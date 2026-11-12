Face ID массово внедряют в школах Казахстана: как это будет работать

В правительстве провели совещание по модернизации сферы образования.

Первый вице-премьер Нурлыбек Налибаев поручил повсеместно внедрить Face ID в школах и детсадах. Нововведение может стать обязательным для всех организаций образования страны. В Кабмине подчеркивают, что проверка биометрии решает сразу несколько задач: повышает уровень безопасности на объектах и автоматизирует учет реального присутствия детей на занятиях, передает Курсив.

Параллельно Минпросвещения совместно с «Казахтелекомом» начинает поэтапно подключать регионы к единой национальной образовательной платформе для полной автоматизации госуслуг.

Еще одним ключевым решением стало обновление системы финансирования дошкольного образования. Правительство переходит на единую методику расчета стоимости государственного образовательного заказа.

Базовый тариф на одного воспитанника теперь планируют устанавливать на республиканском уровне. Чтобы избежать диспропорций между регионами, к базовой сумме добавят экономически обоснованные поправочные коэффициенты, которые учтут реальные расходы, зарплаты и специфику каждого отдельного региона.