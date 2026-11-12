Электронные накладные внедряют в Казахстане на международных грузоперевозках

Ратификация документа позволит ускорить цифровизацию международных автомобильных перевозок как составную часть цифровой трансформации экономики.

Курултай ратифицировал Дополнительный протокол к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов, касающийся электронной накладной. Дополнительный протокол Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов был принят 20 февраля 2008 года в городе Женеве. Присоединение Казахстана к документу необходимо для унификации условий работы отечественных и иностранных перевозчиков, передает Sputnik.

Протокол предусматривает возможность оформления накладной в электронной форме с использованием методов электронной регистрации и обработки данных. Это позволит перейти к цифровому документообороту в сфере международных перевозок.

Ратификация документа позволит ускорить цифровизацию международных автомобильных перевозок как составную часть цифровой трансформации экономики, повысить транзитный потенциал формирующихся евразийских транспортных коридоров и упростить взаимодействие различных видов транспорта.

Применение электронной накладной позволит сократить продолжительность и трудоемкость контрольных процедур, снизить расходы на печать, обработку и архивирование накладных, а также повысить конкурентоспособность автотранспортных предприятий.

Напомним — 24 сентября 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.