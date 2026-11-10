OpenAI, фильмы и 824 млн тенге: Токаеву доложили о новых планах фонда Qazaq Tili
Для работы искусственного интеллекта с казахским языком собрали 14 млрд токенов текста и 12 тыс. часов аудиозаписей.
За три года в казахстанских кинотеатрах вышло 13 голливудских фильмов с казахским дубляжом. Об этом стало известно на встрече президента Касым-Жомарта Токаева с главой общества «Қазақ тілі». Председатель общества Рауан Кенжеханулы рассказал Президенту о работе с крупными киностудиями Disney, Pixar и Sony, передает Курсив.
На встрече речь шла и о новых технологиях. Общество сотрудничает с OpenAI — компанией, создавшей ChatGPT. Для работы искусственного интеллекта с казахским языком собрали 14 млрд токенов текста и 12 тыс. часов аудиозаписей.
Касым-Жормат Токаев предложил шире использовать ИИ при обучении казахскому языку и переводе научной литературы.
Президенту также доложили, что в фонд Qazaq Tili Endowment поступило уже 824 млн тенге. Деньги предназначены для поддержки казахского языка.