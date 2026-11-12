Не просто копить, а защищать: в Мангистау разрабатывают цифровую платформу финансовой безопасности «SAQ BOL»

Платформа объединит обучение, проверку знаний и последующий анализ результатов в единую систему.

Финансовая грамотность — это не только управление деньгами, но и защита от мошенников, которые все чаще используют искусственный интеллект. В Мангистауской области обучать финансовой безопасности взрослых и детей планируют с помощью веб-платформы SAQ BOL, передает Zakon.kz.

Департамент экономических расследований по Мангистауской области активно проводит разъяснительную работу в образовательных учреждениях региона. По словам Диаса Казбека, заместителя руководителя Управления превенции и аналитических разработок ДЭР, на сегодняшний день профилактическими мероприятиями охвачено больше сотни учебных заведений: 85 школ, 15 колледжей и университеты.

Занятия со школьниками и студентами проводят с использованием презентаций, слайдов и видеороликов. В школах их проводят для учащихся 9-11 классов, в колледжах и университетах — для студентов. При этом профилактическая работа с детьми начинается значительно раньше: специалисты разрабатывают программы с учетом возраста учащихся.

«Наша задача — не просто рассказать о существующих угрозах, а научить людей самостоятельно распознавать опасность и правильно действовать в подобных ситуациях. Мы стараемся объяснять сложные финансовые вопросы простым и понятным языком, используя реальные примеры и интерактивные задания. Во время встреч участники могут задавать вопросы, обсуждать различные ситуации и проверять, насколько хорошо усвоили информацию. Такой формат позволяет не ограничиваться теорией, а формировать практические навыки, которые пригодятся в повседневной жизни», — отмечает Диас Казбек.

Одной из наиболее актуальных тем для студентов, которые пытаются найти дополнительный доход, становится дропперство, когда молодых людей вовлекают в незаконные финансовые операции.

«Человек предоставляет свои банковские карты, счета или доступ к ним третьим лицам для перевода и обналичивания денежных средств. При этом многие молодые люди не всегда осознают, что даже согласие принять и перевести чужие деньги может привести к серьезным последствиям. Во время встреч студенты нередко интересуются именно этой темой. Некоторые из них уже сталкивались с такими предложениями или знают людей, которые оказались вовлечены в такие схемы. Поэтому мы уделяем особое внимание объяснению рисков и ответственности», — сообщил Диас Казбек.

Не остаются без внимания и школьники младших классов. Для них разрабатываются отдельные профилактические материалы, соответствующие возрасту. Детям важно объяснить, почему нельзя сообщать посторонним личные данные, переходить по неизвестным ссылкам, передавать коды из SMS и доверять сомнительным сообщениям в интернете. Отдельный блок профилактической работы с детьми посвящен схемам, в которых используются технологии искусственного интеллекта.

«Сегодня с помощью ИИ можно запросто создать поддельные видео и голосовые сообщения от родителей, близких родственников, учителя или друга. Эта технология называется дипфейк (deepfake). Мы учим детей, что нужно обращать внимание на видео, например, на неестественные движения губ, не двигающиеся или часто моргающие глаза. Рассказываем, что нельзя переходить по неизвестным ссылкам, потому что мошенники могут получить доступ к их персональным данным. Под угрозой могут оказаться не только их счета, но и счета родителей, так как зачастую карты детей привязаны к картам взрослых. Учим, как распознавать подозрительные ссылки. Также рассказываем про онлайн-казино», — рассказал Диас Казбек.

Он отмечает: важно не только соблюдать осторожность при финансовых операциях, но и критически оценивать информацию, поступающую через цифровые каналы.

«Финансовая грамотность, на мой взгляд, не должна ограничиваться вопросами правильного распределения доходов и накопления средств. Человек должен понимать, как сохранить свои деньги и не допустить, чтобы ими воспользовались посторонние. Иногда достаточно одного необдуманного перехода по ссылке или передачи кода, чтобы лишиться сбережений. Именно поэтому мы объясняем, как проверять сомнительные обращения, защищать персональные данные и не поддаваться на предложения легкого заработка. Эти простые правила сегодня становятся необходимой частью повседневной жизни», — сообщил Диас Казбек.

Однако очные лекции имеют свои ограничения: количество встреч, продолжительность занятий и число охваченных участников зависят от организационных и временных возможностей. Решить эту проблему призвана новая веб-платформа «SAQ BOL», которую разрабатывает департамент экономических расследований по Мангистауской области. Проект представляет собой двуязычную обучающую платформу на казахском и русском языках. Пользователи смогут заходить через обычный браузер, изучать короткие видео и презентации, проходить тесты и интерактивные викторины.

«Платформа объединит обучение, проверку знаний и последующий анализ результатов в единую систему. Особенность проекта заключается в том, что при его разработке активно применяются современные цифровые инструменты и искусственный интеллект. С его помощью создаются обучающие видеоролики и другие материалы», — говорит Диас Казбек.

На первом этапе «SAQ BOL» планируют протестировать в Мангистауской области. После пилотного запуска и оценки результатов разработчики намерены предложить платформу другим департаментам и Агентству по финансовому мониторингу. Это позволит использовать единый обучающий инструмент для профилактической работы с населением в разных регионах Казахстана. В перспективе «SAQ BOL» может стать инструментом массового обучения финансовой безопасности, доступным школьникам, студентам и взрослым независимо от места проживания.

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