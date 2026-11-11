Нацбанк стал эмитентом цифровых финансовых активов и разместил токенизированные краткосрочные ноты на KASE

Размещение стало практическим шагом по внедрению ЦФА на рынке государственных ценных бумаг.

Национальный Банк Республики Казахстан впервые разместил краткосрочные ноты в токенизированной форме на площадке цифровых финансовых активов Казахстанской фондовой биржи. Торги состоялись 9 ноября 2026 года в формате аукциона: ноты одного выпуска размещались одновременно в традиционной и токенизированной формах. По итогам аукциона краткосрочные ноты размещены в полном объеме на сумму 50 млрд тенге, из которых 10 млрд тенге приходится на токенизированные ноты. Срок обращения нот – 91 день. Дата расчетов и начала обращения – 11 ноября 2026 года. Средневзвешенная доходность по итогам размещения составила 15,72% годовых. Совокупный спрос на аукционе составил 70,2 млрд тенге по номинальной стоимости, превысив предложение в 1,4 раза.

Размещение одного выпуска в двух формах позволило обеспечить единые условия ценообразования, апробировать новый механизм выпуска финансовых инструментов и взаимодействие современных технологических решений и действующей инфраструктуры финансового рынка.

Токенизированные ноты представляют собой финансовые инструменты, выпущенные в электронно-цифровой форме. Эмитентом и лицом, ответственным за исполнение обязательств по ним, является Национальный Банк. KASE обеспечивает технологическую инфраструктуру их выпуска, размещения и дальнейшего обращения на платформе цифровых финансовых активов.

Права держателей токенизированных нот учитываются на платформе KASE с отражением в системе реестров Центрального депозитария ценных бумаг. Клиринг и расчеты по сделкам, заключенным на аукционе, осуществляет Клиринговый центр KASE.

Успешная реализация проекта создает основу для дальнейшего внедрения технологии токенизации на рынке государственных ценных бумаг, расширения линейки цифровых финансовых инструментов и развития новых механизмов привлечения капитала на отечественном финансовом рынке.

Особое значение проект имеет для развития внутренней цифровой инфраструктуры Казахстана. Последовательное внедрение подобных решений будет способствовать укреплению технологического потенциала финансового сектора, повышению конкурентоспособности национального рынка капитала и формированию современной цифровой среды для участников финансового рынка.

Напомним, с 1 мая 2026 года в Казахстане действует законодательная база для выпуска и обращения ЦФА, включая финансовые инструменты в электронно-цифровой форме. KASE первой прошла учетную регистрацию в Национальном Банке в качестве оператора платформы ЦФА и оператора торговой платформы цифровых активов.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.