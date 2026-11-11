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    Необходимо создать национальную цифровую базу данных казахского языка – Токаев

    Президент также отметил, что важно обеспечить максимально благоприятные условия для изучения на казахском языке инженерии, медицины, права, экономики, естественных наук и информационных технологий.

    11 ноября 2026 14:05, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Культура

    Выступая 10 ноября 2026 года на Х Курултае международного общества «Қазақ тілі», Касым-Жомарт Токаев отметил, что в первую очередь стоит задача создания национальной цифровой базы данных казахского языка, передает Zakon.kz.

    Необходимо создать национальную цифровую базу данных казахского языка – Токаев

    «Исключительным многообразием отличается и наше литературно-культурное наследие. Однако значительная часть этого достояния до сих пор не оцифрована в полной мере и с должным качеством. Поэтому необходимо активизировать работу по оцифровке книг и периодических изданий, аудио- и видеозаписей, архивных и музейных фондов на казахском языке, которые находятся в хранилищах и библиотеках. Бесценное наследие и духовное богатство нашего народа следует хранить не только на бумаге, но и в цифровом формате. Это станет благом для будущих поколений», — сказал Токаев.

    Необходимо создать национальную цифровую базу данных казахского языка – Токаев

    Кроме того, отметил он, необходимо создать максимально благоприятные условия для изучения на казахском языке инженерии, медицины, права, экономики, естественных наук и информационных технологий.

    «При этом особое внимание следует уделить подготовке качественных учебников и учебных пособий. К сожалению, в этом деле было допущено много ошибок, к тому же имеются многочисленные упущения. Безусловно, для этого необходимо повышать потенциал отечественной науки и наших ученых. Только так казахский язык станет языком науки и производства», — указал Президент.

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