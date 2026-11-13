С начала года в области оказано около 3 миллионов 203 тысяч государственных услуг, 98% из которых предоставлено в электронном формате.

В Уральске открылся цифровой офис нового формата, основанный на технологиях искусственного интеллекта. Современный центр призван повысить доступность государственных услуг, сэкономить время жителей и расширить возможности использования цифровых сервисов, передает Zakon.kz.

В церемонии открытия приняли участие аким области Нариман Турегалиев и председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании «Актуальные задачи Казахстана на новом историческом этапе» обозначил задачи по формированию цифровой экономики и использованию передовых технологий на благо населения. В рамках объявленного президентом Года цифровизации и искусственного интеллекта в регионе на системной основе продолжается работа в данном направлении.

С начала года в области оказано около 3 миллионов 203 тысяч государственных услуг, 98% из которых предоставлено в электронном формате. В то же время из более чем 629 тысяч услуг, оказанных областным филиалом Государственной корпорации «Правительство для граждан», порядка 60% предоставлены в онлайн-формате.

Новый офис включает три основные функциональные зоны. В экспресс-зоне жители могут самостоятельно и оперативно получать справки и простые услуги. В цифровой зоне в онлайн-формате доступны услуги по оформлению электронной цифровой подписи, регистрации рождения и заключения брака, регистрации по месту жительства, а также оформлению социальных выплат. В экспертной зоне специалисты оказывают профессиональную консультационную помощь. Кроме того, предусмотрена специальная учебная зона для повышения цифровой грамотности граждан.

«Главный критерий цифровизации — не сложность технологий, а реальная польза, которую они приносят в жизнь человека. Искусственный интеллект открывает каждому гражданину, независимо от возраста, места проживания и уровня цифровых навыков, доступ к современным государственным услугам», — отметил Нариман Турегалиев.

В регионе работа по совершенствованию цифровой инфраструктуры и внедрению передовых технологий в систему государственного управления будет продолжена.

Напомним — 24 сентября 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.