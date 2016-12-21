Саша Лекович, Kcell: технология 4G/LTE кардинально меняет потребление информации

Интервью с директором департамента технологий АО «Кселл» о первых результатах и работе, которая предшествовала запуску сети 4G/LTE.

Директор департамента технологий АО «Кселл» Саша Лекович рассказал в интервью Profit.kz о работе, которая предшествовала запуску сети 4G/LTE, об ожиданиях и о первых результатах.

— Компания «Кселл» запустила сеть LTE в Казахстане в коммерческое использование 3 месяца назад, тогда как пилотные зоны были развернуты еще в начале года. Расскажите, какая работа предшествовала запуску?

— С самого начала мы ожидали, что сеть 4G/LTE будет большим генератором трафика. Мы делали несколько параллельных проектов, чтобы построить новую сеть как можно быстрее. На первом месте у нас стояла задача модернизации MPLS-сети. Далее в качестве подготовки к «взрыву» объема трафика мы модернизировали сети, роутеры и, таким образом, обеспечили большой задел емкости и пропускной полосы на стороне оператора. Параллельно мы провели большую работу и сделали заделы по бэкхолу, который поможет забирать трафик с базовых станций LTE. В общей сложности, мы сделали три больших проекта для того, чтобы обеспечить выполнение задачи по бесперебойной работе сети в условиях кардинального роста дата-трафика.

— Получается, это все сделано для того, чтобы запустить 4G/LTE?

— Верно. LTE — это не только базовые станции, нужно было обеспечить хорошую емкость на стороне оператора. Это, в свою очередь, потребовало аппаратного апгрейда. Наконец, третья часть — это бэкхол, точнее, расширение емкости от базовой станции LTE. Почти все проекты потребовали существенного редизайна существующей архитектуры. Например, мы в разы уменьшили количество так называемых «хопов», то есть, агрегационных точек от абонента, кардинально увеличили их емкость. Это значительно улучшает пользовательский опыт наших абонентов. Иными словами, и скорость будет очень высокая, и задержек будет намного меньше.

— За какой период вы провели эти работы?

— За 6 месяцев. Но некоторые проекты мы реализовали намного раньше — за 9 месяцев до внедрения сети LTE.

— Какие средства вы вложили в модернизацию сети?

— Средства мы направили на приобретение базовых станций LTE, на развертывание MPLS-сети, кроме того, мы инвестировали средства в развитие бэкхола. Только в эти проекты вложено около 5 млрд тенге. И это только часть расходов. Как вы знаете, прежде чем начать строить сеть 4G/LTE, мы оплатили за выделенные нам частоты. Разумеется, это большой проект и он требовал сильный бизнес-план, в котором были указаны не только суммы, потраченные на приобретение лицензии, но также и конкретный план по инвестициям в развитие 4G в Казахстане. И конечно, в нем есть конкретные сроки возврата инвестиций. Этот кейс мы защищали перед лицом нашего крупного акционера — Telia, затем мы представили его регуляторам Казахстана.

— Как строится ваша тарифная политика на услуги 4G?

— На первом месте в тарифной политике (причем, это касается всех наших сервисов) — высокое качество. Это наша ценность, которую мы даем абоненту. Соответственно, чтобы обеспечить более высокое качество услуг, необходимо больше инвестировать в их развитие. Кроме того, большие средства должны инвестироваться в поддержку работы оборудования — важно гарантировать клиентам качественную работу сети в течение 24 часов 7 дней в неделю 365 дней в году. Это работа, которую нельзя увидеть, но ее можно ощутить, пользуясь нашими услугами. Поэтому второй компонент нашей тарифной политики — мы инвестируем средства в качество нашей сети. Третий компонент — это поддержка абонентов. Мы делаем все, чтобы любая проблема абонента была решена как можно быстрее. И это требует тоже много инвестиций. Например, мы развиваем проактивность, чтобы подобные проблемы вообще не случались.

Для того чтобы подтвердить то, что я сказал, я добавлю, что, например, в Алматы мы построили два радиослоя для нашей 4G/LTE сети. Один работает на 800 МГц, а второй — на 1800 МГц. Наш абонент получает уникальные преимущества — скорость до 150 Мбит/с. Как это происходит? Абонент, у которого современный телефон, как бы «забирает» часть пропускной полосы с одного радиослоя, и часть со второго. Мы первые в Казахстане начали использовать подобные возможности.

— Кселл и Beeline подписали соглашение, которое предполагает совместное использование всех готовых базовых станций стандарта 4G/LTE. Сотрудничество двух конкурирующих операторов, да еще и в столь «лакомой» сфере как 4G, выглядит неожиданно. Как вы пришли к пониманию необходимости совместной работы?

— Начнем с того, что сегодня современная базовая станция может поддерживать работу больше, чем с одним оператором. Было бы непростительно не использовать эти возможности для оптимизации расходов на строительство LTE-сети. Таким образом, мы пришли к соглашению с Beeline Казахстан, где наш партнер отвечает за развитие сети в северной части Республики Казахстана, а мы — в южной. В итоге соглашения мы сократили свои капитальные расходы на построение сети вполовину. И такой же эффект достигнут по операционным расходам.

Второе — благодаря партнерству, мы гораздо быстрее развернули сеть в Казахстане. Кстати, к концу 2016 года мы успели покрыть сетью четвертого поколения 26% всего населения Казахстана. Такие темпы были бы просто невозможны без синергии. В 2017 году плотность покрытия будет уже на уровне 42-45%. Наконец, экологический аспект сотрудничества. Мы строим только одну базовую станцию там, где ранее предполагалось поставить две. И эти станции тратят меньше энергии. Ведь это замечательно!

— То есть, две базовые станции — в два раза больше расходов?

— Да, две физические площадки — это в два раза больше электроэнергии, в два раза больше затрат на обслуживание, апгрейд и т.д.

— Объявлялось, что после коммерческого запуска сети LTE ваши абоненты использовали более 23 гигабайт данных в сентябре и в октябре. Какую динамику вы наблюдаете сейчас?

— Мы не ожидали, что динамика будет столь сильной. Интересно, что на Алматы и Астану приходится 23% всего трафика. И еще более интересно то, что Астана потребляет столько же трафика, что и Алматы. И при этом, столица генерирует столько же трафика, сколько и вся южная часть Республики. Мы ожидаем, что трафик будет расти и в следующем году. И этот рост будет лавинообразным.

— Не раз отмечалось, что более высокая скорость, которую обеспечивает 4G, изменяет стандартную картину использования интернета абонентами. Что бы вы могли сказать про ваших абонентов спустя несколько месяцев после запуска 4G?

— Есть большая разница между 3G и LTE. Сегодня наш абонент, который пользуется сетями LTE, может получить канал до 150 Мбит/с. В 3G максимум — 15 Мбит/с. Это огромная разница. Второе, и вы правильно заметили, LTE как технология кардинально меняет потребление информации, например, через OTT-сервисы. Мы уже сейчас видим «взрыв» интереса к подобным сервисам в Казахстане. И это только начало.