Лучшие новинки от компании LG

Что компания предложила казахстанскому рынку в минувшем году и какие новинки LG в очередной раз подчеркнули способность компании к гибкой реакции на изменения потребительских предпочтений?

ХХI век — резкий скачок в мир информационных технологий. Сегодня у каждого человека есть мобильные телефоны, компьютеры и прочая техника, без которой современное общество не может обходиться. Наличие этих продуктов и умение ими пользоваться — символ комфорта и успешности.

Бытовая техника и электроника компании LG Electronics на сегодняшний день доступна каждому пользователю, может облегчить жизнь любого современного человека и даже изменить представления человека о быте. Специалисты LG Electronics проводят глубокий анализ тенденций потребительского поведения и динамики изменений предпочтений пользователей, предлагая рынку новые разработки, решения и технологии, способные удовлетворить каждого пользователя. Именно особый акцент на этом направлении, равно как и возможность адаптироваться к новым вызовам позволила компании LG достичь общепризнанного статуса мирового лидера и трендсеттера в области разработки инновационных и умных технологий на рынке потребительской электроники, мобильной связи и бытовой техники. Что компания предложила казахстанскому рынку в минувшем году и какие новинки LG в очередной раз подчеркнули способность компании к гибкой реакции на изменения потребительских предпочтений?

Селфи без «давки»

Недавно в Казахстан поступил в продажу первый смартфон K-серии LG K10 2017. Аппарат оснащен передовыми технологиями: широкоформатной селфи-камерой с углом обзора 120 градусов, многофункциональной кнопкой со сканером отпечатка пальца и удобными пользовательскими характеристиками.

Линейка устройств K-серии 2017 от LG максимально ориентирована на пользователя и поддерживает идею о том, что разным потребителям нужны различные функции в смартфонах. Находка новой модели — широкоформатная 5-мегапиксельная фронтальная селфи-камера с 120-градусным углом обзора, что позволит избежать «давки» на снимках и делать групповые фото с более широким фоном и большим количеством людей в кадре.

Передовая технология с заботой о вас

Одним из самых надежных помощников по дому на сегодняшний день является стиральная машина LG Titan 2.0 F12U1HBS4. Усовершенствование и индивидуализация технологий производства позволили сконструировать стиральную машину с уникальной разработкой от LG «6 движений заботы». Технология «6 движений заботы» сочетает 6 различных алгоритмов движения барабана для обеспечения выдающихся результатов стирки. Передовая технология обеспечивает мощную, но при этом деликатную стирку одежды из разных типов ткани. Требуется лишь указать тип ткани перед запуском машины. Благодаря функции TURBOWASH цикл обычной стирки сокращен до 59 минут, экономя при этом потребление электроэнергии и воды.

Единство красоты и функциональности

Богатый опыт компании LG в очередной раз подтверждает, что она остается единственным производителем OLED-телевизоров для широкого круга потребителей. Это ярко отражается в 65/55-дюймовых телевизорах E6V на усовершенствованной операционной системе webOS 3.0. Руководство телевизором и многочисленными программами webOS осуществляется с помощью пульта Magic Remote.

Телевизоры LG OLED E6V — пример единства красоты и функциональности: модель поддерживает самые современные стандарты HDR — Dolby Vision и HDR10, а в дополнение к качеству изображения и дизайну OLED-телевизоры LG оснащены многоканальной аудио системой, разработанной совместно с признанным экспертом в области звука — компанией harman/kardon. Новые модели отличаются наличием встроенного мощного саундбара, динамики которого размещены фронтально по направлению к зрителю, что улучшает звук, делая его максимально сбалансированным, глубоким и насыщенным.

Совершенство технологий

LED-мониторы — наиболее востребованный и технологически совершенный на сегодняшний день вид мониторов для компьютерной техники. Благодаря светодиодной подсветке компьютерные LED-мониторы обладают набором усовершенствованных характеристик. Уровень динамической контрастности изображения мониторов LED намного выше, чем у обычных ЖК-мониторов, что делает их идеальными для просмотра фильмов и другого мультимедийного контента.

LED-мониторы от LG, среди которых стоит обратить внимание на модель LG 24M38, также отличаются улучшенной цветопередачей и принципиально новым качеством изображения. Так, в мониторах применяется новая технология регулировки подсветки, снижающая уровень мерцания, которое вызывает усталость глаз.

Вечеринка с помощью одной колонки

Если вы планируете провести большую вечеринку на несколько десятков человек с помощью одной колонки, то вам стоит обратить внимание на LG Freestyle X-boom FH6 с возможностью вертикальной или горизонтальной установки. 600 Вт мощности, два встроенных 8-дюймовых сабвуфера и два ВЧ-динамика обеспечивают сбалансированный качественный звук, позволяющий ощутить всю глубину звучания низких частот.

Аудиосистема предназначена специально для больших компаний, она позволяет создавать общий плейлист из песен, хранящихся на разных устройствах. С помощью Freestyle X-boom FH6 можно без труда создать атмосферу вечеринки в любом месте — достаточно выбрать одну из 64 комбинаций подсветки динамиков. Исполнять песни под караоке можно будет дуэтом или компанией — в аудиосистеме предусмотрено два разъема для микрофонов.