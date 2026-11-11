Миллион тенге за идею: как прошел финал Centras Leadership Challenge

Крупный бизнес Казахстана вкладывается в новое поколение лидеров и доверяет студентам задачи реального сектора экономики.

Как выглядит «умное» предприятие? Здесь любая остановка производственной линии превращается в источник данных: станок сам сообщает о сбое, искусственный интеллект подсказывает решение, а история ремонтов помогает предотвращать поломки. Такой видят фабрику будущего казахстанские студенты — участники образовательной программы Centras Leadership Challenge. Авторы лучших идей получили крупные денежные призы и признание бизнес-сообщества на главной сцене XIV Kazakhstan HR Forum.

От академии к бизнесу

Проект организован экспертной площадкой Kazakhstan Growth Forum при участии Centras Group. В 2026 году заявки подали 62 команды, или 343 участника. По итогам отбора в программу вошли 34 команды из ведущих вузов страны: Nazarbayev University, KIMEP University, МУИТ, КБТУ, SDU University, MNU, UIB, КазАТИУ и Energo University.

Кейс этого года — «Фабрика 2030: умная, зеленая, человечная». Студентам предложили выступить в роли стратегических консультантов и превратить среднестатистическую фабрику в передовое предприятие.

На протяжении двух недель участники слушали лекции действующих топ-менеджеров и работали над кейсом вместе с менторами — C-level руководителями, топ-менеджерами и экспертами по инновациям.

По словам основателя Centras Group Ельдара Абдразакова, разрыв между вузами и бизнесом в Казахстане пока сохраняется, и такие проекты помогают его сокращать. Вовлекать студентов в работу бизнеса, считает он, нужно как можно раньше.

«В американских университетах есть институты, которые называются клубами. Они интегрируют работодателей непосредственно в университеты, и ребята начинают взаимодействовать с бизнесом уже со студенческой скамьи, с первых курсов. В Казахстане такие клубы пока недооценены», — отметил Ельдар Абдразаков.

Как прошел финал

Финал прошел 4 ноября на главной сцене XIV Kazakhstan HR Forum. В финал вышли 15 лучших команд, которые защищали свои решения перед топ-менеджерами и HR-директорами крупнейших казахстанских компаний.

Каждая из команд представила собственное видение фабрики будущего: как она должна работать, какие люди будут на ней трудиться и какие процессы определяют ее эффективность. По словам членов жюри, решения оказались настолько впечатляющими, что выбрать победителей было непросто.

COO Popeyes Марсель Бамматов участвует в проекте уже третий год — в основном как ментор, но однажды входил и в состав жюри. В этом сезоне топ-менеджер особенно высоко оценил навыки участников.

«Из года в год уровень студентов, которые приходят на челлендж, растет и не перестает удивлять. А значит, мы можем быть уверены в будущем нашей страны, когда приходят студенты с такими знаниями и таким энтузиазмом», — считает Марсель Бамматов.

Что предложили победители?

Главный вызов заключался в том, что представленное решение должно было быть реализуемым в течение трех лет и давать измеримый результат минимум по двум осям: «экономика + ESG» или «экономика + люди».

Все команды-призеры сошлись в одном: самая дорогая проблема фабрики — простои. На условной фабрике линии простаивали около 8% рабочего времени, а знания о причинах поломок и способах их устранения хранились в головах отдельных специалистов. Для решения проблемы победители предложили цифровизировать производство: фиксировать каждую остановку линии, собирать историю сбоев и подключить к этим данным искусственный интеллект, который подсказывает решение и помогает предотвращать поломки. По расчетам команд, это позволит сократить простои до 6,3–6,5% и вернуть предприятию сотни часов работы в год.

Победителем Centras Leadership Challenge 2026 и обладателем приза в 1 млн тенге стала команда Friends из Nazarbayev University. В ее состав вошли Саги Бакыткелди, Даурен Сейтхан, Аяулым Нургожина, Айдана Утилиева, Асия Бралина и Аружан Даутова.

Как рассказали сами участники, на подготовку к защите уходило почти все свободное время.

«Это было так волнительно: мы прилетели из Астаны только ночью, толком не спали и готовились. Очень благодарны организаторам за возможность испытать этот трепет и поработать с такими профессионалами!» — делятся победители.

Второе место и 500 тысяч тенге получила команда Vertex из Международного университета информационных технологий. В ее состав вошли Арзум Касымжанов, Данил Палагутин, Артём Рот и Амир Жансеитов.

Третье место и 200 тысяч тенге присудили команде Totally Spies из Казахстанско-Британского технического университета. В ее составе — Арина Широченко, Жансая Кажен, Амина Ахмадиева и Арина Аутова.

Победители получили не только денежные призы, но и значительные карьерные перспективы: их потенциал оценили топ-менеджеры и HR-директора крупнейших компаний страны.

Роль студенческих инициатив

Организаторы убеждены: рынку труда нужны changemakers — молодые, проактивные и неравнодушные специалисты, способные мыслить за рамками стандартных корпоративных инструкций. Centras Leadership Challenge соединяет академическую среду с реальным сектором экономики: студенты учатся мыслить масштабами рынка, а бизнес находит перспективные кадры для своих команд.

Как подчеркнула HR-директор Centras Group Наталья Альгейер, сегодня выигрывает не тот, кто забирает таланты с рынка, а тот, кто их взращивает.