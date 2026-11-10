Разработчики IT-решений для госорганов смогут рассчитывать на прибыль в 25%

Соответствующий приказ подписал глава МИИЦР Жаслан Мадиев, документ вступает в силу 10 ноября.

В Казахстане при расчете стоимости разработки IT-систем для государственных органов теперь предусмотрена рентабельность подрядчиков на уровне 25%. Этот показатель закреплен в обновленной методике расчета расходов на государственные цифровые проекты, утвержденной МИИЦР. Соответствующий приказ от 28 октября 2026 года № 637/НҚ подписал министр искусственного интеллекта Жаслан Мадиев. Документ вступает в силу 10 ноября, передает Курсив.

Что закладывают в стоимость государственных IT-проектов

Помимо рентабельности разработчиков, обновленная методика предусматривает нормативы других расходов:

— 71,5% — накладные расходы, включая аренду помещений, командировки, канцелярские товары и отпускные;

— 48% — расходы периода, в том числе на административный персонал и маркетинг;

— 25% — норматив рентабельности разработчика.

Эти показатели используются в расчетной методике и не означают, что все три процента можно просто сложить и прибавить к стоимости государственного заказа.

Для определения стоимости разработки также учитываются зарплаты программистов, сложность проекта, сроки его реализации и уровень инфляции. В частности, за основу берется средняя зарплата инженера-программиста, по данным Бюро национальной статистики за последний завершенный год. Дополнительно рассчитывается средний уровень инфляции за предыдущие три года.

Как государство рассчитывает стоимость IT-разработки

Согласно документу, расчет расходов на создание программного обеспечения включает семь этапов: от оценки функциональных возможностей будущей системы до определения трудоемкости, сроков разработки и итоговой стоимости. При этом учитывается не только непосредственное написание программного кода, но и другие этапы работы: моделирование бизнес-процессов; сбор и анализ требований; проектирование программного обеспечения; разработка; тестирование; внедрение.

На стоимость проекта также влияет его техническая сложность. Например, при расчете учитываются количество пользователей, требования к защите данных, отказоустойчивость системы и скорость обработки информации. Отдельные коэффициенты предусмотрены для систем, от которых зависят человеческие жизни, национальная безопасность и общественная стабильность. Методика также позволяет учитывать увеличение трудоемкости при сокращении сроков разработки. Это означает, что ускоренное создание IT-системы может потребовать больших расчетных трудозатрат.

Помимо самой разработки, в стоимость цифрового проекта могут входить расходы на оборудование, программное обеспечение, управление проектом, испытания на кибербезопасность и качество. Для обоснования расходов на приобретение или аренду оборудования и программного обеспечения необходимо собрать предложения как минимум от двух поставщиков. Если таких предложений нет, предусмотрено использование не менее двух независимых оценочных заключений.

Сколько государство закладывает на обслуживание IT-систем

Отдельная часть методики посвящена сопровождению уже созданных цифровых продуктов. В документе предусмотрен коэффициент трудоемкости сопровождения программного обеспечения на уровне 15%. Он используется вместе с другими показателями при расчете расходов на техническую поддержку. В стоимость сопровождения могут включаться устранение ошибок, техническое обслуживание, поддержка пользователей и лицензионного программного обеспечения. При этом сопровождение отличается от модернизации. Если государственный орган хочет добавить новые функции или существенно изменить систему, стоимость таких работ рассчитывается отдельно.