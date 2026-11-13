Казахстан председательствует на Первом глобальном форуме ВОИС по искусственному интеллекту

На повестке форума - защита авторских и патентных прав, применение новых технологий в науке и инновациях, а также охрана голоса, изображения и цифровой идентичности человека.

Постоянный представитель Республики Казахстан при Всемирной торговой организации Кайрат Торебаев возглавил работу Первого глобального форума Всемирной организации интеллектуальной собственности по интеллектуальной собственности и искусственному интеллекту, который прошел ходит 9-10 ноября в Женеве.

В дискуссиях форума участвуют министры, руководители государственных ведомств стран-членов ВОИС, международные эксперты и представители технологических компаний. На повестке - защита авторских и патентных прав, применение новых технологий в науке и инновациях, а также охрана голоса, изображения и цифровой идентичности человека.

Кроме того, в рамках форума казахский язык впервые вошел в число 20 языков экспериментальной системы ИИ-субтитрирования. В свою очередь, это позволяет казахстанским специалистам следить за дискуссиями в рамках форума на государственном языке в режиме реального времени. Результат достигнут по инициативе Постоянного представительства Казахстана в Женеве и по договоренности с Секретариатом ВОИС.

Председательство на форуме стало для Казахстана важным шагом в формировании международной повестки в сфере ИИ и возможностью представить международному сообществу свои достижения в области ИИ и интеллектуальной собственности.