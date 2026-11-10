Мобильные переводы за товары и услуги: когда поступления на личную карту признают предпринимательским доходом

Банки передают в органы госдоходов сведения о поступлениях на личные счета, если одновременно выполняется три условия.

Переводы на личную карту могут признать доходом от предпринимательской деятельности, если они поступают систематически и связаны с оплатой товаров, работ или услуг. Это касается физических лиц, которые принимают оплату от покупателей и клиентов на личный счет, передает Uchet.kz.

«Если мобильные переводы носят систематический характер и связаны с оплатой товаров, работ или услуг, такие поступления могут быть признаны доходом от предпринимательской деятельности», — говорится в разъяснении КГД.

КГД опирается на пункт 1 статьи 2 Предпринимательского кодекса. Предпринимательство — это самостоятельная, инициативная деятельность граждан, кандасов и юридических лиц, направленная на получение чистого дохода. Доход получают от использования имущества, производства и продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг. Предприниматель действует от своего имени, за свой риск и под свою имущественную ответственность.

Для мобильных переводов КГД выделяет два признака предпринимательского дохода. Деньги поступают систематически и связаны с оплатой товаров, работ или услуг. Переводы в личных целях, например родственникам и друзьям или помощь родителям и детям, физические лица вправе совершать и принимать, поясняли ранее в КГД.

Банки передают в органы государственных доходов сведения о поступлениях на личные счета, если одновременно выполняется три условия:

— в течение каждого из трех календарных месяцев подряд человек получает деньги от 100 и более разных лиц;

— счет не предназначен для предпринимательской деятельности;

— общая сумма поступлений за эти три месяца превышает установленный порог. До 8 ноября 2026 года сумму сравнивали с 12 МЗП — это 1 020 000 тенге. С 8 ноября порог составляет 360 МРП — 1 557 000 тенге.

По итогам I квартала 2026 года КГД разослал физическим лицам информационные письма. В ведомстве пояснили, что такое письмо не означает привлечения к ответственности. Оно дает возможность самостоятельно привести деятельность в соответствие с налоговым законодательством.

Субъекты предпринимательства обязаны принимать безналичную оплату за товары, работы и услуги на текущий банковский счет, предназначенный для предпринимательской деятельности. Это требование подпункта 3-1) статьи 27 Предпринимательского кодекса.

Тем, кто фактически ведет предпринимательскую деятельность, КГД рекомендует:

— зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель (ИП), если регистрации еще нет;

— отразить полученные доходы в налоговой отчетности;

— вовремя исполнить налоговые обязательства.

Физические лица без регистрации ИП отражают такой доход в декларации о доходах и имуществе по форме 270.00 за 2026 год. Ее сдают с 1 января по 15 сентября 2027 года. Это касается и самозанятых, если по части поступлений они не сформировали чеки в мобильном приложении. ИП на общеустановленном режиме указывают доход в форме 220.00 до 31 марта 2027 года, ИП на упрощенной декларации — в форме 910.00 за соответствующее полугодие.

Если поступления не связаны с предпринимательством или есть вопросы по письму, КГД рекомендует обращаться в контакт-центр 1414 или в органы государственных доходов.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.