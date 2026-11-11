Новые клиники и IT: о чем договорились Минздравы Казахстана и Турции

Казахстан заинтересован в адаптации турецкого опыта цифрового управления больницами.

Минздравы Казахстана и Турции договорились о двухлетнем сотрудничестве. План совместных медицинских проектов утвержден на 2027–2028 годы. Документ подписали на международной конференции в Анталье глава Минздрава Акмарал Альназарова и министр здравоохранения Турецкой Республики Кемаль Мемишоглу. Он охватывает такие ключевые направления взаимодействия, как развитие медицинской инфраструктуры, фармацевтическое производство, цифровизацию здравоохранения, медицинскую науку, подготовку кадров и развитие ПМСП, передает Курсив.

По словам Альназаровой, теперь стоит задача определить мероприятия, ответственные организации и обеспечить их исполнение. В ходе встречи она также отметила вклад турецких компаний в развитие медицинской инфраструктуры. Это ряд таких крупных проектов, как строительство многопрофильной больницы в Кокшетау компанией Rönesans Holding. YDA Group участвует в строительстве больниц в Туркестане и Петропавловске.

С Orhun Medical заключено инвестсоглашение по развитию ядерной медицины и диагностической инфраструктуры. Центры ПЭТ/КТ уже работают в Мангистауской и Кызылординской областях.

При этом с компаниями Abdi İbrahim и Nobel İlaç заключены два крупных инвестсоглашения, которые предусматривают создание производств лекарств и активных фармингредиентов.

Также планируется расширить сотрудничество регуляторных органов двух стран в сфере фармацевтических инспекций, лабораторных испытаний и фармнадзора.

Кроме того, было отмечено, что Казахстан заинтересован в адаптации турецкого опыта цифрового управления больницами, включая платформу e-Nabız, автоматизацию клинических и административных процессов, управление ресурсами и потоками пациентов.

Что касается повышения квалификации кадров, то стороны намерены провести совместные исследования, стажировки, обмен опытом и сотрудничество с Институтами здравоохранения Турции (TÜSEB).

На встрече также предложили провести в Казахстане Дни турецкой медицины. В республику приедут ведущие турецкие врачи — они проведут мастер-классы для местных коллег и проконсультируют пациентов по кардиохирургии, нейрохирургии, реабилитации и экстренной помощи.

Напомним — 3 декабря 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.