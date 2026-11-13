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    Несуществующая посылка: казахстанцев предупредили о новой схеме мошенничества от имени «Казпочты»

    Граждан призывают быть бдительными.

    13 ноября 2026 12:30, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество

    Генеральная прокуратура предупреждает граждан о новой схеме интернет-мошенничества, направленной на хищение персональных данных казахстанцев. Злоумышленники рассылают гражданам поддельные уведомления о доставке почтовых отправлений, выдавая себя за представителей почтовой службы, передает Liter.kz.

    Так, с 9 ноября 2026 года фиксируются сообщения с иностранного абонентского номера +212-612-82-15-27, в которых получателей информируют о якобы предстоящей доставке посылки. Также сообщения могут поступать с других номеров.

    Под предлогом необходимости уточнения адреса доставки гражданам предлагается перейти по приложенной ссылке и самостоятельно заполнить недостающие сведения.

    Для придания сообщению достоверности дополнительно направляется инструкция с порядком перехода по ссылке. Однако ссылка ведет на поддельный интернет-ресурс, имитирующий сервис почтовой службы. В действительности она является фишинговой «ловушкой», с помощью которой мошенники собирают персональные данные, в том числе адреса проживания и иную конфиденциальную информацию.

    При этом использовался фишинговый интернет-ресурс, имитирующий уведомление о доставке посылки, что создавало видимость официального сообщения почтовой службы и вводило пользователей в заблуждение.

    «Особую опасность представляет то, что мошеннические сообщения направляются на государственном языке, использование которого вызывает больше доверия и снижает бдительность получателя. Сообщения оформляются с использованием официально-делового стиля, характерных формулировок и атрибутов, имитирующих уведомления почтовой службы. В результате у получателей создается ложное впечатление подлинности сообщения, что повышает риск перехода по вредоносным ссылкам, передачи персональных данных и денежных средств злоумышленникам», — говорится в сообщении.

    Генеральная прокуратура призывает граждан соблюдать цифровую осторожность: не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить персональные и банковские данные на неизвестных ресурсах, а информацию о доставке почтовых отправлений проверять исключительно через официальные каналы почтовых служб.

    Помните: за безобидным уведомлением о посылке может скрываться попытка завладения вашими персональными данным.

    Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.

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