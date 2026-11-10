В Казахстане запустят три новых способа оплаты в 2027 году

Межбанковская система мобильных платежей обработала более 8 млн операций на 210 млрд тенге за первый месяц работы.

В 2027 году в Казахстане внедрят три новых сервиса на базе Межбанковской системы мобильных платежей. Это выставление счетов между клиентами разных банков, оплата покупок на маркетплейсах без ввода данных карты и статический QR. Подробнее о них рассказал заместитель председателя Национального банка Бинур Жаленов, передает Курсив.

«С 19 июля система работает в полном объеме: все банки подключены, клиенты переводят деньги по номеру телефона и платят по единому QR в терминале любого банка. Для покупателя такая оплата бесплатна. Это была база, на которой мы теперь поэтапно наращиваем функционал», — сказал он в интервью.

По его словам, в 2027 году планируется запустить три новых сервиса. Они технически реализованы и сейчас проводится работа по подключению разных банков и отладке бизнес-процессов на их стороне.

«Первый — выставление счетов между клиентами разных банков, в мировой практике его называют Request to Pay. Предприниматель или частное лицо отправляет счет, а получатель видит его в приложении своего банка и подтверждает оплату одним нажатием. Не нужно диктовать реквизиты или пересылать скриншоты. Это удобно, например, для оплаты услуг, аренды или заказов в соцсетях», — сказал Жаленов.

Второй сервис — это оплата в интернет-магазинах и на маркетплейсах, когда покупатель выбирает оплату через межбанковскую систему, автоматически переходит в приложение своего банка и подтверждает платеж.

«Третий — статический QR, то есть код в виде наклейки. Его удобно использовать там, где нет кассового терминала: на парковках, в ЦОНах, в общественном транспорте, у небольших продавцов. Покупатель сканирует код, вводит сумму и платит. Запустить эти сервисы планируется в 2027 году», — отметил замглавы Нацбанка.

Параллельно регулятор хочет организовать взаимодействия Межбанковской системы мобильных платежей (МСМП) с аналогичными платежными системами других стран (ОАЭ, Китай, Кыргызстан, Индия, Турция, Узбекистан, Азербайджан и Индонезия). В результате казахстанцы смогут оплачивать покупки за рубежом через привычное банковское приложение, сканируя QR-код продавца. Аналогичная возможность будет доступна иностранным гражданам в Казахстане.