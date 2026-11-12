Не признали товар отечественным: сборщик компьютеров из Костаная засудил чиновников

Административный иск предприятия был удовлетворен в полном объеме, а отказ госоргана признан незаконным и отменен.

Производитель компьютеров из Костанайской области через суд отстоял право считаться отечественным товаропроизводителем. Чиновники отказали компании во включении в специальный реестр из-за путаницы в законе, но суд встал на сторону бизнесмена, передает Курсив.

Предприятие подало заявку на включение техники марки «L» в Реестр казахстанских товаропроизводителей по категории машиностроительной отрасли. Компания предоставила полный пакет документов, подтверждающих наличие производственной базы, оборудования, штата специалистов и выполнение пяти обязательных технологических операций. Однако уполномоченный орган отказал в регистрации. Ведомство применило к заявке более жесткие критерии электронной промышленности, требующие выполнения не менее 12 производственных операций.

В ходе процесса Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области установил, что на момент обращения возникло противоречие. Один и тот же код одновременно числился в перечнях как машиностроения, так и электронной промышленности с абсолютно разными требованиями к сборке. Чиновники устранили дублирование позиций только после того, как вынесли отказ компании.

Суд пришел к выводу, что уполномоченный орган действовал непоследовательно: чиновники не обосновали, почему применили требования электронной сферы, и не дали надлежащей оценки представленным документам.

Административный иск предприятия был удовлетворен в полном объеме, а отказ госоргана признан незаконным и отменен. Суд обязал уполномоченный орган повторно рассмотреть заявку костанайского завода с учетом вынесенной правовой оценки и норм, действовавших на момент подачи документов.