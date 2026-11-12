«Казахтелеком» откроет кредитную линию в Citibank на сумму от 73 млрд тенге

Ее размер составит не менее 10% собственного капитала телекоммуникационной компании.

Совет директоров «Казахтелекома» одобрил заключение соглашения с Citibank Europe PLC о предоставлении необязывающей кредитной линии для торгового финансирования. Ее размер составит не менее 10% собственного капитала телекоммуникационной компании. Решение совет директоров принял 2 ноября 2026 года, передает Курсив.

Согласно данным KASE, собственный капитал компании на 1 июля составлял 732,3 млрд тенге. Таким образом, минимальный размер кредитной линии должен составить около 73,2 млрд тенге. Фактическую сумму соглашения компания пока не раскрыла.

Citibank Europe PLC – ирландское банковское подразделение американской финансовой группы Citigroup. Банк зарегистрирован в Дублине и работает под надзором Центрального банка Ирландии. Он предоставляет финансовые услуги корпоративным и другим институциональным клиентам, а также другим подразделениям Citigroup.

«Казахтелеком» – крупнейшая телекоммуникационная компания Казахстана и национальный оператор связи. Она предоставляет услуги телефонии, интернета и передачи данных, а также развивает телекоммуникационную инфраструктуру по всей стране. На данный момент мажоритарным акционером «Казахтелекома» является фонд «Самрук-Казына», которому принадлежит 91,3% простых акций компании.

Необязывающая кредитная линия отличается от обычного кредита тем, что банк не берет на себя безусловное обязательство предоставить заемщику всю согласованную сумму. Компания может запросить финансирование, но банк вправе отдельно рассмотреть заявку и отказать в выдаче средств. Сам заемщик также не обязан использовать всю доступную сумму.