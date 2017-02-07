Новый мобильный вид досуга предлагает онлайн-телевидение, доступное в любой точке Казахстана.

Представьте, сидите вы в очереди в ЦОНе на регистрацию, ждете друзей в кафе, или куда-нибудь долго едете. В моменты ожидания, когда хочется хоть как-то убить время, кто-то играет в игры на смартфоне, кто-то мониторит социальные сети или другие мобильные сервисы.

Alma TV предлагает новый мобильный вид досуга — онлайн-телевидение ALMA TV BOX, которое доступно в любой точке Казахстана, где есть доступ к сети интернет. Услуга дает возможность смотреть казахстанские и мировые телеканалы на обычном телевизоре, Smart TV, компьютере, смартфоне и планшете.

Услуга ALMA TV BOX была представлена в конце 2015 года, а в коммерческую эксплуатацию запущена в июне 2016 года после успешного прохождения тестирования.

Сейчас абонентам доступны четыре тарифа: TV BOX FREE (24 канала без абонентской платы) , TV BOX 70 (72 канала за 1800 тенге в месяц) и TV BOX 100 (105 каналов с абонентской платой 2600 тенге в месяц). В максимальном пакете TV BOX MAX, который обойдется в 3500 тенге ежемесячно, предусмотрено 129 каналов, в том числе 20 в HD-качестве. А для действующих абонентов Alma TV предусмотрены специальные условия подключения онлайн-телевидения от 400 тенге. Кроме того, за 450 тг в месяц зрители получают видео по запросу — более ста фильмов в различных жанрах.

ALMA TV BOX работает на всех популярных платформах — Web, iOS, Android, Smart TV и STB. Во время просмотра фильмов или передач можно переключаться между устройствами и даже использовать их одновременно. Кто знает, вдруг возникнет и такая необходимость.

Для подключения нужно зарегистрироваться на сайте. После заполнения нескольких полей и отправки анкеты на электронную почту и телефон придут письмо и SMS с логином и паролем.

Проще всего смотреть ALMA TV BOX на компьютере или ноутбуке — достаточно зайти на сайт. Из любопытных функций здесь хотелось бы отметить вкладку «Что посмотреть». Казалось бы, это просто программа, но вкладка показывает идущие в данный момент передачи сразу по всем каналам, которые доступны абоненту в его пакете. Это удобно — можно быстро выбрать, что посмотреть прямо сейчас, не «путешествуя» по каждому из каналов в поисках чего-нибудь интересного. Особенно если каналов в пакете больше ста. Помимо этого на сайте можно быстро изменить свой тарифный план и подключить видео по запросу — список фильмов представлен в отдельном разделе.

На SMART TV телеканалы ALMA TV BOX доступны сразу после установки приложения из маркета. Здесь не нужны приставки, антенны и дополнительное оборудование. Кстати, в Alma TV позаботились о владельцах «умных» телевизоров и подготовили инструкцию по управлению приложением и описание использования пульта. А если ваш телевизор не может похвастаться функционалом «SMART», то на этот случай Alma TV подготовила приставку ALMA TV BOX STB, которую можно приобрести или взять в аренду у компании. С ее помощью можно смотреть онлайн-телевидение на любом ТВ, имеющем HDMI-вход.

Весьма интересен вопрос работы услуги именно на мобильных устройствах, ведь жизнь современного человека — это постоянное движение. Большинству из нас просто некогда сидеть на диване и смотреть телевизор, а вот разгружать голову иногда требуется. Или, наоборот, в часы досуга хочется посмотреть что-нибудь полезное. Мобильное телевидение подойдет во всех этих ситуациях.

Чтобы смотреть ALMA TV BOX на смартфоне или планшете, нужно скачать мобильное приложение на Android или iOs.

Мы протестировали приложение ALMA TV BOX на Android. Оно доступно для смартфонов и планшетов с ОС Android 4.0 и старше, имеется и поддержка Google Chromecast. Сразу после установки в приложении все каналы «заблокированы». В профиле необходимо ввести логин и пароль, которые вы получаете при регистрации на сайте, и у вас появится доступ ко всем вашим каналам.

Приложение весьма удобное, с приятным интерфейсом, работает стабильно. Функционал тоже порадовал — каналы можно сортировать по жанрам, просматривать программу, ставить видео на паузу или перематывать, выбирать звуковую дорожку и качество изображения. Интересная фишка — возможность поставить напоминание на нужную передачу. Здесь все просто — выбираете понравившуюся передачу или фильм в программе канала, и по тапу иконки будильника открывается доступ к напоминанию за час или перед самым началом показа. Приложение можно закрыть после этого, оно покажет напоминание в назначенное время. Ну, а если вы все-таки пропустили передачу или фильм, Alma TV BOX будет хранить их в архиве в течение недели.

В общем, что хочется сказать по поводу этой услуги? Конечно, она удобна и многим пригодится — каждый найдет для себя интересный контент, будь то фильмы, развлекательные каналы, музыка, познавательные программы или спортивные (вы же не забыли про Универсиаду-2017?). Кстати, канал KazSport HD, где идут трансляции с соревнований и дневники универсиады, доступен в бесплатном пакете — можно прямо сейчас подключаться и смотреть.