Робот-собака и дроны: полицейские представили цифровые технологии в области Абай

Увидеть человека по тепловому следу, обследовать труднодоступный участок и помочь в поисках пропавших - возможности современных технологий представили на форуме, посвященном Дню цифровизации.

Управление цифровизации и искусственного интеллекта департамента полиции области Абай познакомило участников с техническими средствами, которые помогают сотрудникам выполнять служебные задачи. В экспозиции представили робота-собаку, дрон, антидрон, электронный планшет, радиостанцию и нагрудный смарт-жетон.

Больше всего внимания молодежи привлек робот-собака. Участники с интересом наблюдали за его движениями и узнавали о возможностях применения. Оснащенный системой инфракрасного наблюдения, он способен обнаруживать тепло человеческого тела и передвигаться по труднодоступной местности. Такие возможности могут быть полезны при обследовании участков, куда человеку сложно добраться.

Полицейские также рассказали о применении беспилотников. Дроны помогают контролировать дорожную обстановку на трассах и обследовать большие территории при поиске пропавших людей. Отдельно посетителям объяснили, как используется антидрон для противодействия беспилотным аппаратам.

Еще одной разработкой, представленной на форуме, стал нагрудный смарт-жетон. Устройство фиксирует действия сотрудника во время службы, а функция распознавания лиц позволяет оповестить полицейского при обнаружении человека, находящегося в розыске.

За каждой из этих технологий стоит практическая задача: быстрее получить информацию, вовремя заметить угрозу и оказать помощь. На форуме участники смогли узнать, как цифровые решения становятся частью повседневной работы полиции и помогают обеспечивать безопасность жителей.