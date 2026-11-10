Мөлдір Рысалиева возглавила бизнес inDrive в Казахстане: фокус на SuperApp и безопасность

На этом посту она сменила Арая Бекембаева, занимавшего должность с 2024 года.

Новым главой inDrive в РК назначена Мөлдір Рысалиева, имеющая более 10 лет опыта работы в e-commerce. На этом посту она сменила Арая Бекембаевакоторый руководил казахстанским подразделением с 2024 года, а в компании работал с 2020-го. Арай Бекембаев перешел в подразделение Discovery под личным руководством основателя inDrive Арсена Томского, где займется глобальными проектами.

Новый руководитель казахстанского бизнеса Мөлдір Рысалиева имеет за плечами более десяти лет опыта в сфере электронной коммерции и стратегического управления. Ранее она отвечала за работу нескольких крупных маркетплейсов: руководила платформами Lamoda и Ozon в Казахстане, а в январе 2025 года заняла пост председателя правления Halyk Finservice (оператор Halyk Market).

Основной задачей для нового руководителя станет развитие inDrive как полноценного суперприложения. Компания, присутствующая на рынке Казахстана с 2014 года, и уже активно выходит за рамки исключительно городских пассажирских перевозок. Сегодня платформа внедряет ИТ на транспорте и в логистике, развивая междугородние поездки, доставку продуктов и готовой еды, а также B2B-решения и курьерские услуги.

Мөлдір Рысалиева будет отвечать за качество всех этих сервисов, безопасность пользователей и построение новых процессов. В ее зону ответственности также перейдет взаимодействие с государственными органами.

«Мой предыдущий опыт связан с развитием крупных маркетплейсов, масштабированием операций и улучшением клиентского сервиса, — комментирует свое назначение Мөлдір Рысалиева, руководитель бизнеса inDrive в Казахстане. — Переход в индустрию mobility и городских сервисов — новый и интересный для меня вызов. Мне близка миссия компании — делать мир справедливее, создавая для людей больше возможностей и свободы выбора доступных городских сервисов».