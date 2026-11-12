Центр, созданный в COVID, возглавит цифровизацию медицины Алматы

Новая структура возьмет на себя аудит всех IT-покупок в медицине, составит единый реестр и поможет клиникам выбрать подходящий софт еще до оформления сделки.

Действующий Телемедицинский центр Алматы получил новую задачу. На его базе запустили первый в стране Центр компетенций, который теперь должен навести порядок в закупках медицинского софта во всех медучреждениях мегаполиса. Как рассказали в управлении общественного здравоохранения Алматы, причина создания центра — отсутствие единого стандарта. Медорганизации используют несовместимые цифровые платформы и регулярно переплачивают, дублируя закупки аналогичных IT-систем. Новая структура возьмет на себя аудит всех IT-покупок в медицине, составит единый реестр и поможет клиникам выбрать подходящий софт еще до оформления сделки, передает Курсив.

Сообщается, что оформление заявки от больницы занимает один день, а само рассмотрение — до пяти дней. При этом государству не пришлось тратиться. Центр заработал на площадке действующего Телемедцентра без привлечения новых бюджетных денег.

Напомним, телемедицинский центр запустили еще в пандемию COVID-19, и с тех пор он превратился в ключевое связующее звено между алматинцами и больницами. По круглосуточному номеру 1312 жители могут получить справку, задать вопросы по лечению, пожаловаться или поблагодарить врачей.

За шесть лет операторы обработали почти 3,8 млн звонков и зарегистрировали 348 тыс. обращений, а под наблюдением специалистов находились 175 тыс. ковидных больных и 37 тыс. беременных женщин.

Напомним — 3 декабря 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.