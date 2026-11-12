Крупнейший гидрометаллургический комбинат Казахстана переведут на солнечную энергию

После ввода новых объектов суммарная мощность собственной генерации Solidcore достигнет 176 МВт.

Казахстанская золотодобывающая компания Solidcore Resources планирует построить в Казахстане три новые электростанции, в том числе две солнечные. Одна из них будет обеспечивать часть потребностей «Ертис гидрометаллургического комбината» (ЕГМК) в электроэнергии. Компания также намерена установить солнечную электростанцию на проекте «Сырымбет» и построить газопоршневую станцию в Карагандинской области, передает Курсив.

Две солнечные электростанции будут работать на месторождении «Сырымбет» и ЕГМК. Их мощность составит 23 и 25 МВт соответственно. Электростанции будут частично покрывать потребности этих объектов. Третий объект – газопоршневая электростанция мощностью 48 МВт. Ее планируют построить в районе поселка Осакаровка Карагандинской области. Станцию подключат к национальной электрической сети и газотранспортной системе.

Новые проекты продолжат развитие собственной генерации Solidcore. В конце 2025 года компания ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 23 МВт на Варваринском месторождении. Там же строится газопоршневая электростанция мощностью 40 МВт, которую планируют запустить в конце 2026 года. Кроме того, компания реализует проект солнечной электростанции мощностью 17 МВт на месторождении Кызыл.

После ввода новых объектов суммарная мощность собственной генерации Solidcore достигнет 176 МВт.

ЕГМК, расположенный недалеко от Павлодара, – это первый в Казахстане комбинат полного цикла по переработке золотых концентратов. Общий объем инвестиций в проект составляет $978 млн, а его срок – 30 лет. Предприятие сможет перерабатывать до 300 тыс. тонн золотосодержащего концентрата и производить до 500 тыс. унций золота в сплаве доре в год. На комбинате будут постоянно работать до 500 сотрудников.

Solidcore Resources – ведущий производитель золота в Казахстане, акции которого котируются на Международной бирже Астаны. В портфеле компании два месторождения – Бакырчик в Абайской области (Кызыл) и Варваринское и Комаровское в Костанайской области. В 2024 году компания также приобрела 55%-ную долю в редкоземельно-полиметаллическом месторождении Сырымбет в Северо-Казахстанской области за $82,5 млн. Ранее компания называлась Polymetal International. В 2023 году она перенесла регистрацию с острова Джерси в Международный финансовый центр «Астана», а в 2024 году продала российские активы и сменила название на Solidcore Resources.

Напомним — 26 августа 2027 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.