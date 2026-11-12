В АО «РЦКС» новое назначение

Ранее Роман Ермашов занимал должность директора - главного инженера Центра космической связи «Коктерек».

Решением Совета директоров АО «РЦКС» от 5 ноября 2026 года заместителем председателя правления АО «РЦКС» назначен Ермашов Роман Сергеевич, до этого возглавлявший Центр космической связи «Коктерек».

Роман Ермашов родился в 1977 году. В 1999 году окончил Алматинский институт энергетики и связи по специальности «Радиотехника», квалификация – радиоинженер. Общий стаж работы в сфере спутниковых систем связи составляет 27 лет.

Роман Ермашов работал в ЦКС «Коктерек» с начала его строительства в 2011 году, а с 2020 года занимал должность директора - главного инженера Центра космической связи «Коктерек».

Приказом председателя правления АО «РЦКС» от 6 ноября 2026 года директором - главным инженером Центра космической связи «Коктерек» был назначен Парфенов Андрей Рафаэльевич. До назначения он руководил Центром управления сетью ЦКС «Коктерек».

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.