Казахстан представил в Дохе практическую модель развития связи

Инфраструктурная политика Казахстана охватывает не только подключение населенных пунктов, но и развитие международных каналов передачи данных.

На Форуме цифрового лидерства MWC26 Doha заместитель премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев рассказал о подходах страны к развитию связи от подключения сельских населенных пунктов до обеспечения стабильного интернета дома, на работе, в дороге и в труднодоступных районах. Форум прошел при участии Международного союза электросвязи. Дискуссию модерировала Генеральный секретарь МСЭ Дорин Богдан-Мартин.

Казахстан развивает связь с учетом как особенностей территории, так и повседневных потребностей людей. Дома и в офисе необходим стабильный фиксированный интернет, при передвижении мобильная связь, а в отдаленных районах и на маршрутах без наземного покрытия спутниковые решения. Эти технологии дополняют друг друга, обеспечивая доступ к интернету в разных условиях.

«Наша задача обеспечить человеку надежную связь там, где он живет, работает и передвигается. Поэтому мы развиваем оптоволокно, мобильные сети и спутниковые решения как взаимодополняющие технологии, учитывая и особенности территории, и потребности людей», — отметил Жаслан Мадиев.

В Казахстане более 6 тыс. сельских населенных пунктов. Оптоволокно остается основой инфраструктуры, в рамках национального проекта «Доступный интернет» его планируется провести более чем в 3 тыс. сел. К концу 2027 года планируется обеспечить высокоскоростным проводным интернетом более 90% сельских населенных пунктов.

Следующий этап это подключение домов и организаций к построенным сетям. В проекте «Последняя миля», который Казахстан реализует при участии Всемирного банка, местные операторы смогут получить гранты на строительство сетей в 1 123 селах. Проект рассчитан на подключение более 445 тыс. домохозяйств, где проживают около 2,3 млн человек. Целевая скорость доступа не менее 100 Мбит/с.

Модель «Последней мили» сочетает государственную поддержку с участием местных операторов и помогает доводить связь от магистральной сети непосредственно до пользователей. Такой подход также может быть востребован в других странах, где необходимо подключать удаленные населенные пункты и привлекать к этому частных операторов.

В районах, где прокладка оптоволокна слишком затратна, спутниковый канал может подключить местную мобильную базовую станцию. Жители при этом пользуются привычной мобильной сетью. Для расширения покрытия также применяются меры стимулирования операторов мобильной связи, позволяющие развивать инфраструктуру в населенных пунктах, где строительство сети требует дополнительных вложений.

Казахстан развивает спутниковый интернет совместно с международными операторами. В сентябре Beeline Kazakhstan и Starlink Mobile запустили сервис Direct to Cell. Он позволяет совместимым смартфонам подключаться к спутниковой сети для обмена сообщениями и доступа к отдельным онлайн-сервисам там, где нет наземного покрытия.

Отдельное направление, спутниковая связь на транспорте. Спутниковый Wi-Fi устанавливают в пассажирских поездах и самолетах, чтобы пассажиры могли оставаться на связи на маршрутах с ограниченным покрытием мобильных сетей. Изменения законодательства, принятые в 2026 году, упростили использование негеостационарных спутниковых систем и спутниковой связи на борту воздушных и морских судов. Эти решения расширяют возможности подключения в труднодоступных районах и на транспорте, а также создают более гибкие условия для внедрения новых технологий.

По данным МСЭ за 2025 год, стоимость базовой корзины фиксированного широкополосного доступа в Казахстане составляла 0,79% месячного валового национального дохода на душу населения при мировом медианном показателе 2,5%. Жаслан Мадиев подчеркнул, что доступность связи определяется не только тарифом: для жителей отдаленных сел имеют значение также стоимость оборудования и установки, скорость и надежность соединения.

Инфраструктурная политика Казахстана охватывает не только подключение населенных пунктов, но и развитие международных каналов передачи данных. В октябре Казахстан и Азербайджан запустили Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи длиной 380 км с проектной пропускной способностью свыше 400 Тбит/с. Новый маршрут расширяет возможности передачи данных между Азией и Европой и поддерживает развитие облачных сервисов и ИИ-инфраструктуры.

На министерском круглом столе в Дохе Жаслан Мадиев обозначил три условия устойчивой цифровой трансформации: доступная и надежная связь, привлечение частных инвестиций, а также развитие доверия и цифровых навыков. За последние три года инвестиции в телекоммуникационный сектор Казахстана превысили $ 2,2 млрд.

Участники круглого стола приняли Дохинскую министерскую декларацию. Она закрепляет общие приоритеты: расширение значимого доступа к связи, устойчивость цифровой инфраструктуры, ответственное развитие искусственного интеллекта, укрепление кибербезопасности, развитие цифровых навыков и международное сотрудничество.

Практические решения Казахстана по подключению сельских населенных пунктов, привлечению местных операторов и развитию спутниковой связи вызывают интерес международного отраслевого сообщества. Казахстан готов делиться этим опытом через МСЭ и участвовать в международных инициативах по расширению доступа к цифровым услугам. Страна также выдвинула кандидатуру в Совет МСЭ на 2027–2030 годы.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.