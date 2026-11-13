Единый цифровой портал наук создадут в Казахстане

Полноценную презентацию всех платформ и модулей портала Миннауки запланировало на 30 ноября года.

На брифинге в Курултае министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек ответил на вопросы журналистов о мерах по повышению прозрачности распределения финансирования науки в будущем. По его словам, Министерство науки и высшего образования РК разрабатывает информационную систему «Казахстанская наука» для цифровизации всего жизненного цикла научных проектов, передает Liter.kz.

Полноценную презентацию всех платформ и модулей портала ведомство запланировало провести 30 ноября 2026 года.

«Мы уже три года работаем над созданием единого большого цифрового портала науки Казахстана. 30 ноября с министерством проведем в Казахстанском исследовательском университете искусственного интеллекта QAIRU круглый стол, где будут презентованы все возможности этой платформы. Многие модули, элементы уже работают 2 года. Любой ученый теперь может увидеть все научное оборудование, которое есть в Казахстане, чтобы не дублировать, не закупать дополнительно. Все результаты научных исследований, грантовых программ также будут полностью загружены на этом портале», — сказал Саясат Нурбек.

Министр напомнил, что с 2024 года работает единая национальная инновационная система на базе портала Министерства искусственного интеллекта.

«Там тоже любой заявитель, любой гражданин может увидеть, какие проекты реализуются, сколько денег заложено, на что они закупаются. Какие задачи исполнены либо не исполнены», — добавил Саясат Нурбек.

Отмечается, что Высшая аудиторская палата выявила финансовые нарушения на 51 миллиард теңге по итогам проверки расходов на науку. Итоги аудита в Курултае представил председатель ВАП Алихан Смаилов.