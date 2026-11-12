В Казахстане увеличивается производство электроэнергии из возобновляемых источников

С учетом крупных гидроэлектростанций объем производства электроэнергии из ВИЭ увеличился с 9,5 млрд кВт/ч в 2015 году до 17,9 млрд кВт/ч в 2025 году.

В Казахстане последовательно развивается производство электроэнергии из возобновляемых источников. По итогам 2025 года доля ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии составила 14,5% с учетом крупных гидроэлектростанций. Без их учета этот показатель достиг 7%, передает Kazpravda.kz.

С учетом крупных гидроэлектростанций объем производства электроэнергии из ВИЭ увеличился с 9,5 млрд кВт/ч в 2015 году до 17,9 млрд кВт/ч в 2025 году. Их доля в общей выработке электроэнергии выросла с 10,4% до 14,5%.

За последние десять лет доля ВИЭ без учета крупных гидроэлектростанций увеличилась с 0,6% в 2015 году до 7% в 2025 году. При этом объем выработки электроэнергии из этих источников вырос с 536,5 млн до 8 693,6 млн кВт/ч, или более чем в 16 раз.

Напомним — 26 августа 2027 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.