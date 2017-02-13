ASUS ROG Strix GL502VS. Ноутбук-истребитель

Игровой ноутбук позиционируется как идеальный баланс производительности и мобильности.

Мировой рынок классических компьютеров с каждым годом сокращается, причинами чего являются мировой экономический кризис и достаточная для большинства пользователей производительность даже относительно старых устройств. На фоне этого многие производители и вовсе покинули рынок тех же самых ноутбуков. Заметное исключение из всего этого демонстрирует одна категория — игровые компьютеры и соответствующая периферия. Из года в год этот сегмент растет как в деньгах, так и в объеме, во всем мире развивается киберспорт, а во многих странах он даже является уже официальным видом соревнований. Поэтому не удивительно, что все больше компаний пытаются «откусить» лакомый кусок от этого бизнес-пирога. Кто-то решил сфокусироваться только на этом сегменте, некоторые создают новые подразделения, а тайваньская ASUS со своим брэндом Republic Of Gamers (ROG) выпускает различные продукты игровой направленности с 2006 года. В этой статье мы изучим игровой ноутбук ROG Strix GL502VS, который компания позиционирует как «идеальный баланс производительности и мобильности».

Поставляется он в красочной и компактной коробке, внутри которой, помимо ноутбука, имеются 180-ваттный блок питания, стяжка для кабелей и краткая документация с гарантийным талоном на 2 года.

Дизайн в черном исполнении чем-то напоминает самолеты-истребители: тонкий профиль, прямые линии, обтекаемые грани спереди и выхлопные решетки сзади. На левой боковине из портов представлены Mini-Display Port, HDMI, USB 3.0 и USB Type-C (Gen.2), а на правой — картовод SD, еще два USB 3.0 и 3,5 мм аудиоразъем для наушников или гарнитуры.

На верхней металлической крышке имеются 2 декоративные полосы ярко-оранжевого цвета. К тому же, после открытия крышки ноутбука, в глаза сразу бросаются клавиши WASD (ЦФЫВ), логотип ROG и отверстия стереодинамиков, окрашенные в тот же ярко-оранжевый цвет. В «геймерском» мире контрастное и ярко выделяющееся оформление с подсветкой считается важным атрибутом.

Пользование клавиатурой не отличается от таковой на «обычных» ноутбуках. Игровую направленность выделяет только настраиваемая по яркости подсветка клавиш оранжево-красного цвета и возможность обработать до целых 30 (!) одновременных нажатий. Любителям поиграть в поединки на одном экране это очень понравится.

Тачпад достаточно крупный по площади, с поверхностью, удобной для скольжения пальцем, и вместе с предустановленной операционной системой MS Windows 10 распознает жестовое управление. Клавиши «левая кнопка мыши» и правая встроены в саму площадь. В общем, обыкновенный современный тачпад. Тут дело в том, что любой игрок всегда предпочитает мышь для игровых сессий.

Переходя к конфигурации комплектующих, также важно понимать, что ROG Strix GL502VS доступен в разных вариациях. В попавшем на обзор варианте спецификации следующие:

— 15,6-дюймовый матовый IPS дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей и поддержкой технологии Nvidia G-Sync

— процессор Intel Core i7-6700HQ (базовая тактовая частота 2,6 ГГц, в турбо-режиме — до 3,5 ГГц, кэш память 6 Мб)

— 16 Гб оперативной памяти DDR4 (2 слота SO-DIMM)

— Видеокарта Nvidia Geforce GTX1070 8 Гб GDDR5

— Жесткий диск емкостью 1 Тб и скоростью вращения 7200 об/мин. и твердотельный накопитель SSD на 256 Гб

— Габариты 390×266×31 мм и вес в 2,3 кг

Просмотрев характеристики можно порадоваться прогрессу в производстве микрочипов, ведь четырехядерный процессор и видеокарта с вычислительной мощностью около 6,5 Тфлопс в корпусе толщиной 3 см — впечатляет. В тесте Futuremark 3D Mark 2013 (Fire strike) начинка ROG Strix GL502VS выдает 12 613 очков, что очень достойный результат. А в родных для себя дисциплинах — играх класса GTA V, Witcher 3 и Doom обеспечивает очень плавный игровой процесс на уровне 60 кадров в секунду даже в тяжелых режимах, вроде разрешения в 1920×1080 при максимальных настройках качества графики и детализации. Тут хотелось бы отметить большую заслугу компании Nvidia за новые графические процессоры GeForce GTX 1000-серии с передовой архитектурой и производящиеся по 16-нм технологическому процессу. Все это обеспечило самую эффективную графическую производительность на ватт затрачиваемой энергии.

Производительность, конечно, хороша, но при этом, заметим, что создаваемый шум был отчетливо слышимым, а поверхность ноутбука у задней части стала даже очень теплой. С другой стороны, остальные части ноутбука оставались комфортной температуры, а игроки, тем более профессиональные, всегда используют отдельные наушники или гарнитуру для более точного реагирования и переговоров.

Также очевидным, но очень приятным аспектом общей производительности является наличие твердотельного накопителя и установленной на нем операционной системы. Если хотите играть с максимальным комфортом — рекомендуем устанавливать любимые игры на SSD диск для очень быстрых загрузок.

Отдельно нужно поговорить о дисплее. Это качественный IPS-дисплей с высоким уровнем контрастности и широкими углами обзора. Проведя время за играми с технологией G-Sync, которая синхронизирует частоту обновления монитора с выдаваемой видеокартой частотой воспроизведения кадров в играх, уже грустно замечаешь ее отсутствие на обычных системах в виде разрывов строк изображения при быстрой смене кадров.

Звучание ноутбука не поражает, это хороший звук со стереодинамиков, но не более.

Понятное дело, что при таких высокопроизводительных компонентах и тонком корпусе, аккумулятор емкостью 62 Вт*ч обеспечивает скромное время автономной работы. Если конкретнее — 3 часа в режиме веб-серфинга с максимальной яркостью дисплея и 1 час в режиме игры. При этом, во время игр и работе от аккумулятора ноутбук реализует не 100% от своей мощности, т.к. такой аккумулятор не сможет обеспечить разумное время работы при 180 Вт отдачи. В целом, опять же отметим, что вряд ли вы встретите заядлого игрока, увлеченно играющего где-нибудь на лужайке городского парка. Более солидное звучание и некоторые технологические решения достались более дорогим моделям в серии ROG. Зато можно похвалить низкий вес всего в 2,3 кг. Это очень мало для столь мощного компьютера.

В итоге, что можно сказать о ROG Strix GL502VS? Это очень достойный игровой ноутбук — тонкий, легкий, очень мощный и с отличным дисплеем, что и соответствует позиционированию, ведь ROG Strix представляет собой золотую середину между ценой и предлагаемыми характеристиками.