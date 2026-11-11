В Алматы появился умный городской помощник нового формата

Смартборды позволяют находить ближайшие кафе, аптеки, музеи, магазины и остановки общественного транспорта.

В Алматы запустили новый цифровой сервис Jerry — интерактивные уличные смартборды, которые помогают ориентироваться в городе, находить достопримечательности, узнавать о культурных событиях и получать справочную информацию, передает Zakon.kz.

На сегодня в Алматы установлен 31 смартборд. Устройства размещены на Терренкуре, возле Дворца Республики, в парке 28 гвардейцев-панфиловцев, на улицах Панфилова и Тулебаева, набережных Есентая и Малой Алматинки, у станций метро, ЦУМа и Центрального государственного музея. В ближайшее время планируется установить еще четыре устройства.

Смартборды позволяют находить ближайшие кафе, аптеки, музеи, магазины и остановки общественного транспорта. Система учитывает местоположение устройства и предлагает маршруты с указанием расстояния и времени в пути.

Для туристов предусмотрены готовые прогулочные маршруты, подборки достопримечательностей и информация о городских событиях — концертах, спектаклях, выставках и фестивалях. Сервис доступен на казахском, русском и английском языках, бесплатно и без регистрации.

Отдельный раздел посвящен истории Алматы. Совместно с Qalam Media подготовлен проект, в котором архивные фотографии города сопоставлены с современными снимками тех же мест. Посетители могут увидеть, как менялись знакомые улицы и здания на протяжении десятилетий.

Также через смартборды можно получить информацию об экстренных службах по номерам «102», «103» и «112», узнать порядок действий при утере документов и найти сведения о медицинской помощи. На экранах отображаются данные о погоде и качестве воздуха. Предусмотрена возможность переноса маршрутов и другой информации на телефон через QR-код.

Как отметила руководитель Управления туризма Алматы Галия Токсеитова, развитие цифровых сервисов становится особенно актуальным на фоне роста туристического потока: «Для нас важно не только сохранять эти высокие показатели, но и создавать еще более комфортные условия для гостей города. С ростом туристического потока особое значение приобретает развитие современной туристской инфраструктуры и доступных цифровых сервисов. Проект Jerry станет дополнительным инструментом, который позволит туристам самостоятельно знакомиться с достопримечательностями, планировать маршруты и получать необходимую информацию непосредственно во время прогулок по Алматы»

По итогам 2025 года Алматы посетили порядка 2,5 млн туристов, в том числе 754 тысячи иностранных гостей. В первом полугодии 2026 года, по данным Бюро национальной статистики, гостиницы города обслужили 1,14 млн человек, а выручка отрасли составила 53,1 млрд тенге.