так называемая прескриптивная аналитика, которая не просто прогнозирует возможные сценарии, но и дает набор шагов, позволяющий достичь заданных целей и kpi. Если же это невозможно, она помогает скорректировать поставленные задачи. Сегодня многие компании по всему миру перестраивают свой взгляд на аналитику именно под такой способ принятия решений.